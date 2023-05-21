Когда найдут работу? Топ-5 иностранцев среди неограниченно свободных агентов

Подписания и обмены в КХЛ идут полным ходом. Кто-то уже нашёл новую команду, а некоторые хоккеисты по-прежнему находятся без контрактов. На этот раз рассказываем про пятерых наиболее известных и звёздных иностранных игроков, находящихся в статусе неограниченно свободных агентов.
в. Эдди Паскуале, 32 года
После того как Адам Рейдеборн подписался в Швейцарии, на рынке свободных агентов КХЛ остался Эдди Паскуале. Если, конечно, канадец тоже не соберётся в Европу или Северную Америку. По-хорошему Эдди нужно договориться с «Металлургом», так как вступать в сезон с одним Загидулиным, мягко говоря, рискованно. Посмотрим, смогут ли Андрей Разин, Сергей Гомоляко и Алёша Пилко прийти к общему знаменателю.
н. Эрик О'Делл, 32 года
После удачного сезона в московском «Динамо» (до получения очередной травмы) О'Делл вполне может рассчитывать на солидный контракт, однако проблемы со здоровьем регулярно дают о себе знать. В московском клубе канадца точно не будет, а среди претендентов называли «Металлург», «Ак Барс» и СКА. Центральный форвард – дефицитная позиция, поэтому спрос должен быть. Всё будет зависеть от запросов стороны О'Делла. Поговаривают, что там просят под 100 млн рублей.
Эрик О'Делл
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
н. Филипп Майе, 30 лет
Майе – сильный центральный нападающий, здорово зарекомендовавший себя в «Металлурге». С ним, как и с Паскуале, пробуют вести диалог, но далеко не факт, что Филипп останется в Магнитогорске после ухода оттуда Ильи Воробьёва и назначения Андрея Разина. В целом же это отличный вариант для солидной команды в топ-6 нападения. Такими хоккеистами точно не разбрасываются, но про финансовые запросы, безусловно, забывать не стоит. За небольшие деньги Майе играть не будет.
Филипп Майе
Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru
н. Брендан Лайпсик, 29 лет
Когда-то Лайпсик был одноклубником Александра Овечкина по «Вашингтону», а теперь выступает в КХЛ. В «Металлурге» у Брендана были как периоды взлёта, так и падения, но в целом это добротный легионер. Лайпсик – крайний нападающий, с неплохим броском и скоростью, но порой Брендан недорабатывает эпизод или допускает нелепую ошибку. Но это всё исправимо, главное, чтобы был грамотный тренерский штаб. Тот факт, что мастерства у Брендана достаточно, не вызывает никаких сомнений.
н. Дмитрий Яшкин, 30 лет
По всей видимости, вопрос с переходом чешского нападающего Дмитрия Яшкина в «Ак Барс» решён на 90%. Называют уже даже срок соглашения – три года. Хотя, конечно, в плей-офф в серии с ЦСКА Дмитрий не впечатлил, попросту провалившись. Но в Казани Дмитрий сможет воссоединиться в тройке с Вадимом Шипачёвым и Дмитрием Кагарлицким. Видимо, с этим прицелом его и зовут в одну из ведущих команд лиги. Главное для «барсов» в этой сделке – уложиться в потолок зарплат, потому что в том же СКА Яшкин был не только капитаном, но и самым высокооплачиваемым игроком.
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