Рекордная победа американцев и убойная Швейцария. Итоги дня ЧМ-2023 по хоккею

21 мая в Тампере и Риге состоялся очередной игровой день группового этапа чемпионата мира по хоккею. Коротко подводим итоги четырёх матчей.

Сборная Германии, начавшая турнир с трёх поражений подряд от топ-сборных, продолжает брать свои очки и выправлять положение в таблице. В этот раз немцы уверенно разобрались с венграми, хотя в первой половине игры счёт был лишь 1:0 в пользу команды Харольда Крайса. Но затем венгерская крепость всё же рухнула, и в результате Германия добилась разгромной победы 7:2, а все главные звёзды немцев (Штурм, Петерка, Зайдер) отметились заброшенными шайбами.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

Удивительно скупой на голы матч провели в Риге сборные Словении и Словакии. Главный аутсайдер группы В пропустил лишь одну шайбу от отчаянно сражающихся за плей-офф словаков – победным стал бросок Паника на 15-й секунде второго периода.

Словенцы мало в чём уступили оппоненту, нанесли 33 броска в створ, но всё же проиграли и уже официально потеряли шансы остаться в элитном дивизионе.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

А вот американцы, напротив, сумели оторваться на французах и одержать рекордную, самую крупную победу на ЧМ-2023. Уже в первом периоде «звёздно-полосатые» забросили три шайбы, во втором отрезке взяли передышку, а в третьем окончательно уничтожили соперника. Хет-трик Каттера Готье, дубль Дрю О’Коннора, совместный «сухарь» Кэлвина Питерсена и Дрю Коммессо и девять безответных шайб всего с 35 бросков – сборная США по-прежнему идёт на ЧМ-2023 без поражений.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

Отказывается уходить со льда без побед и команда Швейцарии – пожалуй, главное открытие турнира. В начале турнира «сырники» удивляли сухой серией, буквально вчера обыграли Канаду, ну а сегодня для них уже было делом техники сокрушить нестабильную Чехию.

Швейцарцы пропустили первыми от Червенки, но быстро сравняли счёт, а решающим стал отрезок во втором периоде, когда невероятный Андрес Амбюль оформил дубль менее чем за пять минут.

После такого Швейцария уже не отпустила победу, и теперь у команды Патрика Фишера отличная возможность закрыть групповой этап со стопроцентным результатом. Для этого нужно лишь переиграть Латвию во вторник.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

Турнирные расклады

В группе А места в плей-офф забронировали США, Швеция и Финляндия, причём американцы уже точно займут первое место, а финны не опустятся ниже третьего. Немцы – главные претенденты на последнюю кубковую путёвку, чтобы её не упустить, Германии нужно просто обыграть Францию в последнем туре. Дания сохраняет лишь математические шансы на плей-офф: скандинавам нужно надеяться на поражение Германии, а самим обыгрывать либо Швецию, либо Финляндию.

В группе В минимальную задачу на турнир уже решили швейцарцы и чехи, близки к этому и канадцы, у которых ещё две игры в Риге. Должны выйти в плей-офф и хозяева, набравшие, как и Канада, 11 очков, но в шести матчах. Прибалтам нужно набрать только одно очко в игре со Швейцарией, чтобы сыграть в кубковом раунде. Но есть шансы на плей-офф и у Словакии: команде Крэйга Рэмзи необходимо обыгрывать Норвегию в основное время и надеяться, что Латвия не наберёт очков в своём последнем матче группы. В таком случае словаки обойдут латвийцев за счёт победы в личной встрече.

Главный аутсайдер группы В определён – Словения точно возвращается в подэлитный дивизион, а Казахстан и Норвегия сохраняют прописку в компании сильнейших. Второго же неудачника турнира ещё предстоит определить: 22 мая Венгрия и Австрия в очном матче решат, кто же займёт последнее место в группе А. Небольшое предварительное преимущество есть у венгров, которые опережают австрийцев на одно очко.

Если завтра плей-офф

США – Латвия

Швеция – Канада

Финляндия – Чехия

Швейцария – Германия

Матчи 22 мая

ЧМ-2023. Группа A ЧМ-2023. Группа A 22 мая 2023, понедельник. 16:20 МСК Дания Не начался Швеция Кто победит в основное время? П1 X П2

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 22 мая 2023, понедельник. 16:20 МСК Канада Не начался Норвегия Кто победит в основное время? П1 X П2

ЧМ-2023. Группа A ЧМ-2023. Группа A 22 мая 2023, понедельник. 20:20 МСК Австрия Не начался Венгрия Кто победит в основное время? П1 X П2