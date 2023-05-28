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Форвард сборной США пожелал удачи сборной Германии в финале чемпионата мира

Форвард сборной США пожелал удачи сборной Германии в финале чемпионата мира
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Форвард сборной США Майки Эйссимонт выразил своё разочарование поражением в полуфинале чемпионата мира в матче со сборной Германии (3:4 ОТ). Нападающий пожелал удачи немецкой сборной.

«Очень сложно принять это поражение. Удачи Германии в игре за золотую медаль. Мы попытаемся завоевать бронзу, но это поражение трудно переварить», — цитирует Эйссимонта Iltalehti.

В финале чемпионата мира сборная Германии сыграет с командой Канады. Встреча состоится завтра, 28 мая, и начнётся в 20:20 мск. США сыграет в матче за третье место с Латвией. Их игра начнётся в 15:20 мск.

Отметим, что в прошлогоднем матче за третье место на чемпионате мира США уступили Чехии со счётом 8:4. На турнире 2021 года американцы заняли третье место, обыграв Германию.

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