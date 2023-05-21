Главный ветеран ЧМ — 39-летний уникум. Он уже установил два мировых рекорда и убрал Канаду

20 мая на проходящем в Финляндии и Латвии чемпионате мира по хоккею состоялся один из самых интригующих матчей группового раунда. К личной встрече сборные Швейцарии и Канады подошли без единой неудачи, и по итогам очного матча один из нулей в графе поражений должен был смениться на единицу. Представители страны кленового листа открыли счёт в середине второго периода, однако ещё до перерыва швейцарцы смогли не только отыграться, но и успели выйти вперёд, а за восемь минут до конца основного времени отличился главный ветеран европейского хоккея современности Андрес Амбюль. В оставшееся время канадцы смогли отличиться ещё один раз, но отыграть Амбюля у них уже не получилось. Первый гол 39-летнего ветерана на ЧМ-2023 принёс подопечным Патрика Фишера пятую победу подряд и промежуточное первое место в группе B.

В этом году уроженец Давоса приехал в Ригу, где швейцарская национальная команда и проводит матчи предварительного раунда, на свой 18-й чемпионат мира в карьере на взрослом уровне в элитном дивизионе. Впервые на мировом первенстве Амбюль сыграл в 2004 году, набрав 2 (1+1) очка в семи матчах на мировом первенстве, проходившем в Чехии. К тому моменту за плечами швейцарского нападающего уже был опыт участия в двух молодёжных чемпионатах мира (МЧМ-2002, МЧМ-2003) и одном соревновании среди лучших юниоров планеты – ЮЧМ-2001.

Отыграв девять сезонов за «Давос», 27 мая 2009 года Амбюль подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». Но весь сезон-2009/2010 провёл за фарм-клуб «Рейнджерс», «Хартфорд Вулф Пэк» из АХЛ. Так и не сумев пробиться в составе главной команды системы, швейцарский форвард принял решение о возвращении на родину и подписал контракт с местным «Цюрихом». Там он провёл три следующих сезона, после чего вернулся в родной «Давос», где и продолжает играть по сей день.

И теперь только вдумайтесь. Начиная с 2004 года воспитанник хоккейного клуба «Давос» пропустил всего один (!) чемпионат мира. В 2018-м Андрес не попал в состав сборной Швейцарии на мировое первенство в Дании. И надо же такому случиться, что именно в тот год швейцарцы оказались ближе всего к триумфу на мировом форуме. Под руководством всё того же Фишера они дошли до финала чемпионата мира, где только в серии буллитов уступили сборной Швеции (2:3 Б).

Главного символа швейцарского хоккея двух последних десятилетий в той команде не оказалось. Но уже в следующем сезоне он вернулся в состав своей национальной команды и с тех пор из него больше не выпадал. Чемпионат мира 2022 года стал для многоопытного нападающего 17-м в карьере, что уже являлось рекордом в истории турнира в высшем дивизионе среди всех хоккеистов.

На этом достижении швейцарский форвард не остановился. Игра группового раунда со сборной Канады (6:3) стала для Амбюля 120-й на чемпионатах мира, что позволило ему превзойти достижение легендарного немца Удо Кисслинга (119 матчей), которое держалось с 1991 года.

Важным моментом является то обстоятельство, что Андрес продолжает попадать в сборную вовсе не за заслуги перед национальным хоккеем. Несмотря на свой возраст, главный ветеран мировых чемпионатов продолжает приносить реальную пользу своей сборной на льду. Год назад Амбюль набрал 5 (3+2) очков в восьми матчах, а на сейчас проходящем турнире отправил победную шайбу в ворота сборной Канады.

Материалы по теме Щитов — о Швейцарии на ЧМ: эта сборная будет бороться за золотые медали

К 39 годам швейцарский форвард установил целую россыпь исторических достижений и выиграл большое количество титулов с родным «Давосом», но за сборную он так и не смог выиграть мирового золота. Долгие годы швейцарская команда воспринималась как сборная средней руки, максимальный удел которой – это борьба попадание в плей-офф и поражение в четвертьфинале. В последние 10 лет ситуация начала меняться, и в 2013-м швейцарцы впервые в XXI веке добрались до финала мирового первенства, где были разгромлены шведами – 1:5.

Сборная Швейцарии по хоккею Фото: Claudio Thoma/Zuma/ТАСС

Серебро того чемпионата мира так и остаётся для участника пяти Олимпийских игр самым памятным событием от игры за сборную, ведь, как уже было сказано выше, спустя пять лет – на ЧМ-2018 – Андреса в команде не было. Сейчас швейцарцы привезли на чемпионат мира практически идеальный состав, который точно входит в тройку лучших на всём турнире. Йонас Зигенталер и Янис Мозер в защите, Нико Хишир, Кевин Фиала и Нино Нидеррайтер в нападении – каждый из перечисленных игроков является заметной фигурой на уровне НХЛ.

Помимо них, в сборной собрано большое количество признанных мастеров европейского уровня – вроде Гаэтана Хаса и Леонардо Дженони. И возможная победа подопечных Фишера на ЧМ-2023 точно не станет сенсацией ни для кого из адекватных хоккейных экспертов. Случится она или нет – покажет только время. Но то, что 39-летний Амбюль своей верностью и преданностью к хоккею заслужил долгожданное мировое золото, уж точно является неоспоримым фактом.