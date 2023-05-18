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Что происходит с «Аризоной» в НХЛ, переедет ли «Аризона» в другой город

Свалка дороже хоккея? Четыре тысячи избирателей ставят клуб НХЛ на грань катастрофы
Родион Власов
Что происходит с «Аризоной» в НХЛ
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Все надежды «Аризоны» остаться в Аризоне были связаны с успехом референдума. Теперь все ждут переезда «койотов».

«НХЛ ужасно разочарована результатами референдума в Темпе», — было написано в заявлении пресс-службы НХЛ, состоявшем буквально из двух предложений. Даже сама «Аризона» написала, что разочарована лишь «очень» — а ведь, судя по всему, позавчера была решена судьба всей франшизы «Койотов». «Аризона» проиграла самые важные выборы в истории команды, и теперь её существование под угрозой.

Когда в 1996-м «Виннипег» превратился в «Финикс», это считалось шикарным решением. Столица Аризоны уже была одним из крупнейших и быстрорастущих городов США, и первые сезоны в Финиксе и правда были неплохими. За «Койотов» выступали Джереми Рёник, Кит Ткачук, Рик Токкет, начинали звёздные карьеры Шейн Доун и Даниэль Бриер, а Николай Хабибулин стал в Аризоне «Булинской стеной». Команда стабильно выходила в плей-офф, но за шесть лет пять раз проиграла в первом раунде.

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Однако квартирный вопрос испортил «Финикс». Команда переезжала в новый город, чтобы играть на арене баскетбольных «Санс» — но оказалось, что из-за конструкционных особенностей арены, предназначенной для баскетбола, на многих местах обзор был ограничен (чуть позже эта история повторилась с «Айлендерс» на арене «Бруклина»). Кроме того, арендная плата была очень большой и затягивала команду в убытки.

Арена «Финикс Санз»

Арена «Финикс Санз»

Фото: Christian Petersen/Getty Images

После этого 20 лет «Койоты» играли на принадлежащей муниципалитету арене в Глендейле, и почти всё это время проходило в тяжбах между горсоветом и владельцами команды, которых за это время сменилось очень много. Не раз и не два команду уже почти выселяли, но сотрудничество продолжалось. Однако на фоне разговоров о долгах по аренде в 2021-м городской совет не продлил сотрудничество с «койотами», и уже тогда команда могла сменить своё место жительства. Но у «Аризоны» появился план, в котором вроде бы не было изъянов:

  1. Пока поиграть на маленькой, но новой арене Университета штата Аризона с вместимостью в 4600 зрителей;
  2. После этого переехать на суперсовременную арену в городе Темпе (16 км от Финикса).

Городской совет Темпе за строительство высказался единогласно, но постановил вынести вопрос на референдум. Жителям города предстояло проголосовать за пакет поправок, разрешающих строительство арены и связанного с ней мини-района, который включал бы в себя элитное жильё, отели, рестораны и магазины. Согласно внутренним расчётам инициаторов строительства, поправки должны были поддержать 56–57% избирателей — однако ровно столько их отвергло. Явка на референдуме составила лишь 33% — примерно 16 тысяч избирателей проголосовали «против», 12 тысяч — «за». Вполне возможно, эти четыре тысячи человек и решили судьбу всей «Аризоны».

За новую арену агитировали и хозяин «Аризоны», и лично Гэри Беттмэн, который посещал и заседания городского совета Темпе, и выступал на предвыборных мероприятиях. Агитацию «против» вела пёстрая коалиция под брендом «Темпе на первом месте». Доводы «против» были понятны: городу неизбежно пришлось бы повышать налоги ради строительства дорог и инфраструктуры к новой арене, хотя владелец клуба Алекс Меруэло обещал, что всё было бы оплачено частными средствами. Кроме того, в агитации упоминались и совершенно фантастические страшилки — например, утверждалось, что новая арена повысит риски торговли людьми.

Впрочем, агитаторы «против» не упомянули, что городу всё равно пришлось бы тратить деньги налогоплательщиков ради будущего обустройства района. Стадион и связанные с ним сооружения планировали строить на месте, где сейчас находится свалка — и это не преувеличение. Год назад на этом месте произошёл пожар, и благоухание горящего компоста распространялось вокруг. Что делать с этим, активисты не говорят, никакого проекта взамен арены они не предоставляют и пишут в итоговом заявлении про город, который должен быть более «устойчивым и отзывчивым». Однако в сухом остатке есть свалка, которая теперь никуда не денется несколько лет.

Проект новой арены «Аризоны»

Проект новой арены «Аризоны»

Фото: tempewins.com

При этом финансирование противников проекта было намного выше, чем у сторонников. «Аризона» потратила лишь $ 250 тыс. на агитацию, и это лишь треть минимального контракта одного игрока. Их оппоненты, в свою очередь, потратили (по разным оценкам) от $ 750 тыс. до $ 2 млн. Откуда такие деньги? От местных профсоюзов, которые в Америке давно стали невероятно влиятельными организациями, при этом вряд ли бы участвовали в строительстве новой арены.

Теперь это голосование — удар по Гэри Беттмэну. Комиссионера НХЛ все эти годы критиковали за невероятную лояльность «Аризоне», которой какое-то время владела сама лига. «Койотам» подыскивали владельцев, разрешили играть на крохотном пятитысячнике, чего ещё не позволялось командам современной НХЛ — но 115-я попытка вдохнуть жизнь в команду, которая последние годы приносит только убытки, провалилась. Можно сказать, что не стоит создавать команды в нехоккейных регионах, только другие южные команды не имели и трети проблем, окружавших «Аризону» все её существование: это видно и по финалистам конференции этого сезона.

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Ясно лишь одно: оставлять команду в Аризоне — это тупиковый путь. Вот сейчас «койоты» набрали огромное количество активов, но они не соберут из них команду, которая претендовала бы на плей-офф. Убыточный клуб не сможет забивать платёжку на максимум — и когда молодые лидеры клуба попросят о значительной прибавке, их просто обменяют, потому что позволить себе гигантские контракты «Аризона» не может. Этот процесс уже видели в Оттаве.

Теперь всё решится в ближайшее время: хотя в будущем сезона «Койоты» никуда не уедут, сложно представить, что и сейчас лига будет тянуть их за уши. Клейтон Келлер, лучший бомбардир клуба, постит в соцсетях грустные эмодзи — кажется, он всё уже понимает.

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