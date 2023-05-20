Казахстан может сотворить чудо! Расклады перед плей-офф чемпионата мира по хоккею

Стартовые поражения не слишком осложнили жизнь финнам, а на вылет стоит сборная, от которой этого совсем не ждали.

Групповой этап чемпионата мира в Риге и Тампере приближается к развязке. Командам осталось сыграть по два-три матча, и контуры наступающего плей-офф вырисовываются уже вполне отчётливо.

Что с фаворитами?

Группу А возглавляет сборная США, хотя перед стартовым вбрасыванием турнира состав команды вызывал разнообразные вопросы и сомнения. Правда, главный стресс-тест «звёздно-полосатым» предстоит сдать в последний день предварительного этапа: именно в матче со шведами, которые уверенно идут вторыми, решится, кому достанется слабейший соперник из противоположной группы.

Финляндия – обладательница самого именитого состава на чемпионате, напротив, не впечатляет. Сборная Суоми уступила и Америке (1:4), и Швеции (1:2 Б), с трудом победила Германию (4:3), испытала колоссальные трудности в матче с неискушённой Францией (5:3) и только на венграх смогла отвести душу (7:1). При этом нет никаких оснований полагать, что финны могут стать фигурантами крупной сенсации: очкового запаса достаточно для выхода в плей-офф, и матчи с самыми опасными сборными уже позади.

Наиболее острая борьба разворачивается за четвёртую путёвку в решающую стадию. Датчане формально выглядят фаворитами, но отрыв от Германии составляет всего два балла, а сыграть против финнов и шведов ещё только предстоит. В то же время немцам осталось не ударить в грязь лицом перед венграми и французами.

Швейцария на глазах у Канады захватила лидерство в группе В. «Крестоносцы» пропустили всего лишь две шайбы в четырёх матчах и заработали 100% очков. Однако с прямыми конкурентами они ещё не встречались. Правда, последний тезис в той же мере относится и к канадцам с чехами. «Делёжка» мест с первого по третье произойдёт в последние дни группового этапа, когда фавориты всё-таки сыграют друг с другом.

Что с Казахстаном?

Сборная Казахстана отправилась в Европу в ослабленном виде – без Андрея Скабелки и целой группы натурализованных хоккеистов. Парадоксально, но их отсутствие сыграло команде на пользу: казахстанцы предсказуемо проиграли всем трём лидерам группы, зато и норвежцев, и даже словаков одолели в овертайме. Теперь у подчинённых Галыма Мамбеталиева есть шанс попасть в плей-офф. Ключевой матч в этом разрезе состоится сегодня поздно вечером, когда команда сыграет с замыкающими топ-4 латвийцами.

При этом судьба казахстанцев зависит не только от них самих. Победа над хозяевами турнира не поднимет их выше пятого места. Более того, недостаточно выиграть даже два матча подряд (следующим и последним соперником Казахстана станет Словения) – вместе с тем необходимо надеяться на синхронные осечки Латвии и Словакии. А вот норвежцы в борьбу за плей-офф вряд ли вмешаются: в заключительной части группового этапа их ждут Канада и Чехия.

Кто на вылет?

В группе А – два очевидных претендента на вылет. Пока чуть бодрее смотрятся венгры, но, чтобы заранее обеспечить себе место в элитном дивизионе, им нужно совершить подвиг. Скорее всего, последней и, следовательно, вылетающей командой станет та, которая проиграет в матче Венгрии и Австрии. Он пройдёт 22 мая.

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Главный неудачник группы В определён уже сейчас, и это Словения – единственная сборная, ещё не успевшая разжиться очками. В двух следующих играх – с мотивированными Словакией и Казахстаном – им нужно выбить как минимум пять баллов. В такой сюжетный поворот поверить почти невозможно. Впрочем, ещё относительно недавно представить словенцев в их нынешнем положении тоже было непросто. Пять лет назад они играли на Олимпиаде, а в Сочи-2014 мучили сборную России.