Вечно перспективный. От страданий «Локомотив» избавит только радикальный перелом

Ещё несколько лет назад казалось, что Ярославль — идеальная команда для эпохи жёсткого потолка, но железнодорожники так и не сделали рывка.

«Локомотив» создал какие-то надежды на интригу в Западной конференции — и сам же их разрушил. Ярославский клуб в последние годы стал кахаэловским Александром Овечкиным из «раньшего времени»: второй раунд превратился в непреодолимую преграду. И тут уже не свалить всё на штанги, рикошеты или вспышку ангины — Игорь Никитин после матча сказал, что сам счёт седьмой игры указывает на то, что «надо почиститься». Теперь вопрос в степени этой очистки.

Вообще, написание текстов про «Локомотив» и «Автомобилист» оставляет чувство дежавю. Каждый год пресса указывает на конкретные и хорошо видимые проблемы клубов и в спортивной, и в медийной части, но в Ярославле и Екатеринбурге практически ничего не меняют, продолжают свою старую политику, которая и приводит их к вылету во втором раунде (а для других второй раунд так и остаётся историческим успехом).

Общее настроение, которое видно по прессе и телеграм-каналам: «команда растёт, прогресс есть — надо поработать над деталями, пригласить пару кубковых бойцов, и результат появится». Но тут возникает ещё одно дежавю: всё это в Ярославле уже тоже было не раз. Кто мешал этому? Сам «Локо».

В 2014-м молодая команда, которая в таком виде существовала только второй год, с восьмым посевом выбила «Динамо» и СКА, а для большого финала класса уже не хватило. В межсезонье «Локомотив» усиливается легионерами, назначает на пост Шона Симпсона. За тренером, который за год до того сенсационно вывел Швейцарию в финал ЧМ, в клубе, как говорят, следили давно. Закончилось это всё отставкой Симпсона уже 30 сентября и грустным вылетом в первом раунде позднее.

Серия «Динамо» — «Локомотив» в 2014-м Фото: РИА Новости

В 2017-м «Локомотив» выбил ЦСКА во втором раунде — и на данный момент это последняя западная команда, которая наносила поражение армейцам в плей-офф. Несмотря на 0-4 от СКА, казалось, что Ярославлю нужны год или два вдумчивого развития того костяка, что у них есть. Что было дальше? Алексея Кудашова уволили уже через месяц после старта нового сезона из-за небольшого спада результатов — причём ради Дмитрия Квартальнова, который «Локомотиву» за полгода до этого проиграл, а барьер финала конференции на новом месте не пробил.

В 2021-м молодая команда Андрея Скабелки затянула серию с ЦСКА до второго раунда. Казалось, что костяку «Локо» нужно ещё пару лет, чтобы заматереть, а менеджменту привезти правильных легионеров, чтобы дополнить своих воспитанников. Конечно же, всё это было перечёркнуто отставкой Скабелки в сентябре 2021-го: хотя стоит отметить упорные слухи о том, что белорусский тренер сам потерял раздевалку.

В общем, повторяется одна и та же картина: когда ярославский бегун уже вроде бы заходит на последний круг своего чемпионского забега, ему под ноги попадает какая-то кочка, и «Локомотив» вместо «золотого» финиша плюхается в грязь. Один раз — случайность, три — однозначно система. В этот раз, впрочем, увольнение Игоря Никитина, который недавно подписал двухлетнее продление, должно произойти при каких-то фантастических обстоятельствах. Но сможет ли нынешний ярославский менеджмент сделать качественный шаг вперёд?

Нельзя ведь сказать, что «Локомотив» не пытался подписывать качественных взрослых игроков для своего костяка. В Ярославле долго ждали введения жёсткого потолка, и уже после этого вышли на рынок с возможностью перебивать почти любые предложения. Из ЦСКА переходили Алексей Марченко и Максим Шалунов, подписывали чемпиона в составе «Ак Барса» Атте Охтамаа, приводили игроков, прекрасно знакомых тому же Скабелке. В прошлом году «Локо» выписал жирный чек Риду Буше, чтобы уволить его по статье Трудового кодекса. Морально «Локомотив» поступил безупречно, но игра «Авангарда» в этом плей-офф доказывает, что со спортивной точки зрения здорово ошибся.

Большая проблема «Локомотива» в том, что выпускники, которых так пестуют, в основе зачастую получают абсолютно тепличное отношение. Это отлично видно на примере Егора Коршкова, который блистательно провёл первый сезон после возвращения из Америки, когда он ещё числился арендованным — но потом пошёл спад. Деградация форварда видна просто по количеству набранных очков: 34 — 22 — 12. Так форвард за 55 миллионов превратился в человека, который балансирует на грани непопадания в состав.

Егор Коршков Фото: vk.com/hclokomotiv_official

Школу Ярославля критикуют за то, что она готовит «середняков» — но эти середняки всегда прекрасно заходят в КХЛ, а потом почему-то останавливаются в развитии. Болельщики, конечно, любят и уважают костяк из местных, я сам несколько лет назад сравнивал «Локомотив» с футбольным «Краснодаром» — но воспитанники зачастую слишком рано получают преференции за то, что они воспитанники. Как ещё можно объяснить то, что защитник Даниил Мисюль получает больше 30 миллионов, хотя ещё явно не стал лидером команды? При этом, когда одни получают всё, другим не дают ничего — и эти другие уходят в другие команды, где выходят на другой, опять же, уровень.

В который раз приходится вспоминать цитату Игоря Никитина из сентябрьской пресс-конференции: «Лучше всё лицо в крови, чем в соплях. У нас пока всё в соплях получается. Надеюсь, что у нас всё-таки мужики в команде, а не какие-то прыщавые юноши». Тренер ставил несимпатичный хоккей, но, как мог, выбивал психологию «у нас всё и так нормально», которая как будто укоренилась в Ярославле. За исключением последнего матча, получилось не так плохо.

И вопросы неизбежно пойдут к менеджменту — хотя когда к Юрию Яковлеву в последние годы их не было? Главный мастодонт КХЛ среди управленцев максимально непубличен, пару раз в год проводит протокольные пресс-конференции, где иногда, правда, выдаёт что-то яркое. Генеральный менеджер «Локомотива» Юрий Лукин раньше как-то выходил на публику, но и сейчас чаще скрывается от внимания. Функционал должности генменеджера в Ярославле тоже отличается от того, к которому мы уже привыкли, и должность эта скорее номинальная.

Юрий Яковлев Фото: PHOTO.KHL.RU

Ментально «Локомотив» так и остался в Суперлиге — и в плане работы с трансферами, и в плане собственной подачи в медиа. И болельщика не обманешь: хотя «Арена-2000» уже не вмещает прежние 9000 зрителей, аншлагов на матчах регулярки в Ярославле не видели давно. Можно придумать миллиард причин: погода, цены, транспортная доступность, дачи — но зритель прекрасно понимает, что к чему, и мы видим это хотя бы на примере Нижнего Новгорода.

Дальнейшие шаги менеджмента Ярославля можно себе представить: там сейчас переплатят либо О’Деллу, либо парочке Лайпсик — Майе, возможно, потратятся на очередного ветерана ЦСКА — и, скорее всего, это приведёт к результату, идентичному нынешнему. Нельзя сказать, что философия «Локомотива» с опорой на школу нелепа — только исполнение хромает на все ноги. Нужен радикальный перелом в качестве менеджмента, иначе «Локо», как и некоторые российские спортсмены, навечно застрянет в статусе «вечно перспективного».