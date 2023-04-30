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Как ЦСКА стал чемпионом, почему ЦСКА так долго доминирует в КХЛ

Династию ЦСКА может разрушить только сам ЦСКА. Сколько продлится красно-синяя гегемония?
Родион Власов
Как ЦСКА стал чемпионом
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Чемпионское окно армейцев явно не будет закрыто ещё пару лет, пока конкуренты топят сами себя.

ЦСКА, конечно, удивительный клуб. Несменяемость одних и тех же бесит всегда — пожалуй, даже если бы в финал КХЛ несколько лет подряд выходил «Нефтехимик» с минимальным бюджетом, большинству бы это быстро надоело. При этом ощущение максимальной логичности и справедливости чемпионства этого ЦСКА перекрывает внутренний протест против красно-синей гегемонии.

В КХЛ спокойное развитие возможно лишь при наличии больших денег, при этом большие деньги вовсе не гарантируют спокойного развития. Понятно, что ярче всего здесь выглядит противопоставление СКА и ЦСКА: питерский клуб стабильно проигрывает москвичам с 2015-го — и случайно ли, что одни дёргают тренеров каждый год, а вторые более-менее работают в рамках одной и той же системы?

Это касается не только лишь вечных антагонистов ЦСКА. Про все бюрократические мучения «Динамо» известно давно, и их бело-голубые чаще всего организуют сами себе. Тексты про управленческие проблемы «Локомотива» появляются каждый год и каждый год рассказывают об одном и том же закоснелом управлении.

На Востоке стабильностью может похвастаться только «Ак Барс»: в соседней Уфе в управление клубом слишком сильно вмешиваются республиканские власти, в «Металлурге» во время пересменки происходила подковёрная борьба бульдогов, в «Авангарде» менеджера выбирали полгода всем миром и в итоге затащили на должность человека, который долго от неё отнекивался.

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На этом фоне в ЦСКА вечная стабильность. Игорь Есмантович, конечно, не самый прогрессивный руководитель в КХЛ, который оппонировал введению жёсткого потолка, а его роль в истории с Иваном Федотовым остаётся спорной. Тем не менее в своём клубе бывший форвард «Крыльев Советов» выстроил чёткую вертикаль власти, из которой не доносится никаких сливов и утечек. Представить, что кто-то сковырнёт президента ЦСКА со своей должности, просто нереально. Не стоит недооценивать и роль армейских ветеранов: Борис Михайлов в свои 78 имеет далеко не символическое влияние не только в клубе, но и во всём российском хоккее.

Игорь Есмантович

Игорь Есмантович

Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

Когда-то Мао провозгласил лозунг «три года упорного труда — десять тысяч лет счастья». ЦСКА когда-то провёл одну гигантскую закупку весной-летом 2017-го и после этого лишь укрепляет фундамент, который был возведён тогда. Константин Окулов, который тогда казался довеском к связке Шумаков — Шалунов, вырос в лучшего бомбардира ЦСКА, Никита Нестеров, за исключением короткого периода в «Калгари», был бессменным лидером клуба. Купленные тогда игроки помогли создать командную культуру, которая потом дополнялась.

Главным источником пополнения всё-таки является школа. Карнаухов, Светлаков, Соркин, Мамин переходили в красно-синюю систему ещё в 12–13 лет, где из них во многом сделали тех игроков, которыми они стали сейчас. Каменев и Плотников, несмотря на громкость имён, приходили в московский клуб в статусе ненужных игроков: один был расторгнут СКА после пары месяцев загадочного сидения в запасе, второй успел заработать прочную репутацию человека, разлагающего раздевалку. Всё это после перехода забылось.

Когда-то один из коллег ввёл в хоккейную тусовочку локальный мем «красно-синее чудовище», который касался СКА. Конечно, теперь-то понимаешь, что реальное красно-синее чудовище сидит в Москве. Чудовище ЦСКА даже не в плане каких-то злобных замыслов (хотя и их можно обнаружить), но в плане лютой неубиваемости. Лидеры ежегодно уходят из-за введения потолка? Наплевать. 27 матчей в плей-офф и все считают, что в решающий момент силы закончатся? Абсолютно наплевать. В НХЛ так много любят говорить про «командную культуру» — и кажется, что в России её построили только в ЦСКА.

Вместо Капризова и Кузьменко, которые играли в нижних звеньях команды во время прошлого финала с «Ак Барсом», ЦСКА подписывает ненужных их прошлым клубам Панкратова и Брюквина, и всё равно тащит. Это какое-то бесконечное, читерское здоровье. Теперь-то точно нельзя сказать, что армейцы превосходят всех по составу: каждый год, словно «Тампа», они зализывают раны (пусть даже сравнение с «Лайтнинг» с сегодняшнего дня может оказаться нерелевантным).

Владислав Каменев

Владислав Каменев

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Интересно, как победить этот ЦСКА? СКА уже попытался стать ЦСКА, первая попытка провалилась — и, судя по трансферным слухам из Питера, там концепцию переворачивают и снова пытаются скупить всех подряд. Вообще, игра многих клубов в плей-офф вызывала впечатление, что они как раз хотят перецскашить ЦСКА — и ближе всех к победе над этими армейцами были «Металлург» и «Северсталь», которые всё-таки выходили играть, а не пытаться поддерживать такой же темп. Одних подкосили непонятные ментальные проблемы, вторым банально не хватило класса и удачи в ключевые моменты.

Когда Роман Ротенберг говорит, что чемпионское окно ЦСКА закрывается, непонятно, на основе чего делаются такие выводы. Конечно, перекрёстный плей-офф может усложнить жизнь Западу, который варится в собственном соку, но на данный момент это окно может закрыть только какая-то резкая внутренняя пертурбация. Да, уйдёт Окулов — но на его место вполне могут зайти Полтапов или Абрамов, атакующий потенциал которого до сих пор до конца не реализован.

Возвращаясь к написанному выше: не хотелось бы видеть вечного чемпиона. Даже если это будет какое-нибудь симпатичное почти всем «Торпедо», бессменные выигрыши одних и тех же людей превращают любую прогрессивную лигу во вторую Лигу ВТБ. Впрочем, такая ситуация будет проблемой не самого ЦСКА, а лишь его конкурентов.

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