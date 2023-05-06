«Авангард» выиграл борьбу за будущую звезду КХЛ? Но история с Гераськиным ещё не окончена

В последние дни развивается ещё одна интересная история межсезонья КХЛ. Она снова связана с «Авангардом», но – по крайней мере, пока – лишена каких-либо оттенков скандальности. В центре сюжета Игорь Гераськин – 24-летний нападающий, ставший лучшим бомбардиром «Северстали» в прошлой регулярке.

Статистика Игоря Гераськина в КХЛ.

1 мая, в день открытия трансферного рынка, Гераськин, все права на которого принадлежали череповецкому клубу, получил контрактное предложение от «Металлурга». По неофициальной информации, которую никто ни на каком уровне не опровергал, оффершит «Магнитки» предполагал четырёхлетний контракт с солидной зарплатой в первый год (за счёт подписного бонуса, который платится сразу) и сниженным, но стабильным окладом в последующие сезоны. В итоге выходило где-то около 40 млн в год.

Игорь Гераськин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В «Северстали» такие деньги платить не принято, даже лидерам команды, так что было мало сомнений, что Гераськин переберётся в Магнитогорск вслед за главным тренером Андреем Разиным. Однако 5 мая череповчане взяли и повторили предложение «Магнитки». А через пару часов стало понятно, почему они так сделали: агент форварда Александр Черных заявил, что вскоре должен последовать обмен Гераськина из «Северстали» в «Авангард».

Собственно, сегодня «ястребы» официально подтвердили сделку. Омск получил права на Гераськина, в Череповец отправилась денежная компенсация, а также молодой нападающий из системы «Авангарда» Тимур Муханов. Талантливый игрок, которого омичи несколько лет назад забрали из системы «Витязя», а уже в этом сезоне Муханов получал обильную практику в играх за команды омской вертикали. Тимур провёл 31 матч за «Омские Крылья» в ВХЛ, в 15 играх за молодёжку превысил гроссмейстерский график «очко за игру», а кроме того, Муханов пару-тройку раз привлекался Михаилом Кравцом к подготовке к матчам за «Авангард», но дебютировать в КХЛ Тимуру пока не удалось.

Тимур Муханов Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

17-летний рукастый и универсальный центрфорвард вкупе с деньгами – неплохая компенсация для «Северстали» за Гераськина, которому в это межсезонье, вероятно, всё равно было суждено уйти на повышение. Скорее всего, в этом и заключался смысл фортеля с повторением магнитогорского оффершита: череповчане хотели получить что-то осязаемое за уходящего лидера, и «Авангард», что называется, вовремя подсуетился, предложив «Северстали» одного из главных талантов своей молодёжки. Нет сомнений, что в Вологодской области у Муханова путь в КХЛ будет намного ближе, чем в Омске, а Андрей Козырев наверняка с радостью возьмёт в работу перспективного форварда, хоть его ещё и только предстоит доводить до основы. Но мы прекрасно знаем, что главного (хоть и теневого) конструктора симпатичнейшего прошлогоднего «Торпедо» такие вещи не только не пугают, но они лежат в основе его взглядов на хоккей.

А что же Гераськин? Можно сколько угодно говорить, что потеря Муханова – это стратегическая ошибка омского клуба, но проверить эту гипотезу в ближайшее время вряд ли получится, а вот Гераськин уж точно уже готов давать результат здесь и сейчас. Да, пока Игорь развивался и прогрессировал исключительно в системе Андрея Разина, но это вовсе не значит, что в другой парадигме хоккеист остановится в росте или ещё что похуже. В моём представлении, Гераськин сейчас – это замена Сергею Толчинскому, если тот, конечно, в итоге всё же покинет «Авангард». Это хоккеисты с абсолютно идентичными миниатюрными габаритами и со схожей манерой игры – оба юркие, быстрые, взрывные, прекрасно умеющие работать с шайбой и видеть партнёров. Оба компенсируют скромную антропометрию заряженностью, активностью и хорошим чтением игры.

Конечно, сейчас прямое сравнение Гераськина с Толчинским – аванс для Игоря. Всё-таки Сергей – это уже готовая звезда КХЛ с титулами и званиями, а экс-лидер «Северстали» — пока лишь перспективный форвард с открывшимся окном для большого прорыва. Но надо учитывать, что Гераськин на три с половиной года младше Толчинского, и помнить, что Сергей в своё время приходил в «Авангард» точно в таком же статусе, что и сейчас Игорь – готовый к рывку, но ещё его не совершивший талант. При этом за плечами у Гераськина уже есть мощный сезон в КХЛ в 24 года, но понятно, что быть молодым лидером «Северстали» намного проще, чем выполнять эту же роль в ЦСКА, откуда «Авангард» три года назад достал Толчинского.

Тяжело сказать, какой состав в итоге будет собран в Омске, но Гераськин в любом случае должен получить там место и в топ-6, и в бригаде большинства. Возможно, даже рядом с Корбаном Найтом и Ридом Буше в первой тройке. Игорь ведь ещё и своего рода универсал: будучи прирождённым крайком, в прошлом сезоне нередко выходил у Разина в центре звена. Подойдёт ли Игорь под систему Боба Хартли, которого, правда, до сих пор официально не назначили в «Авангард»? Дать точный ответ сейчас вряд ли возможно, но канадец всегда уважал трудолюбивых и голодных до побед ребят, готовых работать на командный успех, вне зависимости от их габаритов. Тому же Толчинскому с его творческой натурой далеко не всегда было просто в ежовых рукавицах Боба, но Сергей показал умение чётко расставить приоритеты, и от этого только выиграл. Честно, не знаю, как обстоят дела с ментальными качествами у Гераськина, но уверен, что в «Северстали» Разина он тоже рос отнюдь не в тепличных условиях.

Словом, сделка выглядит если не отличной, то очень хорошей и перспективной и для «Авангарда». Но точно ли можно ставить точку в этой истории? Дело в том, что «ястребы» пока объявили только об обмене прав на Гераськина, но не о подписании с ним контракта. Это вовсе не одно и то же – права на хоккеиста ведь можно не только преобразовать в трудовой договор, но и, например, превратить их в разменную монету для другой сделки. Так что сейчас возможны два варианта событий: «Авангард» всё-таки заключает соглашение с Гераськиным либо же проворачивает какую-то новую сделку с его участием.

Оба эти варианта вполне жизнеспособны, ведь мы не знаем истинных селекционных целей, преследуемых генменеджером Антоном Курьяновым. Поживём – увидим, и думаю, что очень скоро. Но стоит сказать, что если Гераськин действительно подпишется с «Авангардом», то вовсе не обязательно именно на тех условиях, какие в своём оффершите предлагал форварду «Металлург». Ведь «Северсталь», повторив предложение «Магнитки», лишь закрепила за собой спортивные права на хоккеиста, а не заключила с ним новый договор – такой порядок прописан в пункте 2 статьи 8 правового регламента КХЛ.

Сейчас эти самые права были обменяны в Омск, и теперь уже «Авангард» волен с чистого листа договариваться о контракте со своим ограниченно свободным агентом Гераськиным. Впрочем, надо понимать и то, что условия вряд ли будут в чём-то хуже, чем Игорю предлагала «Магнитка», иначе агент форварда попросту не позволил бы раскрутиться этой истории, имея аппетитное предложение от «Металлурга». Но они могут разниться в деталях, например, в том же сроке контракта или распределении суммы зарплаты по годам.