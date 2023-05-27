Германия творит историю! Супергол в овертайме оставил Америку без финала ЧМ по хоккею

Немцы вышли в главный матч мирового форума впервые за 93 года! А безупречная команда США будет биться лишь за бронзу.

Первый полуфинал ЧМ-2023 по хоккею был не так уж далёк от сенсации, но Латвия, дважды ведя по ходу матча с канадцами, всё-таки не удержала преимущество, а потом пропустила шикарный победный гол от Адама Фантилли. «Кленовые» в седьмой раз за последние восемь турниров вышли в финал, а некоторые представители латвийской сборной свалили значительную часть вины за поражение на арбитров.

Во втором матче дня у немцев был уникальный шанс выбраться в финал ЧМ за бог знает сколько лет (за 93 года!), а заодно поддержать реноме европейского хоккея, рисковавшего растерять всех своих представителей на турнире ещё до главного матча.

Начало игры для бундестим получилось хуже не придумаешь. Алекс Так уже на второй минуте замкнул прострел с пятачка, а через 165 секунд форвард «Баффало» поучаствовал и во втором американском голе, ассистировав Рокко Гримальди.

0:2 к четвёртой минуте первого периода в матче с лучшей командой турнира – приговор? Да как бы не так! Немцы максимально быстро пришли в чувство, на 13-й минуте Фредерик Тиффельс реализовал большинство, запихав шайбу с пятачка, а вскоре Максимилиан Шубер уже в равных составах сравнял счёт. 2:2 к первому перерыву!

Как это часто бывает, после результативного первого периода команды остепенились, закрутили голевой кран, и со второго отрезка уже пошёл более привычный для матча кубковой стадии хоккей. На 29-й минуте преимущество в нём получили американцы, когда Майки Эйссимонт, пропустивший из-за дисквалификации четвертьфинал, шикарно разобрался на немецком пятачке, уговорив шайбу зайти за линию.

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Во второй половине игры американцы довольно уверенно действовали по счёту, но забить ещё не смогли, подарив немцам шанс, который всегда возникает у любой команды, уступающей в одну шайбу, на последних минутах основного времени. Никакого штурма Германия организовать не смогла, но сначала создала опасный момент с попаданием в перекладину, а на 59-й минуте, сняв вратаря, забила-таки спасительный гол! Марцель Нёбельс, забытый всеми, добивал с неудобной руки уже в пустые ворота.

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Немцы вытащили этот матч, а в овертайме, который на ЧМ проходит в формате «3 на 3», и вовсе вырвали победу! Занятно, что американцы в дополнительном отрезке практически не расставались с шайбой, генерировали моменты, но плошали в завершении, а вот Тиффельс взял и сотворил какую-то фантастику с первого же раза, раскачав защитника сборной США, а затем послав шайбу точно в девятку!

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Вот такая развязка. Германия впервые с ЧМ-1930 выходит в финал мирового форума, а США, которые доминировали на этом турнире и шли без поражений, вновь упустили шанс выиграть золото, хотя, казалось бы, сейчас для этого сошлись все звёзды.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ на YouTube.

Но теперь американцам предстоит лишь утешительный финал с Латвией, ну а Германия идёт в главный матч турнира, где попытается переписать историю и обыграть Канаду.