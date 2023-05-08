Самый большой позор «Далласа» за 23 года! Опытную команду разнёс дебютант плей-офф НХЛ

Всё-таки есть какая-то магия в клубах-новичках НХЛ. В своё время «Вегас» в первый же год существования добрался до финала Кубка Стэнли, не обладая при этом каким-то уникальным составом, да и затем «золотые рыцари» прописались в рядах фаворитов Западной конференции.

Следующим членом НХЛ стал «Сиэтл», и если первый год для «кракенов» оказался неудачным и они даже не попали в плей-офф, то сейчас клуб шумит почти как тот самый «Вегас»-2018. По крайней мере, «Кракен» уже отправили в отпуск действующего чемпиона, а во втором раунде с позиции силы проводят серию с крепким «Далласом».

Эта полуфинальная битва Запада началась в Техасе, где команды обменялись победами. «Сиэтл» взял первую игру в овертайме, испортив впечатление от покера Джо Павелски, «Даллас» забрал победу через день, и серия перебралась в штат Вашингтон. Где «звёзд» встретили очень негостеприимно.

Первый период при этом оказался безголевым, а вот во втором отрезке «кракены» задушили «Даллас» за каких-нибудь шесть минут. Четыре гола в равных составах от Эберле, Веннберга, Суси и Бенирса, и даже странно, что Питер Дебур не стал менять после такого «поплывшего» Джейка Эттингера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В середине периода «Даллас» оформил гол престижа, который для «звёзд» организовал Евгений Дадонов. Российский форвард классно сыграл на перехвате, а затем выложил пас под бросок Марчменту.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но взбодрить гостей эта шайба никак не смогла. В конце второго периода отличился Толванен, а в начале третьего Гурд в меньшинстве забил уже второму вратарю «Далласа» Уэджвуду.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Этот гол окончательно отправил «Даллас» мыслями в следующий матч. В итоге «звёзды» потерпели поражение 2:7, пропустив наибольшее количество голов за одну кубковую игру аж за последние 23 года.

«Сиэтл» же в полном порядке, но счёт в серии пока лишь 2-1 в пользу «кракенов», и развязка в ней ещё вряд ли близка.