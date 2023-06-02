Два клуба КХЛ до сих пор без главного тренера. По одному из них — даже никаких слухов

К началу лета, за месяц с небольшим до начала предсезонных сборов, почти все клубы КХЛ определились с главными тренерами. Последними на сегодняшний момент свой выбор сделали «Авангард» и ХК «Сочи»: «ястребы» после безуспешных попыток договориться с Бобом Хартли продолжили сотрудничество с Михаилом Кравцом, а южане избавили от приставки «исполняющий обязанности» Дмитрия Кокорева, с которым «леопарды» заканчивали прошлую регулярку.

Сейчас некоторые клубы ещё продолжают укреплять тренерские штабы. Так, «Авангард» весьма внезапно подписал контракт со словацким специалистом Подконицки, который в Омске будет отвечать за защитников. «Спартак» же вчера объявил пул помощников Алексея Жамнова, в который среди прочих вошёл Алексей Ковалёв. В других командах ещё тоже можно кое-где встретить пространство для манёвров внутри тренерского штаба, но рулевые назначены уже почти везде. Кроме двух команд – «Ак Барса» и «Куньлуня».

Восточная концеренция

«Ак Барс» - «Авангард» Михаил Кравец «Металлург» Андрей Разин «Адмирал» Леонид Тамбиев «Сибирь» Дэвид Немировски «Салават Юлаев» Виктор Козлов «Автомобилист» Николай Заварухин «Нефтехимик» Олег Леонтьев «Трактор» Анвар Гатиятулин «Амур» Андрей Мартемьянов «Барыс» Андрей Скабелка

Западная концеренция

ЦСКА Сергей Фёдоров СКА Роман Ротенберг «Локомотив» Игорь Никитин «Торпедо» Игорь Ларионов «Динамо» М Алексей Кудашов «Северсталь» Андрей Козырев «Динамо» Мн Дмитрий Квартальнов «Витязь» Александр Завьялов «Спартак» Алексей Жамнов «Куньлунь» - ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев

Неожиданный дуэт клубов, между которыми нет ничего общего, но понятно, что ситуации в Казани и Мытищах, где последние три года квартирует китайский клуб, сильно разнятся. «Ак Барс», где и без того серьёзный состав сейчас прирастает новыми звёздами КХЛ, открыто и настойчиво ждёт решения Зинэтулы Билялетдинова. Мэтр, легенда всего нашего хоккея и икона спортивного Татарстана, в прошлом сезоне после долгих уговоров и видя плачевную ситуацию в «Ак Барсе» при Олеге Знарке, всё же решился возобновить тренерскую карьеру, стоявшую на паузе с 2019-го, и сразу же едва не привёл казанцев к четвёртому Кубку Гагарина. Остановить Билялетдинова смог только ЦСКА, на Востоке же казанский клуб раскидал всех соперников с приличной форой. Хотя понятно, что и с сеткой «Ак Барсу» повезло, но ведь они сами заработали эту «плюшку», вырвав первое место конференции в регулярке в очень конкурентной борьбе.

Зинэтула Билялетдинов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Так вот, Билялетдинов вернулся, но готов ли он продолжать? Зинэтулу Хайдяровича если не уговаривают, то настойчиво просят об этом на уровне главы республики, но доподлинно неизвестно, что на самом деле думает обо всей ситуации 68-летний специалист и какой ответ он в итоге даст ставшему родным клубу.

Уверен, что в «Ак Барсе» просчитывают и запасные варианты на случай окончательного ухода Билялетдинова на пенсию. Логично предположить, что план Б для Казани – это Илья Воробьёв. Ещё молодой, но уже очень опытный тренер, который исчерпал себя в Магнитогорске и явно нуждается в новом вызове. Так что без маститого тренера, знающего, как выигрывать кубки, в столице Татарстана вряд ли останутся.

«Куньлуню» о подобном раскладе можно только мечтать, хотя ясно, что команды не сравнимы ни по какому параметру. Подмосковные китайцы не преследуют никаких серьёзных задач в КХЛ, каждый год прилично обновляют состав, меняют тренеров, как перчатки, не заморачиваясь над какой-либо долгосрочной стратегией, и стабильно пролетают мимо плей-офф в любой конференции.

Грег Айрленд Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

При этом для «Куньлуня» абсолютно нормально встречать календарное лето не только без тренера, но и без состава. «Драконы» комплектуются по остаточному принципу примерно в середине межсезонья, тогда же могут назначить и главного тренера. Например, Грег Айрленд, работавший с «Ред Стар» в прошлом сезоне, официально занял свой пост только 16 июля 2022 года. Сейчас же у «Куньлуня», в отличие от прошлых лет, даже подписан какой-никакой костяк на долгосрочные контракты (Локхарт, Вон, Ип), ну а с тренером в Мытищах рано или поздно разберутся. Пока нет даже каких-то конкретных слухов, хотя после подписания Михаилом Кравцом нового контракта с «Авангардом» прошла информация, что финалистом Востока интересовался китайский клуб.