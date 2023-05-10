Деньги в КХЛ больше никому не нужны. Смерть оффершитов — тенденция нового рынка

Из-за «евразийской» лазейки в лимите на легионеров белорусские игроки с недавних пор стали любимы российскими клубами КХЛ. Местный хоккей, который какое-то время стагнировал, вновь стал поставлять качественных молодых игроков — это видно и по игре минского «Динамо» в плей-офф, и отрезками в «суперсерии» с «Россией 25».

Неудивительно, что двумя игроками Минска заинтересовались восточные гранды: «Авангард» сделал оффершит защитнику Сергею Сапего, а «Магнитка» — форварду Владимиру Алистрову. Оба — игроки молодые, с большим резервом для прогресса, которые проводили свой лучший сезон в лиге. Алистров, хотя и не был лучшим бомбардиром «Динамо», являлся главной зажигалкой крайне нестабильной команды Крэйга Вудкрофта в регулярке.

Владимир Алистров Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Однако Минск повторил оба предложения — несмотря на то что топ-клубы давали весьма немаленькие повышения зарплаты. Но это не значит, что эти хоккеисты останутся дома: ожидается, что они перейдут в СКА, который отдаст за белорусов игроков, которых у питерского клуба явный переизбыток. «Авангард» может возмущаться таким ходом, но несколько дней назад он сам сделал подобный ход, умыкнув из-под носа «Металлурга» Игоря Гераськина, отдав за хоккеиста не только деньги, но и права на юного форварда Тимура Муханова.

Это показывает не только то, что можно назвать «административным ресурсом» (а у Минска и Петербурга трансферные связи налажены хорошо), но и то, что в современной КХЛ деньги перестали быть хорошим товаром. А ведь Минск мог получить очень хорошие деньги — сложно сказать точно, не зная условий квалификационного предложения, но, с учётом доносящихся слухов, сумма компенсации за двух игроков могла превысить 100 миллионов (упрощая, компенсация равна двум средневзвешенным предложениям от старого и нового клуба).

Впрочем, это как раз тот случай, когда можно сказать, что мешок налички в хоккей не играет. Какой толк Минску от этих сумм, если они сами вряд ли кого-то на них выкупят? В условиях бедного рынка лучше работать с тем торговым партнёром, который сам даст игроков — и здесь помогает СКА, который в своё время сам насобирал игроков «в обмен на денежную компенсацию» и накопил гигантский обменный фонд.

Фактически эта история показывает если не смерть оффершитов, то резкое падение их эффективности. Нельзя сказать, что в КХЛ этот инструмент всегда работал чётко — можно вспомнить пример «Авангарда», который таким образом сделал два ключевых трансфера для чемпионства, Толчинского и Шарипзянова. Однако на эти случаи приходится больше провалов — можно вспомнить, как тот же Омск попал в молоко с Брюквиным, как «Металлург» при Величкине проваливался с предложениями Язькову и Верещагину, которые после «Магнитки» фактически заканчивали карьеру.

Прямо сейчас «Нефтехимик» готов потратить деньги, полученные в обмене Павла Порядина, сделав предложения Александру Севостьянову и Дмитрию Жукенову, игрокам из системы «Автомобилиста». Но у руководства клуба из Екатеринбурга позиция давняя и простая, которую можно описать примерно как «нам нужны за игроков игроки, а деньги у нас и так есть», поэтому оба предложения, судя по всему, повторят.

Александр Севостьянов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В общем, рынок КХЛ сам подстраивается под новые обстоятельства, когда лига не смогла подстроиться под новые условия. Мы слышали, что руководство КХЛ якобы обсуждало и понижение возраста неограниченно свободного агента (у нас получить этот статус сложнее, чем в НХЛ), и потенциальный редрафт молодых игроков фарм-систем богатых клубов — однако в жизнь эти предложения воплощены не были.

Можно сказать, что эта история помогает сформироваться рынку КХЛ в целом — после давно ставших привычными обменов «игрок на игрок» в Северной Америке многих бесили выплаты исключительно в денежном эквиваленте. Однако для клубов-середняков (та же «Сибирь» не раз пыталась выдёргивать не самых дорогих защитников) деньги были своеобразными драфт-пиками.

К сожалению, так получается, что любые катаклизмы и сужения рынка игроков ведут в первую очередь к вреду для более скромных клубов — а даже та же «Магнитка», которая немного срезала бюджет этим летом, всё равно выглядит скромнее армейских дуумвиров. Так что мало просто ввести потолок — нужны и дополнительные меры обеспечения равенства.