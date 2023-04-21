Это вообще законно? ЦСКА выдал невероятную статистику и повёл в финале Кубка Гагарина!

Армейцы реализовали фантастические 60% бросков во втором периоде и 100% своего большинства, сумев второй раз кряду обыграть «Ак Барс».

После казанской части финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина 2023 года в решающем противостоянии плей-офф КХЛ установилось равенство – 1-1. На старте серии «Ак Барс» и ЦСКА обменялись победами с преимуществом в три шайбы. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова взяли верх в первом матче (4:1), после чего команда Сергея Фёдорова оставила за собой вторую игру – 3:0. Героем предыдущей игры стал голкипер столичной команды Адам Рейдеборн, оформивший свой пятый шат-аут в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Позавчера, 19 апреля, армейцы добыли победу, несмотря на отсутствие в своём составе двух ведущих форвардов Андрея Светлакова и Максима Мамина. 27-летний Светлаков из-за болезни пропустил оба матча на старте серии, тогда как 28-летний Мамин из-за травмы не смог принять участия во второй игре. На послематчевой пресс-конференции главный тренер московской команды был настроен довольно оптимистично относительно хода восстановления хоккеистов, однако и в третьей игре финала в заявке ЦСКА обоих игроков не оказалось. Ноль. Вообще именно столько изменений было зафиксировано в составах команд по сравнению с прошлой игрой.

Впервые в серии стартовый отрезок матча выдался безголевым, хотя моментов для того, чтобы открыть счёт, обе команды создали в достатке. Игра в первом периоде развивалась волнообразно. В начале больше давили гости – и забивать могли Дмитрий Воронков и Станилав Галиев. Затем инициативу перехватили хозяева – и уже Максим Соркин и Константин Окулов могли поражать чужие ворота. Следом лучше снова смотрелся «Ак Барс», а потом опять чаще атаковали армейцы.

До поры до времени главные арбитры Виктор Гашилов и Сергей Беляев в игру вмешиваться не хотели, что и привело к тому, что «грязное» время первого периода составило всего 30 минут. С учётом двух обязательных по регламенту рекламных пауз, столь небольшое количество затраченного времени ярко свидетельствовало о том, что других пауз в игре почти не было. И действительно – один из игровых отрезков в первом периоде длился около девяти минут. Невероятный факт для матча финала плей-офф.

Но на последней минуте отрезка пауза в игре всё-таки возникла. Под самый занавес периода перед воротами ЦСКА возникла стычка: Александр Радулов потолкался с Фредриком Классоном, а затем Воронков накинулся на Никиту Нестерова. В итоге Воронков и Нестеров получили по две минуты штрафного времени, и это были первые удаления в этом матче.

Первое же удаление, которое привело к игре в большинстве, получил нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов, сыгравший высоко поднятой клюшкой в начале второго периода. ЦСКА предоставленным шансом воспользовался, сумев реализовать преимущество в лишнего игрока. Армейцы расположились в зоне. Нестеров сделал поперечный перевод на правый фланг, откуда лучший бомбардир и снайпер плей-офф КХЛ Михаил Григоренко подхватил шайбу и бросил в ближний угол – Тимур Билялов не успел переместиться.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Для 28-летнего Григоренко набранное очко стало 25-м в этом розыгрыше Кубка Гагарина, благодаря чему он вышел на четвёртое место в истории КХЛ по очкам в одном плей-офф, повторив показатели выступавших за магнитогорский «Металлург» Сергея Мозякина (2016) и Яна Коваржа (2017). Примечательно, что в тройке лучших бомбардиров КХЛ по очкам в одном плей-офф на данный момент находятся исключительно экс-игроки уральского клуба. Но если до рекорда всё того же Мозякина (33 в 2014-м) дотянуться представляется навряд ли возможным, то сравняться с Данисом Зариповым и снова Коваржем (оба по 26 в 2014-м) можно уже следующим результативным действием.

Ответ «Ак Барса» получился максимально стремительным и оперативным. Казанцы отыгрались буквально в следующей атаке. Защитник Даниил Журавлёв сыграл на перехвате, прорвался по флангу и сделал перевод на Воронкова, который подстроился и запустил шайбу в угол, прервав «сухую» серию Рейдеборна на отметке в 90 минут. Точные броски Григоренко и Воронкова между собой разделили всего 28 секунд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Во второй раз в матче армейцы захватили лидерство во многом благодаря отличной игре продолжающего стремительно прогрессировать Прохора Полтапова. 20-летний форвард получил место в армейском топ-9 после потерь в составе и теперь в полной мере пользуется выпавшим ему шансом. В прошлом матче Прохор заработал результативную передачу в эпизоде с голом Ярослава Дыбленко, а сегодня принял самое активное участие в шайбе Максима Соркина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Через несколько минут армейцы провели ещё одну быструю атаку и снова забили. Владислав Каменев прорвался по флангу и с кистей послал шайбу в ближнюю девятку, но гол был не засчитан — чуть раньше раздался свисток арбитра, возвестивший об удалении Вячеслава Войнова. Опытный защитник только подножкой смог остановить активного Полтапова.

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Подопечные Фёдорова немного поспорили с судьями, которые приняли решение об остановке игры за несколько секунд до броска Каменева, а потом вышли на реализацию лишнего и второй раз подряд забили в большинстве. На сей раз отличился Антон Слепышев, тогда как следом «Ак Барс» удалением того же Слепышева воспользоваться не сумел.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Во втором периоде гости перебросали хозяев ровно в три раза (15:5 в их пользу в створ ворот), но никаких дивидендов из этого извлечь не сумели. ЦСКА продемонстрировал фирменную для этого плей-офф эффективность бросков, превратив в голевые 60% попаданий в створ – три из пяти. И это был один из решающих моментов матча.

В перерыве место в воротах «Ак Барса» занял Амир Мифтахов, сменивший неудачно отыгравшего Билялова. А полевые игроки гостей смогли спустя шесть минут после начала отрезка возродить интригу в матче усилиями Радулова, поразившего ворота Рейдеборна броском со средней дистанции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Тут же в штрафной бокс отправился Семён Панкратов, но использовать лишнего казанцы опять не сумели. Огромная разница в реализации большинства (100 процентов у хозяев против 0 процентов у гостей) также не могла не отразиться на итоговом результате.

За три (!) минуты до конца основного времени Билялетдинов заменил вратаря на шестого полевого игрока, и казанцы пошли в последний штурм, но спастись у них так и не вышло. Рейдеборн не позволил гостям перевести игру в овертайм. Столичные хоккеисты одержали вторую победу кряду и впервые повели (2-1) в финале Кубка Гагарина – 2023. Четвёртый матч состоится в Москве, в воскресенье, 23 апреля.