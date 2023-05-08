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«Сиэтл» — «Даллас» — 7:2, обзор матча, видео, счёт в серии, сетка и расписание плей-офф НХЛ

Самый большой позор «Далласа» за 23 года! Опытную команду разнёс дебютант плей-офф НХЛ
Лев Лукин
«Сиэтл» — «Даллас» — 7:2
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Сказка «Сиэтла» продолжается.

Всё-таки есть какая-то магия в клубах-новичках НХЛ. В своё время «Вегас» в первый же год существования добрался до финала Кубка Стэнли, не обладая при этом каким-то уникальным составом, да и затем «золотые рыцари» прописались в рядах фаворитов Западной конференции.

Следующим членом НХЛ стал «Сиэтл», и если первый год для «кракенов» оказался неудачным и они даже не попали в плей-офф, то сейчас клуб шумит почти как тот самый «Вегас»-2018. По крайней мере, «Кракен» уже отправили в отпуск действующего чемпиона, а во втором раунде с позиции силы проводят серию с крепким «Далласом».

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Эта полуфинальная битва Запада началась в Техасе, где команды обменялись победами. «Сиэтл» взял первую игру в овертайме, испортив впечатление от покера Джо Павелски, «Даллас» забрал победу через день, и серия перебралась в штат Вашингтон. Где «звёзд» встретили очень негостеприимно.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
08 мая 2023, понедельник. 04:30 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
7 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Эберле (Картье, Бенирс) – 22:10 (5x5)   2:0 Веннберг (Шварц, Данн) – 23:36 (5x5)   3:0 Суси (Донато, Шульц) – 26:30 (5x5)   4:0 Бенирс – 28:22 (5x5)   4:1 Марчмент (Дадонов) – 32:40 (5x5)   5:1 Толванен – 39:22 (5x5)   6:1 Гурд (Танев) – 41:49 (4x5)   6:2 Хаканпяя (Бенн) – 47:00 (5x5)   7:2 Шульц (Толванен, Веннберг) – 57:30 (5x4)

Первый период при этом оказался безголевым, а вот во втором отрезке «кракены» задушили «Даллас» за каких-нибудь шесть минут. Четыре гола в равных составах от Эберле, Веннберга, Суси и Бенирса, и даже странно, что Питер Дебур не стал менять после такого «поплывшего» Джейка Эттингера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В середине периода «Даллас» оформил гол престижа, который для «звёзд» организовал Евгений Дадонов. Российский форвард классно сыграл на перехвате, а затем выложил пас под бросок Марчменту.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но взбодрить гостей эта шайба никак не смогла. В конце второго периода отличился Толванен, а в начале третьего Гурд в меньшинстве забил уже второму вратарю «Далласа» Уэджвуду.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Этот гол окончательно отправил «Даллас» мыслями в следующий матч. В итоге «звёзды» потерпели поражение 2:7, пропустив наибольшее количество голов за одну кубковую игру аж за последние 23 года.

Сетка и расписание матчей плей-офф НХЛ

«Сиэтл» же в полном порядке, но счёт в серии пока лишь 2-1 в пользу «кракенов», и развязка в ней ещё вряд ли близка.

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