Сказка «Торонто» продолжится, «Эдмонтон» вынесет «Вегас»? Превью 2-го раунда плей-офф НХЛ

После первого раунда делать какие-то прогнозы уже страшно. В отличие от прошлого года, который удивил почти максимальной предсказуемостью исходов, в этом году всё стало с ног на голову. Баланс состава перестал иметь значение, ноги затряслись у тех, у кого они вроде бы трястись не могли, а двух доминаторов выбили вратари, которых критиковали весь сезон (Бобровский и Грубауэр). История Акиры Шмида на этом фоне вообще выглядит какой-то банальностью.

Как говорил кто-то из политиков, «вещи, которые были важны, теперь не важны». Думать о том, что будет во втором раунде плей-офф НХЛ, придётся исходя из этого.

«Торонто» — «Флорида»

Русские в серии: Илья Самсонов — Сергей Бобровский

Встречи в регулярном сезоне: 5:4 ОТ, 6:2, 2:3 ОТ, 2:1 ОТ

Признайтесь, никто этого не ожидал. Одни в этом году выиграли серию плей-офф впервые за 19 лет, вторые в прошлом году впервые пробились во второй раунд после 1996-го. Теперь два вечных плей-оффных неудачника будут выяснять, кто из них впервые за очень долгое время сыграет в финале конференции.

Нельзя сказать, что «Флорида» побила регулярочного доминатора за счёт интеллектуального и тонкого хоккея — нет, это был даже примитивный стиль «бей, беги, бросай, толкайся». На каком-то этапе это не работало, но, когда у «Бостона» началась внезапная дрожь в ногах, прямолинейность заработала. У «Торонто» этой дрожи не началось, но история говорит нам, что тут как раз ничего загадывать наперёд нельзя. В принципе, «Тампу» «листья» выбили за счёт всевозможных выстраданных и «грязных» голов и с учётом уровня защиты «пантер» могут повторить такой трюк.

«Торонто» — «Флорида» Фото: AP/TASS

Кроме того, эта серия станет дуэлью двух русских вратарей. Хотя статистика что Бобровского, что Самсонова не поражает, оба в ключевых матчах этого плей-офф сыграли максимально уверенно и спокойно. Но сейчас обоим вратарям не везёт: с учётом глубины нападения обеих команд, это должна быть суператакующая серия, где стоит анализировать в первую очередь глубину атаки — и у «Торонто» она выглядит на бумаге куда интереснее.

Прогноз: сложно это даже писать, но «Торонто», 4-2.

«Каролина» — «Нью-Джерси»

Русские в серии: Андрей Свечников (травмирован) — нет

Встречи в регулярном сезоне: 4:1, 5:4 Б, 3:5, 0:3

Мало того, что «Каролина» и в плей-офф заходила с травмированными Свечниковым и Пасиоретти, так уже в кубковых матчах до конца плей-офф вылетел Теуво Терявяйнен — вот так половина «бумажной» топ-6 отправилась в лазарет. Даже молодой Джек Друри, которого подняли в верхние звенья, получил травму. В последних встречах с «Айлендерс» в топ-6 играли ролевики.

Впрочем, основной силой этой «Каролины» будет защита. Главный шанс для «ураганов» — засушить игру и затянуть соперника в свой хоккей. «Дэвилз» выиграли первый раунд за счёт преимущества в скорости, они за игру банально успевали сделать больше действий, чем соперник (причём как правильных, так и ошибочных). В игре с большим количеством опасных моментов неизбежно выиграет «Нью-Джерси». Защита «Каролины», где выделяются крайне недооценённые в своей оборонительной игре Джейккоб Славин и Бретт Песке, в теории такого соперника зачехлить может.

«Каролина» — «Нью-Джерси» Фото: AP/TASS

Вообще, у обеих команд есть красные флажки: одни — давние плей-оффные неудачники, другие этого плей-офф просто давненько не нюхали. Здесь многое будет зависеть от тренеров: Род Бриндамор в прошлых кубковых сериях не демонстрировал умения перестраиваться по ходу серии, а вот Линди Рафф своего оппонента переиграл.

Прогноз: очень трудная для предсказания серия, но скорее «Нью-Джерси», 4-3.

«Даллас» — «Сиэтл»

Русские в серии: Евгений Дадонов — нет

Встречи в регулярном сезоне: 4:3 ОТ, 5:2, 4:5 ОТ

После исторического достижения можно представить, что «Сиэтл» теперь будут уже не недооценивать, а авансом переоценивать. Но есть ли основания, чтобы делать это уже вторую серию подряд?

Одна из главных причин успеха «Кракен» в серии первого раунда — зашкаливающая глубина, которая была тем более заметна на фоне того, что у «Колорадо» была лишь одна работающая тройка. Однако «Далласу» есть чем ответить: даже несмотря на явный перекос нападения в сторону первого звена и особенно Роопе Хинца, набравшего 12 очков, все форварды «звёзд» выбили в первом раунде хотя бы одно очко. Идеально вписался в состав Евгений Дадонов, который уже вряд ли будет самостоятельной боевой единицей, но остающийся прекрасным «ролевиком».

«Даллас» — «Сиэтл» Фото: AP/TASS

Кроме того, в состав скоро должен вернуться Джо Павелски — хотя он не выиграл ни одного кубка, но в индивидуальном плане это эталонный «кубкарь». В таком случае возродится одно из лучших звеньев регулярки Робертсон — Хинц — Павелски. С другой стороны, «Кракен» в первом раунде поразил своей скоростью. «Сиэтл» вполне может воспользоваться этим в играх с клубом, где немало тяжеловесных и уже не очень быстрых защитников (типа Хаканпяя и Сутера). Но зато Джейк Эттингер, в отличие от других именитых вратарей, в первом раунде не разочаровал — и нет предпосылок для того, чтобы во втором раунде он вдруг потерял свою форму.

Прогноз: лёгкой прогулки не будет, но всё-таки «Даллас», 4-2.

«Вегас» — «Эдмонтон»

Русские в серии: Иван Барбашёв — Клим Костин

Встречи в регулярном сезоне: 3:4 ОТ, 3:4, 4:3 ОТ, 4:7

Спустя восемь лет после драфта мы всё-таки увидим противостояние Коннора Макдэвида и Джека Айкела. И если один полностью оправдал ожидания, бьёт рекорды лиги и поражает всех скоростью, то второй не воспринимается многими даже топ-5 игроком того легендарного набора хоккеистов. 66 очков — результат грустноватый, и не только из-за этого говорить хоть о каком-то равенстве двух игроков не приходится.

Главным беспокойством для «Вегаса» становится большинство соперника. Супербригаду «Ойлерз» никто не мог остановить в регулярке, и меньшинство «Лос-Анджелеса» (24-е в регулярке) тоже не смогло, пропустив девять шайб за шесть игр. «Вегас» пропустил те же девять шайб от «Виннипега» за меньший срок, причём в выигранной серии — и это огромный повод для беспокойства тренерского штаба. Нет предпосылок для того, чтобы это вдруг резко исправилось за неделю.

«Вегас» — «Эдмонтон» Фото: AP/TASS

Шанс «Вегаса» — в игре «5 на 5» против нижних звеньев оппонента (правда, не особенно-то они и часто получают игровое время). Прямо сейчас на бумаге в третьем звене «Вегаса» выходят один из лучших оборонительных вингеров лиги Марк Стоун и показавший блистательный прогресс Чандлер Стивенсон. Но получится ли за счёт глубины нивелировать то преимущество, которое имеет супербригада «Ойлерз»? Доверия не внушает и ситуация с вратарями «Вегаса», где есть сразу четыре кипера, но ни одного элитного.

Прогноз: «Эдмонтон», 4-1.