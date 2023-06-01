«Не хватает денег». В Чехии закрыли зал хоккейной славы, Гашек лично забрал свои вещи

В Чехии закрыли зал хоккейной славы. Причиной такого решения стала экономическая убыточность проекта, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Чехии.

В российских СМИ поспешили окончательно списать музей со счетов. Но на самом деле он не пропадёт. Не позднее марта 2024 года планируется открытие нового зала, куда переедет существующая экспозиция, в которой окажутся не только нынешние, но и новые хоккейные артефакты. Между закрытием одного помещения и открытием другого музей останется жить в виртуальном мире.

«Нынешний Зал хоккейной славы Чехии – наш первый подобный проект. Поэтому он был оцифрован и сохранён. Мы можем предложить его фанатам для онлайн-просмотра», — сказал член исполнительного комитета Зала Бедржих Щербан.

«Мы не можем продолжать обслуживать музей, пока он находится в этом месте, – говорит глава Союза хоккея Чехии Алоиз Гадамчик. – Не хватает денег на молодёжный хоккей. Мы не варвары, мы чтим историю. Мы перенесём зал в центр города, где увеличится посещаемость. Выставка будет модернизирована. Сэкономим 15 миллионов [чешских крон].

Закрытие музея не обошлось без визита звезды. Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек собственноручно забрал предметы, которые ему принадлежат. Две пары щитков, шлем, клюшка, блины и ловушки – накопилось три продуктовые корзины. Доминатор сыграл значительную роль в создании Зала славы. В частности, он составил правила приёма новых членов и в течение многих лет возглавлял проектную комиссию.

«Что теперь будет с моей экипировкой? Посмотрим, я с удовольствием одолжил бы её кому-нибудь. Но она должна находиться в открытых для широкого круга людей пространствах, чтобы можно было прийти и посмотреть», – приводит слова Гашека местное издание iSport. Впрочем, Гашек не исключает, что пожертвует вещи нуждающимся в рамках аукциона.

Помимо Гашека, членами Зала славы чешского хоккея являются и ещё несколько хорошо известных российским болельщиков экс-игроков и специалистов: Яромир Ягр, Владимир Вуйтек, Иван Глинка, Йозеф Вашичек, Карел Рахунек, Мартин Прохазка.

Зал славы чешского хоккея был основан в 2008 году, он находился по соседству с O2 Arena – главным хоккейным стадионом страны. Арена вмещает 17,5 тысячи зрителей и была построена специально к чемпионату мира — 2004. В музее содержались коллекции памятных вещей, которые принадлежали не только хоккеистам, но и их тренерам, судьям.