Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Чемпионат мира по хоккею — 2023, расписание полуфиналов, кто выйдет в финал и выиграет золото, расклады, прогнозы

Кто пробьётся в уникальный финал и продолжит путь к золоту? Расклады на полуфиналы ЧМ-2023
Сергей Емельянов
Чемпионат мира по хоккею — 2023
Аудио-версия:
Комментарии
Сумеют ли сборные Германии и Латвии помешать Канаде и США устроить североамериканский финал?

Сегодня, 27 мая, на чемпионате мира 2023 года по хоккею настало время полуфинальных матчей. Первым запуском в Тампере сыграют сборные Канады и Латвии (начало матча – в 14:20 мск), а спустя четыре часа на лёд «Нокиа-Арены» выйдут представители США и Германии (18:20 мск). «Чемпионат» собрал для вас самую важную информацию о втором дне плей-офф мирового первенства.

Канада — Латвия

Вне всяких сомнений, главный сюрприз в четвертьфинале мирового первенства сумела преподнести сборная Латвии. На льду родной арены в Риге команда Харийса Витолиньша сенсационным образом выбила из борьбы сборную Швеции (3:1), впервые в своей истории сумев пробиться в полуфинал чемпионата мира. Небольшой ложкой дёгтя для прибалтов является лишь то обстоятельство, что, совершив мегасенсацию на домашнем турнире, дальнейшие матчи Латвия всё равно проведёт в Финляндии, которая свой путь на ЧМ-2023 уже завершила. Так был изначально устроен регламент турнира.

Большой провал Швеции на ЧМ-2023. Реакция в стране
«Проклятые недоумки, у вас был шанс!» В Швеции жёстко разнесли сборную после фиаско на ЧМ
«Проклятые недоумки, у вас был шанс!» В Швеции жёстко разнесли сборную после фиаско на ЧМ

На групповом этапе Канада разнесла Латвию 6:0, но, как показало время, это была лучшая игра «кленовых» в предварительном раунде и худшая в исполнении прибалтов. Сейчас Латвия окрылена двумя подряд яркими победами, историческим успехом, и ей совершенно нечего терять. Сейчас уже можно и не вспомиинать, что до финальных минут группового этапа было непонятно, кто же станет последним участником плей-офф – Латвия или Словакия.

В заключительном матче предварительной стадии прибалтам было необходимо набрать как минимум одно очко во встрече с победителем своей группы – сборной Швейцарии. Тренерский штаб швейцарской сборной с той игры снял своих ведущих хоккеистов, и латвийцам удалось в полной мере воспользоваться предоставленным подарком. Они добрались до заветного овертайма, после чего победили в нём и вышли в плей-офф даже с третьего места, а затем на победном кураже убрали со своего пути Швецию.

Артур Шилов

Артур Шилов

Фото: IIHF.COM

Героем нации позавчера стал голкипер Артур Шилов. Основной вратарь фарма «Ванкувера», который и за основу успел провести пять матчей, в четвертьфинале отразил 40 бросков, сведя на нет все атакующие замыслы «Тре Крунур». Сегодня 22-летний вратарь в полуфинале ЧМ будет противостоять сборной Канады, которая в четвертьфинале турнира в очередной раз доказала одну из главных хоккейных мудростей.

Сборная Канады в плей-офф любого международного соревнования – это всегда сборная Канады. Несмотря на то, в каком составе представители страны кленового листа приехали на турнир. После сенсационного поражения канадцев от Норвегии на предварительной стадии как только не потешались над командой Андре Туриньи, которая действительно через пень-колоду провела большую часть группового этапа. Но уже заключительный матч группы со сборной Чехии (3:1) показал, что канадцы начинают включать режим боевой готовности. А в первом матче плей-офф «кленовые» и вовсе выдали свою лучшую игру на турнире, не позволив действующим чемпионам мира – сборной Финляндии – продолжить защиту своего титула.

Как Финляндия потеряла шанс на защиту титула чемпиона мира
Финны провалили домашний ЧМ по хоккею! Против Канады «фавориты» выглядели жалко
Финны провалили домашний ЧМ по хоккею! Против Канады «фавориты» выглядели жалко

В этой канадской сборной максимально сложно выделить хотя бы нескольких хоккеистов, определяющих игру. Да, есть защитник «Калгари» Маккензи Уигар, набравший уже 10 очков и лидирующий в командной гонке бомбардиров. В эти дни в свете фантастического выступления «Флориды» в плей-офф НХЛ очень часто вспоминается прошлогодний обмен с участием «пантер» и «огоньков», когда из Санрайза в Калгари перебрался Джонатан Юбердо, а в обратном направлении проследовал Мэттью Ткачук. Но при этом не часто упоминают тот факт, что 29-летний Уигар также принял участие в той сделке. Сейчас Маккензи мог бы вместе с «Флоридой» прорываться к Кубку Стэнли, но вместо этого тащит сборную Канады к золотым медалям чемпионата мира.

Маккензи Уигар

Маккензи Уигар

Фото: Andrea Branca/Getty Images

Уигар действительно является звездой команды, а вот за ним собран максимально ровный состав. Сразу семь хоккеистов в составе канадской сборной набрали от пяти до шести очков на турнире. Ещё три человека отметились четырьмя результативными действиями. Никого, кроме Уигара, из представителей сборной Канады нет даже в топ-20 бомбардирского зачёта чемпионата мира. Но в этом как раз и заключается главная сила именно этой сборной. Никогда не знаешь, кто из канадцев возьмёт на себя игру в нужный момент и поведёт команду за собой. В четвертьфинале ЧМ-2023 такими людьми стали нападающий «Баффало» Джек Куинн, форвард «Сент-Луиса» Сэмми Бле и нападающий «Аризоны» Майкл Карконе.

США — Германия

Во втором полуфинале мирового первенства сборная США сыграет с командой Германии. Что это означает на практике? А означает это, что одна из этих команд выйдет в финал чемпионата мира впервые с 1934 года! Именно так. Всё дело в том, что, когда американцы выиграли памятный ЧМ-1960, тот турнир проводился без финального матча, а медали были разыграны по итогам финального этапа за первое-шестое места.

И вообще тот чемпионат мира проводился в рамках Олимпийских игр, а не был каким-то отдельным соревнованием. Похожая схема, только с первого по четвёртое место, применялась и на ЧМ-1953, когда до серебряных медалей в итоге добралась сборная ФРГ. Последний же раз именно в финальной встрече ЧМ американцы играли в 1934 году, а немцы – в 1930-м.

Итоги четвертьфиналов ЧМ-2023 по хоккею
Мощнейший позор шведов и ожидание уникальной развязки. Итоги четвертьфиналов ЧМ по хоккею
Мощнейший позор шведов и ожидание уникальной развязки. Итоги четвертьфиналов ЧМ по хоккею

Сегодня обе команды будут сражаться за историческую возможность обнаружить себя в финале чемпионата мира. Сборная США продолжает оставаться единственной командой на турнире, не потерпевшей ни одного поражения. В четвертьфинале американцы без видимых осложнений обыграли сборную Чехии – 3:0. В каждом периоде американцы забросили по шайбе, в том числе очередной гол на турнире забил 19-летний проспект «Филадельфии» Каттер Готье.

Сборная США

Сборная США

Фото: IIHF.COM

Фаворит в этой паре на первый взгляд очевиден, но для многих и сборная Швейцарии была фаворитом в четвертьфинальной паре, ведь «красные крестоносцы» выиграли шесть из семи матчей в группе и вышли с первого места. Однако немцы, начавшие турнир с трёх поражений подряд – от Швеции (0:1), Финляндии (3:4) и США (2:3) – разыгрались в ходе чемпионата и подошли к плей-офф в оптимальном состоянии.

В четвертьфинале сборная Германии на этом чемпионате мира одержала пятую победу, обыграв Швейцарию — 3:1. Йонас Мюллер оформил ассистентский дубль, а Джон-Джейсон Петерка забил гол, у него 10-е набранное очко. Нико Штурм лидирует в гонке снайперов команды с шестью шайбами. Не смутило команду Харальда Крайса даже удаление её главной звезды – защитника Морица Зайдера, словившего «5+20» за толчок на борт.

Сборная Германии

Сборная Германии

Фото: IIHF.COM

На групповом этапе эти команды, кстати, выдали очень равный матч. Перед началом третьего периода немцы даже вели в счёте, а победный гол «звёздно-полосатые» забили лишь за пять минут до конца основного времени, использовав большинство. Словом, сегодня нас ждёт очень интересная игра, по итогам которой мировой форум в любом случае получит нестандартного финалиста.

Уникальный состав финалистов

На бумаге наиболее вероятным раскладом является североамериканский состав финалистов чемпионата мира. И это будет интересная история. За всё время проведения турниров на взрослом уровне лишь дважды в финальных матчах ЧМ фиксировался североамериканский финал. Так произошло в 1933 и 1934 годах, но в обоих случаях это был не формат сборных.

В те времена североамериканцы отправляли на мировые первенства один из своих клубов. 90 лет назад Канаду на ЧМ представлял «Си Фли» из Торонто, а США – «Массачусетс Рейнджерс». Годом спустя под флагом Канады играл «Саскатун Квэкерз». Именно же финальных противостояний на уровне сборных между США и Канадой на чемпионатах мира никогда не было.

Материалы по теме
На ЧМ-2023 может случиться уникальный финал в истории мировых первенств

Но даже если североамериканского финала в итоге не случится, нас всё равно ждёт уникальная история для мировых первенств. Латвия в принципе никогда ранее не проходила дальше четвертьфинала чемпионатов мира, а Германия играла в финале в 1930 году. Её соперником была Канада, представленная любительским клубом «Порт-Артур Биркэтс» из Торонто. Забавно, что 93 года назад формат чемпионата мира выглядел таким образом, что канадцы сразу получили место в финале, минуя все отборочные стадии. В современном же формате мировых первенств ни одного из возможных вариантов финала никогда не происходило.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023