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«Флорида» — «Каролина» — 1:0, обзор матча, сейвы Бобровского, видео, «Флорида» в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли

Ох, Бобровский! Издевательские сейвы русского вратаря привели в ярость игроков «Каролины»
Лев Лукин
Бобровский оформил первый шатаут в плей-офф НХЛ
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Первый «сухарь» в плей-офф НХЛ для Сергея, и его «Флорида» уже в одном шаге от выхода в финал Кубка Стэнли.

Финал Восточной конференции плей-офф НХЛ стартовал в городе Роли, и «Флориде» удалось одержать две чумовые победы над местной «Каролиной». «Пантеры» дважды выгрызли нужный результат в овертаймах благодаря чудесам от Сергея Бобровского в воротах и невероятному голевому чутью Мэттью Ткачука.

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Сейчас серия перебралась в Солнечный штат, где «Флорида» справедливо рассчитывала на поддержку домашних трибун для продолжения банкета. И «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» не подвела, а «пантеры» на глазах у почти 20 тысяч зрителей поставили «Каролину» на грань вылета.

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 3-й матч
23 мая 2023, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Райнхарт (Ткачук, Беннетт) – 30:05 (5x4)

Единственный гол в этой встрече случился чётко на её экваторе. «Ураганы» играли в меньшинстве после удаления Брэди Шея, Ткачук от борта отправил шайбу на пятак, где Сэм Райнхарт броском с разворота не оставил шансов Фредерику Андерсену.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В домашних матчах «Каролина» хотя бы по разу находила возможность для взятия ворот «Флориды», но сегодня «ураганы» так и не смогли размочить Сергея Бобровского. Российский вратарь, играющий в этой серии на сумасшедшем кураже, вновь творил чудеса, отражая шайбу и краем конька прямо с ленточки, и блином из «девятки», уже лишившись клюшки… Ну просто издевательство над соперниками!

Главные сейвы Бобровского

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Всего Бобровский совершил 32 сейва – за три матча у него набралось уже 132 спасения. Неудивительно, что игроки «Каролины» просто вынуждены в бессилии крушить подтрибунные помещения, когда снова и снова ничего не могут поделать с великолепным россиянином и его партнёрами.

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В третьем периоде они (партнёры) существенно помогли Бобровскому удержать шат-аут, который, кстати, стал первым для него в плей-офф НХЛ. 1:0 в матче и уже 3-0 в серии – «Флорида» в шаге от выхода в свой второй в истории финал Кубка Стэнли (первый был в 1996 году), ну а «Каролине» требуется настоящий подвиг, чтобы хоть что-то изменить в этой серии.

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