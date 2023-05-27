Кто пробьётся в уникальный финал и продолжит путь к золоту? Расклады на полуфиналы ЧМ-2023

Сегодня, 27 мая, на чемпионате мира 2023 года по хоккею настало время полуфинальных матчей. Первым запуском в Тампере сыграют сборные Канады и Латвии (начало матча – в 14:20 мск), а спустя четыре часа на лёд «Нокиа-Арены» выйдут представители США и Германии (18:20 мск). «Чемпионат» собрал для вас самую важную информацию о втором дне плей-офф мирового первенства.

Канада — Латвия

Вне всяких сомнений, главный сюрприз в четвертьфинале мирового первенства сумела преподнести сборная Латвии. На льду родной арены в Риге команда Харийса Витолиньша сенсационным образом выбила из борьбы сборную Швеции (3:1), впервые в своей истории сумев пробиться в полуфинал чемпионата мира. Небольшой ложкой дёгтя для прибалтов является лишь то обстоятельство, что, совершив мегасенсацию на домашнем турнире, дальнейшие матчи Латвия всё равно проведёт в Финляндии, которая свой путь на ЧМ-2023 уже завершила. Так был изначально устроен регламент турнира.

На групповом этапе Канада разнесла Латвию 6:0, но, как показало время, это была лучшая игра «кленовых» в предварительном раунде и худшая в исполнении прибалтов. Сейчас Латвия окрылена двумя подряд яркими победами, историческим успехом, и ей совершенно нечего терять. Сейчас уже можно и не вспомиинать, что до финальных минут группового этапа было непонятно, кто же станет последним участником плей-офф – Латвия или Словакия.

В заключительном матче предварительной стадии прибалтам было необходимо набрать как минимум одно очко во встрече с победителем своей группы – сборной Швейцарии. Тренерский штаб швейцарской сборной с той игры снял своих ведущих хоккеистов, и латвийцам удалось в полной мере воспользоваться предоставленным подарком. Они добрались до заветного овертайма, после чего победили в нём и вышли в плей-офф даже с третьего места, а затем на победном кураже убрали со своего пути Швецию.

Артур Шилов Фото: IIHF.COM

Героем нации позавчера стал голкипер Артур Шилов. Основной вратарь фарма «Ванкувера», который и за основу успел провести пять матчей, в четвертьфинале отразил 40 бросков, сведя на нет все атакующие замыслы «Тре Крунур». Сегодня 22-летний вратарь в полуфинале ЧМ будет противостоять сборной Канады, которая в четвертьфинале турнира в очередной раз доказала одну из главных хоккейных мудростей.

Сборная Канады в плей-офф любого международного соревнования – это всегда сборная Канады. Несмотря на то, в каком составе представители страны кленового листа приехали на турнир. После сенсационного поражения канадцев от Норвегии на предварительной стадии как только не потешались над командой Андре Туриньи, которая действительно через пень-колоду провела большую часть группового этапа. Но уже заключительный матч группы со сборной Чехии (3:1) показал, что канадцы начинают включать режим боевой готовности. А в первом матче плей-офф «кленовые» и вовсе выдали свою лучшую игру на турнире, не позволив действующим чемпионам мира – сборной Финляндии – продолжить защиту своего титула.

В этой канадской сборной максимально сложно выделить хотя бы нескольких хоккеистов, определяющих игру. Да, есть защитник «Калгари» Маккензи Уигар, набравший уже 10 очков и лидирующий в командной гонке бомбардиров. В эти дни в свете фантастического выступления «Флориды» в плей-офф НХЛ очень часто вспоминается прошлогодний обмен с участием «пантер» и «огоньков», когда из Санрайза в Калгари перебрался Джонатан Юбердо, а в обратном направлении проследовал Мэттью Ткачук. Но при этом не часто упоминают тот факт, что 29-летний Уигар также принял участие в той сделке. Сейчас Маккензи мог бы вместе с «Флоридой» прорываться к Кубку Стэнли, но вместо этого тащит сборную Канады к золотым медалям чемпионата мира.

Маккензи Уигар Фото: Andrea Branca/Getty Images

Уигар действительно является звездой команды, а вот за ним собран максимально ровный состав. Сразу семь хоккеистов в составе канадской сборной набрали от пяти до шести очков на турнире. Ещё три человека отметились четырьмя результативными действиями. Никого, кроме Уигара, из представителей сборной Канады нет даже в топ-20 бомбардирского зачёта чемпионата мира. Но в этом как раз и заключается главная сила именно этой сборной. Никогда не знаешь, кто из канадцев возьмёт на себя игру в нужный момент и поведёт команду за собой. В четвертьфинале ЧМ-2023 такими людьми стали нападающий «Баффало» Джек Куинн, форвард «Сент-Луиса» Сэмми Бле и нападающий «Аризоны» Майкл Карконе.

США — Германия

Во втором полуфинале мирового первенства сборная США сыграет с командой Германии. Что это означает на практике? А означает это, что одна из этих команд выйдет в финал чемпионата мира впервые с 1934 года! Именно так. Всё дело в том, что, когда американцы выиграли памятный ЧМ-1960, тот турнир проводился без финального матча, а медали были разыграны по итогам финального этапа за первое-шестое места.

И вообще тот чемпионат мира проводился в рамках Олимпийских игр, а не был каким-то отдельным соревнованием. Похожая схема, только с первого по четвёртое место, применялась и на ЧМ-1953, когда до серебряных медалей в итоге добралась сборная ФРГ. Последний же раз именно в финальной встрече ЧМ американцы играли в 1934 году, а немцы – в 1930-м.

Сегодня обе команды будут сражаться за историческую возможность обнаружить себя в финале чемпионата мира. Сборная США продолжает оставаться единственной командой на турнире, не потерпевшей ни одного поражения. В четвертьфинале американцы без видимых осложнений обыграли сборную Чехии – 3:0. В каждом периоде американцы забросили по шайбе, в том числе очередной гол на турнире забил 19-летний проспект «Филадельфии» Каттер Готье.

Сборная США Фото: IIHF.COM

Фаворит в этой паре на первый взгляд очевиден, но для многих и сборная Швейцарии была фаворитом в четвертьфинальной паре, ведь «красные крестоносцы» выиграли шесть из семи матчей в группе и вышли с первого места. Однако немцы, начавшие турнир с трёх поражений подряд – от Швеции (0:1), Финляндии (3:4) и США (2:3) – разыгрались в ходе чемпионата и подошли к плей-офф в оптимальном состоянии.

В четвертьфинале сборная Германии на этом чемпионате мира одержала пятую победу, обыграв Швейцарию — 3:1. Йонас Мюллер оформил ассистентский дубль, а Джон-Джейсон Петерка забил гол, у него 10-е набранное очко. Нико Штурм лидирует в гонке снайперов команды с шестью шайбами. Не смутило команду Харальда Крайса даже удаление её главной звезды – защитника Морица Зайдера, словившего «5+20» за толчок на борт.

Сборная Германии Фото: IIHF.COM

На групповом этапе эти команды, кстати, выдали очень равный матч. Перед началом третьего периода немцы даже вели в счёте, а победный гол «звёздно-полосатые» забили лишь за пять минут до конца основного времени, использовав большинство. Словом, сегодня нас ждёт очень интересная игра, по итогам которой мировой форум в любом случае получит нестандартного финалиста.

Уникальный состав финалистов

На бумаге наиболее вероятным раскладом является североамериканский состав финалистов чемпионата мира. И это будет интересная история. За всё время проведения турниров на взрослом уровне лишь дважды в финальных матчах ЧМ фиксировался североамериканский финал. Так произошло в 1933 и 1934 годах, но в обоих случаях это был не формат сборных.

В те времена североамериканцы отправляли на мировые первенства один из своих клубов. 90 лет назад Канаду на ЧМ представлял «Си Фли» из Торонто, а США – «Массачусетс Рейнджерс». Годом спустя под флагом Канады играл «Саскатун Квэкерз». Именно же финальных противостояний на уровне сборных между США и Канадой на чемпионатах мира никогда не было.

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Но даже если североамериканского финала в итоге не случится, нас всё равно ждёт уникальная история для мировых первенств. Латвия в принципе никогда ранее не проходила дальше четвертьфинала чемпионатов мира, а Германия играла в финале в 1930 году. Её соперником была Канада, представленная любительским клубом «Порт-Артур Биркэтс» из Торонто. Забавно, что 93 года назад формат чемпионата мира выглядел таким образом, что канадцы сразу получили место в финале, минуя все отборочные стадии. В современном же формате мировых первенств ни одного из возможных вариантов финала никогда не происходило.