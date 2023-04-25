Аналогов этому в НХЛ не было больше века! Редчайшее достижение дебютанта Кубка Стэнли

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли принимает участие дебютант плей-офф Национальной хоккейной лиги. Образованный в 2021 году «Сиэтл Кракен» со второй попытки пробился в кубковую часть североамериканского сезона и с ходу в первом раунде плей-офф угодил на действующего чемпиона лиги «Колорадо Эвеланш».

Подопечные Дэйва Хэкстола не стали тушеваться в противостоянии с обладателем Кубка Стэнли – 2022 и начали серию с гостевой победы – 3:1. Однако две следующие встречи остались за командой Джареда Беднара. При этом объединяющим фактором во всех трёх матчах являлось то обстоятельство, что каждый раз новичок НХЛ неизменно открывал счёт.

Причём делал это очень быстро – на четвёртой, третьей и седьмой минутах первого периода соответственно. Вот и сегодняшний матч не стал исключением из этого правила. Уже на четвёртой минуте стартового отрезка защитник хозяев Уильям Борген распечатал владения Александра Георгиева, открыв счёт в этом матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, «Сиэтл» повторил редчайшее достижение «Торонто Аренас» (ныне «Торонто Мэйпл Лифс») 105-летней давности в плей-офф НХЛ, став всего второй командой в истории, которая открывала счёт в каждом из своих первых четырёх матчей в розыгрыше Кубка Стэнли.

На достигнутом «Сиэтл» не остановился и спустя шесть минут сумел удвоить преимущество в счёте благодаря голу Даниэля Спронга, которому ассистировал защитник Джастин Шульц, продливший серию с набранными очками до четырёх матчей со старта плей-офф НХЛ.

После нокдауна в начале матча звёздные гости в полной мере пришли в себя только во второй половине второго периода, когда за дело взялись главные звёзды «Колорадо». Финский форвард Микко Рантанен дважды подряд с интервалом в пять минут переиграл Филиппа Грубауэра, благодаря чему счёт в матче стал равным. 26-летний Рантанен вообще становится злым гением «Сиэтла» в этой серии. В четырёх матчах противостояния на счету финского нападающего уже пять точных бросков при одной результативной передаче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Стоит заметить, что в сегодняшнем матче «лавинам» снова пришлось обходиться без российского форварда Валерия Ничушкина, который улетел из Сиэтла ещё перед прошлым матчем и по личным причинам продолжает отсутствовать в расположении своей команды. Сроки возвращения воспитанника челябинского хоккея в стан «Колорадо» на данный момент остаются неизвестными. И в этой ситуации спекулировать на причинах отсутствия нападающего в команде лишний раз точно не нужно, так как понятно, что ничего хорошего тут произойти не могло.

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Третий период победителя не выявил, в результате чего «Сиэтл» впервые в своей истории доигрался до овертайма в матче Кубка Стэнли. Примечательно, что в основное время именно «кракены» приложили максимум усилий, чтобы наиграть на победу. По крайней мере, их превосходство по броскам в створ оказалось просто подавляющим – 39:21.

В итоге судьбу встречи решило только дополнительное время, на старте которого в штрафной бокс отправился защитник гостей Джош Мэнсон. Именно его удаление и оказалось роковым для чемпиона НХЛ – канадский нападающий Джордан Эберле реализовал большинство и принёс своей команде первую в истории «Кракен» победу в домашнем матче в плей-офф НХЛ. Счёт в серии стал равный – 2-2.