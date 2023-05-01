Результаты матчей плей-офф НХЛ и очень много трансферных новостей из КХЛ.

Большой удар по сборной Казахстана, СКА расстался с героем Олимпиады. Итоги дня в хоккее

Представляем вашему вниманию дайджест главных событий в хоккее, которые произошли в воскресенье, 30 апреля.

31 сейв Самсонова помог «Торонто» переиграть «Тампу» в овертайме и выиграть в серии

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 в овертайме.

Первую шайбу с передачи Ти Джея Броди забросил нападающий гостей Остон Мэттьюс. Это произошло на 34-й минуте матча. Счёт на 45-й минуте сравнял Стивен Стэмкос. Победный гол в овертайме забил Джон Таварес на 65-й минуте.

Голкипер «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов совершил 31 сейв, а его визави Андрей Василевский отметился 20 сейвами.

Россияне в составе «Тампы» Михаил Сергачёв и Никита Кучеров не отметились результативными действиями. Таким образом, «Торонто» победил в серии со счётом 4-2.

Гол Тарасенко помог «Рейнджерс» сравнять счёт в серии с «Дэвилз»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Счёт на 12-й минуте открыл нападающий гостей Кёртис Лазар. Далее последовали пять шайб от хозяев. Крис Крайдер сравнял счёт в конце первого периода, Мика Зибанеджад вывел свою команду вперёд на 31-й минуте, российский нападающий Владимир Тарасенко забросил шайбу на 39-й, Баркли Гудроу на 48-й минуте и Брэйден Шнайдер – на 53-й. Окончательный счёт встречи установил нападающий «Дэвилз» Доусон Мерсер.

Голкипер хозяев россиянин Игорь Шестёркин отразил 34 броска из 36. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин результативными действиями не отметился.

Счёт в серии — 3-3.

Диц, Валк, Сведберг и Блэкер лишатся казахстанского гражданства и станут легионерами в КХЛ

Защитник ЦСКА Даррен Диц, форвард «Автомобилиста» Кёртис Валк, защитник «Авангарда» Виктор Сведберг и защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер не сыграют за сборную Казахстана на предстоящем чемпионате мира, сообщает Шайба.kz.

Сообщается, что хоккеисты не отказались от прежнего гражданства, а значит, по законам Казахстана будут лишены казахстанского гражданства и не смогут выступать за национальную команду. Примечательно, что в КХЛ теперь эти хоккеисты будут считаться легионерами, так как раньше казахстанский паспорт выводил их из-под лимита. Диц, Валк и Блэкер являются гражданами Канады, а Сведберг — Швеции.

Предстоящее мировое первенство пройдёт с 12 по 28 мая в Риге и Тампере. Сборная Казахстана сыграет в столице Латвии.

Бывальцев и шесть специалистов тренерского штаба «Трактора» покинули клуб

Пресс-служба «Трактора» объявила об изменениях в тренерском штабе команды. Сообщается, что шесть тренеров челябинского клуба покидают «Трактор», у них завершились сроки действия контрактов.

Тренеры Андрей Соколов, Игорь Ефимов, Алексей Тертышный, Алексей Чикалин, Вадим Гудзик и Георгий Гелашвили покидают команду. Хоккейный клуб «Трактор» поблагодарил специалистов за работу и пожелал успехов в дальнейшей тренерской карьере.

Отметим, что сегодня клуб объявил о расставании с семью хоккеистами клуба. Клуб покинули трое нападающих: Алексей Бывальцев, Теэму Пулккинен и Кирилл Капустин, а также трое защитников: Игорь Исаев, Роман Манухов и Александр Брынцев. Также команду покинул голкипер Илья Проскуряков.

Агент Грицюка сообщил о будущем нападающего

Шуми Бабаев, агент нападающего «Авангарда» Арсения Грицюка, сообщил, что его клиент не намерен оставаться в омском клубе, и назвал возможным отъезд форварда в «Нью-Джерси». 30 апреля «Авангард» сделал 22-летнему Грицюку квалификационное предложение.

«Арсения Грицюка в «Авангарде» точно не будет: он либо уедет в «Нью-Джерси», либо перейдёт в другой клуб Континентальной хоккейной лиги. После квалификации мы это предложение принимать не будем, и любой другой клуб может либо сделать ему предложение, либо выменять его права. Но вариантов, что мы останемся в Омске, к сожалению, нет», — цитирует Бабаева ТАСС.

В текущем сезоне КХЛ Арсений Грицюк сыграл в 66 матчах в регулярном чемпионате за «ястребов», в которых набрал 40 (15+25) очков. Также на счету нападающего 11 матчей и 4 (3+1) очка в плей-офф.

Кадейкин, Кареев, Мухамадуллин и ещё три игрока покинули «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» сообщил о расставании с нападающими Александром Кадейкиным и Владиславом Картаевым, а также защитниками Шакиром Мухамадуллиным, Райаном Мёрфи и Виктором Антипиным. Также клуб покинул голкипер Андрей Кареев.

Кадейкин провёл в Уфе пять сезонов и сыграл 327 матчей, в которых набрал 179 (63+116) очков. В минувшем сезоне Александр побил собственный рекорд результативности в регулярке, набрав 39 (13+26) очков, и оформил свой первый хет-трик в КХЛ.

Антипин выступал за «Салават Юлаев» с января 2021 года и набрал 10 (1+9) очков в 83 матчах.

Мёрфи в минувшем сезоне провёл 49 матчей, в которых набрал 18 (4+14) очков.

Картаев вновь присоединился к «Салавату Юлаеву» в 2019 году. Воспитанник уфимского клуба за это время провёл 189 матчей и набрал 32 (19+13) очка.

За минувший сезон Кареев провёл 30 матчей, в которых четыре раза отыграл «на ноль» и пропустил 53 шайбы при 92,7% отражённых бросков.

Мухамадуллин является воспитанником «Салавата Юлаева» и выступал за команду с 2019 года. За это время Шакир сыграл 189 матчей, в которых набрал 45 (13+32) очков.

СКА и нападающий Никита Гусев договорились о расторжении контракта

СКА и нападающий Никита Гусев договорились о расторжении контракта, сообщил в своём телеграм-канале главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг.

«Это далеко не самое простое решение, но мы верим, что верное для всех. Никита Гусев останется важной частью истории СКА. Вместе мы завоевали Кубок Гагарина в 2017 году, выиграли золото на Олимпиаде в Пхёнчхане. На протяжении долгих лет Гусев помогал армейцам одерживать победы, стал лучшим бомбардиром за всю историю клуба, но и СКА помог Никите полностью раскрыть свой потенциал. Именно в Петербурге в него полностью поверили и помогли стать тем Гусевым, которого все знают сегодня.

Однако время неумолимо движется вперёд, меняется хоккей, повышаются требования к игрокам. Мы расстаёмся с Никитой на хорошей ноте — в этом сезоне ему удалось побить клубный рекорд по количеству набранных очков, а команда завоевала Кубок Континента.

В Петербурге всегда будут с уважением и теплотой относиться к Никите Гусеву. Желаю ему успешного продолжения карьеры!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

В минувшем регулярном сезоне КХЛ олимпийский чемпион – 2018 провёл за СКА 37 игр, в которых отметился 23 шайбами и 26 результативными передачами, набрав в общей сложности 49 очков. В розыгрыше Кубка Гагарина Гусев сыграл 13 матчей, в которых набрал 12 (5+7) результативных баллов.