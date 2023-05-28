«Что за кучка лузеров!» Боль американцев от бессилия сборной на ЧМ по хоккею

Каждый год одно и то же, сколько можно это терпеть?

Американские СМИ, как всегда, по большей части не заметили поражения своей сборной в полуфинале чемпионата мира по хоккею с Германией, ограничившись несколькими короткими заметками. Тем более что в спортивном мире там творятся куда более феноменальные истории. «Даллас» отказывается сдаваться и уже отыграл два матча у «Вегаса» в НХЛ, «Бостон» совершил невероятный камбэк с 0-3 в НБА и утащил серию с «Майами» в седьмой матч. А поражение Америки в хоккейном полуфинале – так в этом нет ничего нового. Даже если это была лучшая сборная США за последние годы.

«США проиграли все 12 полуфиналов с введения плей-офф в 1992 году. Последнее серебро было в 1950-м. Единственное золото – в 1933-м (без учёта Олимпиад.– Прим. «Чемпионата»)», — написал NBC Sports.

«Германия шокировала США и сыграет с Канадой в финале. До этого ошеломляющего поражения американцы оставались непобеждёнными на этом турнире», — отметил The Score.

Боли тех болельщиков, которые следят за турниром (они есть!), это не отменяет. Вот что они писали в соцсетях:

«Да что за….»

«Что за кучка лузеров!»

«Никогда ещё я не плакал после игры. Наверное, всё бывает в первый раз».

«История Золушки для Германии. Сравняли в концовке, выиграли в овертайме. Так держать. Решающий гол – красотища, жаль только, что это Хатсона так обыграли».

«Убожество. 12 полуфиналов, 12 поражений. Убожество».

«Мы – «Каролина» в международном хоккее».

«Всегда бесит, что мы даже не можем дойти до финала. Уже 63 года».

«Всё, больше никогда не буду смотреть международные матчи США, только если это не МЧМ».

«США просто не может ничего выиграть после МЧМ. Утомляет – год за годом, ЧМ за ЧМ, Олимпиада за Олимпиадой мы пролетаем мимо финала».

«Каждый год одно и то же».

«Похоже, Америка скорее выиграет ЧМ по футболу, чем по хоккею».

«Ужасно. Ладно бы проиграли Финляндии, Швеции, России, да даже Словакии или Чехии. Но Германии?»

«Позорище».

Сборная Германии — в финале ЧМ по хоккею: Фото: iihf.com

«В нас никто не верил. Мы уже сотворили историю, но не должны останавливаться»

Что до немцев, то они не собираются останавливаться и, кажется, вообще не боятся Канаду. Тем более бундестим уже гарантировала себе медаль, и даже поражение в финале станет победой.

«Сложно подобрать слова для того, что мы совершили. Уступали 0:2, но выиграли в овертайме. Показали, что можем играть в атакующий хоккей и в то же время сдерживать соперника. Все бились друг за друга, теперь нам надо сделать это ещё раз. Расслабленности от того, что уже обеспечили себе медаль, не будет. Почему бы не выложиться ещё в одном матче? Оставить всё на льду, а потом уйти в заслуженный отпуск, выиграем или проиграем. Надо верить, что мы можем обыграть любого. Нам нечего терять, поэтому нет смысла нервничать. Надо выйти и биться за золото для Германии. Бомба!

Думаю, медали привлекут больше немцев в хоккей. Надо повышать интерес к нашему виду спорта, надеюсь, мы в этом помогли. Конечно, в Германии футбол доминирует, и это нормально. Мы никогда не обойдём футбол, но можем привлечь внимание к хоккею такими большими турнирами. В субботу был последний тур Бундеслиги, но в воскресенье будет только хоккей. Идеальное попадание по времени, хоккейный уикенд в Германии», — говорит нападающий Нико Штурм, один из немногих энхаэловцев в составе.

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«С самого начала мы играли против сильных соперников, в нас никто не верил. В Германии перед турниром говорили, что с этим составом мы можем вылететь из элиты. Но мы знали, что можем доказать. У нас очень сплочённая команда, это напоминает Олимпиаду-2018. Мы всегда стоим друг за друга. Мы сотворили историю, но не должны останавливаться на этом. У нас есть шанс стать чемпионами мира! Говорю это, и даже не верится. Мы сделаем для этого всё возможное», — сказал нападающий Доминик Кагун.

«С этого момента возможно всё! Мы идём в гору, почему бы нам не выиграть и завтра?» — воскликнул после победы автор решающего гола Фредерик Тиффельс.

«Один матч, в котором возможно всё. В прошлом мы уже доказывали, что можем обыграть Канаду. Будет крутая игра», — сказал Мориц Зайдер.