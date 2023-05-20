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Игровой день ЧМ по хоккею, 20 мая, результаты матчей, видеообзоры, расписание, турнирная таблица

Казахстан позорно проиграл Латвии и упустил исторический шанс. Итоги дня ЧМ по хоккею
Денис Лутченко
Игровой день ЧМ по хоккею, 20 мая
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Финны с трудом обыграли команду из нижней половины таблицы, а вот шведы подобных проблем избежали.

20 мая в финском Тампере и столице Латвии Риге прошёл очередной день чемпионата мира по хоккею. Коротко подводим итоги шести сыгранных матчей.

ЧМ-2023. Группа A
20 мая 2023, суббота. 12:20 МСК
США
Окончен
3 : 0
Дания
1:0 Готье (Так, Тайнэн) – 49:51 (pp)   2:0 Так (Гримальди, Перунович) – 55:30   3:0 Гримальди (Так) – 59:19

Двух периодов не хватило США и Дании, чтобы открыть счёт в очном матче. Скандинавы цеплялись за каждую возможность и сохраняли стройность во всех линиях на протяжении 50 минут. Кроме того, в третьем периоде они получили двойное большинство, но не справились с волнениями, а вскоре пропустили в меньшинстве. Американцы добавили в самый нужный момент и блестяще провели концовку, оформив ещё две шайбы в ворота соперника. «Звёздно-полосатые» по-прежнему лидируют в группе А и не потеряли ещё ни одного очка.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

ЧМ-2023. Группа B
20 мая 2023, суббота. 12:20 МСК
Норвегия
Окончен
0 : 2
Чехия
0:1 Кубалик (Коштялек, Червенка) – 12:33 (pp)   0:2 Флек (Кемпны, Веймелка) – 18:43

Чехия, как и в недавнем матче со словенцами, включилась лишь на короткий отрезок. Но этого снова оказалось достаточно для победы. Во второй половине стартового периода сборная Чехии забила два гола, а всё последующее время академично, в традиционном для себя стиле его охраняла. В результате – победа и очень много сэкономленных сил.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

ЧМ-2023. Группа A
20 мая 2023, суббота. 16:20 МСК
Австрия
Окончен
1 : 3
Финляндия
0:1 Капанен (Какко, Мяяття) – 01:19   1:1 Цвергер (Росси) – 04:55   1:2 Суомела (Мяяття, Койвисто) – 07:31   1:3 Оксанен (Бьёрнинен) – 58:08

Сборной Финляндии приходится на домашнем чемпионате мира очень непросто. Звёздная команда Юкки Ялонена проиграла два стартовых матча на турнире, затем добрала недостающие очки, но теперь едва не споткнулась об австрийцев.

Наиболее событийным получился первый период: в течение всего лишь семи минут финны успели выйти вперёд, потерять преимущество и снова выйти вперёд. Следующего гола пришлось ждать больше 50 минут – всё это время фора хозяев оставалось минимальной. Точку в игре поставил Ахти Оксанен, но прежде его партнёрам пришлось очень серьёзно попотеть, чтобы остаться в лидерах.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

ЧМ-2023. Группа B
20 мая 2023, суббота. 16:20 МСК
Канада
Окончен
2 : 3
Швейцария
1:0 Тоффоли (Лотон, Куинн) – 29:58 (pp)   1:1 Хишир (Фора, Фиала) – 33:24   1:2 Симьон (Марти, Хас) – 37:00   1:3 Амбюль (Нидеррайтер, Корви) – 52:08   2:3 Карконе (Хант, Нейборс) – 56:22

Сборная Канады задала особо высокую планку жёсткости в матче со Швейцарией. Судьи игнорировали многие спорные моменты и держали составы равными. Нерв игры был острым, моментов хватало, но забить удалось только в середине матча – первыми это сделали канадцы.

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«Крестоносцы» быстро нашлись и сумели выйти вперёд ещё до перерыва, а на экваторе третьего периода увеличили преимущество до двух голов. «Кленовые листья» смогли отыграть только один из них и впервые на этом турнире уступили. В то же время Швейцария идёт по чемпионату с 100% набранных очков.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

ЧМ-2023. Группа A
20 мая 2023, суббота. 20:20 МСК
Швеция
Окончен
4 : 0
Франция
1:0 Линдхольм (Тёммернес, Петерссон) – 01:59   2:0 Зеттерлунд (Пудас, Тёммернес) – 09:25   3:0 Берггрен (Карлссон, Тёммернес) – 16:26 (pp)   4:0 Зеттерлунд (Линдберг, Рэймонд) – 19:54 (pp)

Швеция не заметила сопротивления со стороны Франции. «Тре Крунур» с непревзойдённой уверенностью «растоптали» неискушённого соперника ещё в первом периоде. За 20 минут скандинавы нанесли семь бросков в створ, и четыре из них оказались точными. Дважды шведы реализовали большинство, второй раз – всего лишь за шесть секунд до окончания основного времени.

Французы произвели рокировку вратарей и стабилизировали игру, не дав ей докатиться до тотального погрома. Впрочем, и шведы, похоже, не слишком стремились добивать соперника. Очередная победа позволяет Швеции гнаться за сборной США в попытках завоевать первое место в группе. Вероятно, его обладатель решится в очном матче этих команд.

ЧМ-2023. Группа B
20 мая 2023, суббота. 20:20 МСК
Казахстан
Окончен
0 : 7
Латвия
0:1 Букартс (Дзиеркалс, Якс) – 15:39 (pp)   0:2 Батня (Зиле) – 17:19   0:3 Дзиеркалс (Батня, Букартс) – 21:13   0:4 Аболс (Даугавиньш, Балцерс) – 29:05   0:5 Индрашис (Букартс, Фрейбергс) – 39:54   0:6 Даугавиньш (Балцерс, Аболс) – 49:50   0:7 Аболс (Балцерс, Даугавиньш) – 51:40 (pp)

Казахстан упустил исторический шанс впервые в истории выйти в плей-офф чемпионата мира. Команда Галыма Мамбеталиева в пух и прах «сгорела» в матче с Латвией. До поры до времени казахстанцам удавалось держаться на плаву, но в один момент разница в классе вышла на передний план. В итоге на финише первого периода и на старте второго прибалты забили в общей сложности три гола и в принципе могли бы доигрывать на минимальных настройках. Но нет: хозяева турнира играли до конца – настолько, что пятую шайбу в ворота соперника забросили за шесть секунд до окончания второй двадцатиминутки. В третьем периоде латыши окончательно разбушевались и забили ещё дважды, учинив Казахстану форменный разгром.

Турнирная таблица

Матчи 21 мая

ЧМ-2023. Группа A
21 мая 2023, воскресенье. 16:20 МСК
Германия
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023. Группа B
21 мая 2023, воскресенье. 16:20 МСК
Словения
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023. Группа A
21 мая 2023, воскресенье. 20:20 МСК
США
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023. Группа B
21 мая 2023, воскресенье. 20:20 МСК
Чехия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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