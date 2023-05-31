Очень неожиданный трансфер в КХЛ. В «Авангард» едет призёр Олимпиады из Европы

В современных реалиях КХЛ каждый иностранец – буквально на вес золота. На балансе в российских клубах остаются в основном североамериканцы да редкие европейцы, причём в основном те, кто уже не первый год выступают в нашей лиге. Зарубежный рынок в привычном понимании сейчас попросту отсутствует, в Россию уже не заманить лучшим по сравнению с европейскими чемпионатами уровнем хоккея или большими деньгами, так как впереди всего этого уверенно бежит геополитическая повестка. И всерьёз обвинять в этом хоккейных людей с другой национальностью, пожалуй, глупо.

Большинство клубов КХЛ сейчас не выполняют урезанную до трёх игроков легионерскую квоту, а тренеров-иностранцев в российских клубах и вовсе сейчас почти не найти. Тем неожиданнее оказалась новость, которая пришла сегодня от «Авангарда». Омский клуб дополнил тренерский штаб словацким специалистом Андреем Подконицки, который в следующем сезоне будет отвечать за работу с защитниками «ястребов».

Что удивительного в этом решении? Во-первых, даже если отбросить в сторону политику, то иностранцы-ассистенты крайне редко приезжают в КХЛ не в качестве дополнения к какому-либо главному тренеру-легионеру. Мы легко можем вспомнить, как Боб Хартли привозил за собой в Омск Жака Клутье, а Эркка Вестерлунд – в Уфу Томи Лямся, да и других примеров найдётся предостаточно. Подконицки же сейчас едет в российский клуб, работать в полностью российском штабе и помогать российскому главному тренеру. Весьма нестандартное решение как со стороны генменеджера «ястребов» Антона Курьянова, так и со стороны самого словацкого специалиста.

Во-вторых, возвращаясь к современным реалиям, выбор Подконицки выглядит чересчур смело. Конечно, хоккейные словаки не замечены в какой-то агрессивной русофобии, более того, в следующем сезоне в КХЛ сыграют как минимум четыре легионера из этой страны. Но нюанс в том, что словацкая федерация хоккея, следуя примеру других европейских организаций-побратимов, не вызывает в сборную тех, кто зарабатывает деньги в российских клубах. И в отношении Подконицки это весьма актуально, ведь он последние шесть лет работает в структуре института национальных команд своей страны, а на только что завершившемся ЧМ-2023 он являлся помощником Крэйга Рэмзи. Вероятно, сейчас карьера Подконицки в сборной Словакии будет как минимум приостановлена.

Крэйг Рэмзи и Андрей Подконицки Фото: Zuma/TASS

Впрочем, к будущему сотрудничеству словацкого специалиста и «Авангарда» это не имеет никакого отношения. Ради переезда в Омск Подконицки попросил «Слован», где он работал в последние два сезона, расторгнуть контракт, действовавший до весны 2024-го, да и «ястребы» явно не смотрели в паспорт, выбирая последнее недостающее звено в тренерский штаб. Антона Курьянова (а, возможно, скаутов омичей) заинтересовал именно Подконицки, и в сопроводительном комментарии генменеджер «ястребов» подробно объяснил это решение.

Антон Курьянов генеральный менеджер «Авангарда» «Для работы с защитниками мы искали современного тренера с прогрессивными взглядами на хоккей, с необходимым набором навыков, который сегодня диктует игра. Подконицки дважды выигрывал чемпионат Словакии, у него серьёзный опыт в сборной и бронзовая медаль Олимпийских игр. В разных командах был как ассистентом, так и главным тренером, специализируется как раз на защитниках и меньшинстве. Много времени уделяет анализу видео, тактическим разборам, любит работать с молодёжью. Важно и то, что играл в России, знает русский и английский языки».

Послужной список и набор профессиональных качеств у Подконицки, действительно, очень даже неплохой. За плечами у него и победный опыт в клубной работе, и медаль с Олимпиады, и обширная специализация в работе на тренерской скамейке. Подконицки берут в «Авангард» на роль тренера по защитникам, он будет помогать Сергею Звягину ставить меньшинство, при этом, будучи игроком, Андрей всю карьеру выступал на позиции форварда. Словом, вырисовывается картина тренера-универсала с международным опытом, владеющего всеми языками, которые будут звучать в раздевалке «Авангарда». Но всё это – авансы, а объективно оценить работу Подконицки в Омске можно будет только в сезоне.

Кстати, для словака это будет уже второй опыт работы в России. В бытность игроком Подконицки провёл часть сезона-2007/2008 в чеховском «Витязе», который в то время уже славился безобразными выходками канадских тафгаев. В такой обстановке форвард, вероятно, чувствовал себя некомфортно, скатился до игры за фарм-клуб, где в двух матчах забросил четыре шайбы и уехал в чешский чемпионат.

Посмотрим, будет ли второй заход Подконицки в российскую лигу более успешным.