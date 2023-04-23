ЦСКА в шаге от Кубка Гагарина! Всё решил удивительный гол с отрицательного угла

ЦСКА в последних двух матчах был безупречен и заслуженно повёл в финале Кубка Гагарина. Московские армейцы сначала засушили звёздную атаку соперника в Казани, а потом в первом домашнем матче показали безжалостную реализацию – два большинства из двух, три гола с пяти бросков в створ во втором периоде. И что ты будешь делать с такой грандиозной машиной, которая на всех парах несётся ко второму титулу подряд? К тому же в состав сегодня вернулся Андрей Светлаков, пропустивший начало серии по болезни. Других изменений у команд не было.

«Реализация бросков соперником? Это уровень мастерства, конечно. Есть моменты — они исполняют. Мы пытаемся сдерживать. В принципе, все голы, которые нам забили, — они не такие уж и сложные. Там индивидуальные ошибки. Как с этим бороться? Не давать им бросать. Возможно ли это? Ситуации у ЦСКА были голевые, надо не давать создавать такие моменты», — говорил после игры Зинэтула Билялетдинов.

Четвёртый матч должен был стать игрой жизни для «Ак Барса». Возвращаться домой при счёте 1-3 – фактически означало бы поставить крест на чемпионских притязаниях. ЦСКА сейчас – как акула, почуявшая кровь. Если схватила жертву, то уже не отпустит.

Первой задачей «Ак Барса» было забить первыми – в этом финале пока что чётко работало правило, что выигрывает тот, кто открывает счёт. Но для начала Александр Радулов заставил понервничать казанских болельщиков, схватив ненужное удаление на первой минуте. В большинстве шайба у армейцев ходила как прирученная, были отличные моменты у Слепышева и Соркина, но Билялов несколько раз спас свою команду.

Затем дважды подряд в большинстве поиграл «Ак Барс». С розыгрышем лишнего у подопечных Билялетдинова в финале были большие проблемы – забив один гол в первом матче, в следующих они не реализовали ни одной попытки. Сегодня с голевыми моментами всё было в порядке, но Станислав Галиев, чаще всего находившийся на острие атаки, всё никак не мог забить, да и Дмитрий Кагарлицкий не попал в пустой угол. Зато уже в равных составах Галиев перехватил шайбу в чужой зоне, бросил, а Кирилл Семёнов вырвался на пятачок и завёл шайбу в ворота с добивания.

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Задача номер один была выполнена, но для надёжности надо было забивать ещё хотя бы одну. Вместо этого Кирилл Петров неаккуратно сыграл клюшкой и отправился на скамейку штрафников, предоставив хозяевам великолепную возможность отыграться.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале КХЛ.

Большую часть второго периода соперники провели в равных составах и такой же равной борьбе. Отличные моменты были у Слепышева, Светлакова, могли забивать Радулов и Юдин, но вратари были начеку. «Ак Барс» потихоньку начал перехватывать инициативу, задерживаться в зоне атаки, заставлять армейцев пробрасываться, но за три минуты до конца получил очередное необязательное удаление и только чудом не пропустил. Казанцы пластались под шайбу в меньшинстве и выстояли, но ЦСКА огненно провёл концовку периода. Шайба не раз металась в площади ворот Билялова, но так и не нашла путь в сетку.

В третьем периоде «Ак Барс» продолжил ходить по краю и удалился ещё раз, но эта двухминутка, наоборот, как будто дала им заряд энергии – но всё равно, никакой выгоды. За четыре с половиной минуты до сирены Владислав Каменев первым броском выключил из игры Билялова, а вторым – с отрицательного угла – послал шайбу от щитка пытающегося вернуться в позицию вратаря. Александр Радулов, заряженный на сегодня выше крыши даже по собственным меркам, в сердцах сломал о перекладину клюшку.

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Эмоции «Ак Барса» можно понять. Они забили первыми, да ещё и долгожданный гол в большинстве, прилично сыграли в меньшинстве, но это им не помогло. Они ещё живы, но уже проиграли свой главный матч года, а ЦСКА может завершить дело уже во вторник в Казани.