«Рейнджерс» выдали лучший старт в плей-офф НХЛ в XXI веке! А Тарасенко уже круче Овечкина

«Нью-Йорк Рейнджерс» продолжает производить потрясающее впечатление на старте плей-офф Национальной хоккейной лиги. В дедлайн генеральный менеджер «синерубашечников» Крис Друри пошёл ва-банк, усилив и без того мощную атаку Владимиром Тарасенко и Патриком Кейном. В оставшееся время до конца регулярного чемпионата главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан с переменным успехом пытался разобраться с тем богатством, которое ему неожиданно свалилось на голову.

Звёздные новички его команды в отдельных матчах играли где-то лучше, где-то хуже, но в целом не приближалась к эталону игры, которую они демонстрировали в свои лучшие времена в «Сент-Луис Блюз» и «Чикаго Блэкхоукс» соответственно. Однако, как только начался плей-офф, Тарасенко и Кейн резко добавили. Сегодня именно они, наряду с Крисом Крайдером, оказали решающее влияние на победу «Рейнджерс» во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз».

После крупного поражения в первом матче (1:5) сегодня «дьяволы» смогли оставить за собой первый период, сумев впервые в нынешнем плей-офф забить при игре в большинстве. Игорь Шестёркин не смог удержать шайбу в амуниции после броска Ондржея Палата, чем и воспользовался Эрик Хаула. Финский форвард сыграл на пятаке и стал шестым игроком в истории лиги, которому удалось забить в плей-офф НХЛ, выступая за шесть разных команд. Ранее подобной результативностью могли похвастаться только Джейсон Арнотт, Мэтт Каллен, Даг Гилмор, Майк Силлинджер и Брайан Смолински.

«Рейнджерс» отыгрались в начале второго периода усилиями Тарасенко, который точным кистевым броском прошил Витека Ванечека. Российский форвард отличился во втором матче кряду, доведя общее число своих голов за карьеру в плей-офф НХЛ до отметки в 43 заброшенные шайбы. С момента дебюта Тарасенко в розыгрышах Кубка Стэнли (2013 год) только трем игрокам в НХЛ удалось забить больше россиянина – на первом месте располагается Никита Кучеров (53), в топ-3 входят Ондржей Палат (48) и Джо Павелски (44). Тарасенко же сегодня превзошёл Александра Овечкина (42) по голам в плей-офф за последние 10 лет.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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Следом на авансцену снова вышел главный старожил из действующего состава «Рейнджерс» Крайдер. Оформивший дубль в предыдущем матче и ставший лучшим снайпером в истории команды в плей-офф американский форвард сегодня повторил тот же трюк, снова забросив две шайбы в ворота «Нью-Джерси». В обоих случаях Крайдер отличился при игре в большинстве, дважды подряд совершив подправления с пятака. В обоих случаях ему ассистировал Кейн.

Первый гол Крайдера в этом матче позволил американскому форварду превзойти достижение Адама Грэйвза (13) по заброшенным шайбам при игре с численным преимуществом в матчах плей-офф НХЛ. В активе Криса теперь 15 точных бросков в большинстве, что является новым клубным рекордом. Заодно Крайдер стал первым игроком в истории НХЛ, кому удалось забить четыре гола в большинстве в двух матчах со старта плей-офф.

В третьем периоде легенда «Чикаго» отличился уже самостоятельно, полностью придумав четвёртый гол в ворота «Нью-Джерси». Американский форвард накрыл прессингом двух игроков хозяев в средней зоне, в результате чего отнял шайбу у Йеспера Братта, выкатился с ней на ворота «дьяволов» и эффектным образом разобрался с Ванечеком, забив гол для хайлайтов игрового дня.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Гол в исполнении Каапо Какко подвёл итоговую черту под непосредственно игровыми событиями в матче, после чего страсти на льду немного накалились, и арбитры начали пачками раздавать дисциплинарные штрафы, отправляя игроков одного за другим в раздевалку. В общей сложности сразу 10 хоккеистов (по пять с каждой стороны) получили дисциплинарные десятиминутные удаления, досрочно отправившись отдыхать. Но на исход встречи это уже никак повлиять не могло.

«Рейнджерс» одержали вторую подряд гостевую победу в серии с «Нью-Джерси», снова завершив матч с тем же счётом – 5:1. Последний раз «синерубашечники» выигрывали два матча подряд на старте плей-офф НХЛ с разницей как минимум в четыре шайбы в 1994 году. Тогда кубковый поход «синерубашечников» в результате завершился завоеванием Кубка Стэнли, который по сей день остаётся для американской команды последним в её истории.