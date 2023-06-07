Кто получит большую прибавку? 11 главных ограниченно свободных агентов НХЛ

163 игрока, которые провели хотя бы один матч в НХЛ в этом сезоне, летом становятся ограниченно свободными агентами — права за ними остаются за клубами. Кто-то будет согласен на минимальное квалификационное предложение, кто-то не получит и его, выйдя на рынок НСА, а чья-то тяжба с клубом может продолжаться до самого старта сезона. Рассказываем, за кем из энхаэловских ОСА стоит следить особенно внимательно.

Вратари

Илья Самсонов («Торонто») – $ 1,8 млн

Статистика в регулярном сезоне: 42 матча, 27 побед, 91,9% сейвов, КН 2,33

Год назад голкипер из Магнитогорска не получил квалификационного предложения в «Вашингтоне» и ехал в Канаду на роль бэкапа Мэтта Мюррея. Однако, как и ожидалось, Мюррей пропустил очень много матчей из-за травм, и Самсонов блестяще себя показал в регулярном сезоне, справившись с огромным давлением, которое оказывается на каждого вратаря «Торонто». В плей-офф голкипер получил травму: как сказал Самсонов, «у меня была рана, из которой текла кровь, она могла попасть в мозг».

При этом ситуация с потолком зарплат «Торонто» будет делать продление русского вратаря более сложной: у клуба есть примерно $ 14 млн и почти вся боттом-6 без контрактов. Возможно, в случае выкупа контракта Мюррея освободится ещё место. Как сообщают американские журналисты, Самсонов хотел бы остаться в «Торонто», а переговоры игрока с клубом должны начаться на днях.

Джереми Свейман («Бостон») – $ 925 тыс.

Статистика в регулярном сезоне: 37 матчей, 24 победы, 92% сейвов, КН 2,27

Джереми Свейман Фото: Andrea Re/ZUMA/ТАСС

После неудачного старта сезона американский вратарь резко прибавил во второй половине чемпионата, когда чередовал выходы в стартовом составе с Линусом Улльмарком. Как и в прошлогоднем плей-офф, Свейман по ходу плей-офф перехватил место в воротах у претендента на «Везину», который, кажется, играл с повреждением. С учётом нехватки места под потолком и ограниченности ресурсов сложно представить, что «Бостон» сохранит обоих вратарей, потому что Свейман уже зарекомендовал себя в НХЛ и будет претендовать на полноценный контракт, а не на «мостик». Менеджерам «Брюинз» предстоит нелёгкий выбор: один вратарь моложе, а второй, скорее всего, будет признан лучшим в сезоне.

Филипп Густафссон («Миннесота») – $ 787 тыс.

Статистика в регулярном сезоне: 39 матчей, 22 победы, 93,1% сейвов, КН 2,1

Год назад «дикари» получили шведа, который вообще не проявлял себя в «Оттаве», в обмене Кэма Тэлбота. Теперь в канадской столице кусают локти и все части тела, потому что Густафссон невероятно отыграл в новом клубе, выиграв конкуренцию даже у Флёри. Новый контракт 24-летнего вратаря — приоритет для «Миннесоты», которая на данный момент сильнее всех в лиге связана потолком зарплат из-за $ 14 «мёртвых» миллионов в платёжке. «Мы не торопимся, готовы продлить контракт даже в арбитраже, если потребуется, я не против этого», — сказал генменеджер клуба Билл Герин.

Другие фигуры: Маккензи Блэквуд («Нью-Джерси»), Коннор Ингрэм («Аризона»)

Защитники

Винс Данн («Сиэтл») – $ 4 млн

Статистика в регулярном сезоне: 81 матч, 64 (14+50) очка, «+28»

Винс Данн Фото: Stephen Brashear/AP Photo/ТАСС

Данн очень давно ходил в молодых и перспективных, но в «Сент-Луисе» так и не раскрылся. Зато в «Кракен» Винс стал основным атакующим защитником, получил свободу рук и много игрового времени. Пара Данна и Адама Ларссона, который в этом сочетании страхует тылы, лидирует по общему игровому времени в НХЛ и идёт на четвёртом месте по средней результативности (при их нахождении на льду «Кракен» забивал 3,57 гола за 60 минут). Теперь десятый бомбардир сезона среди защитников вправе ждать почти двукратного роста своей нынешней зарплаты: в «Сиэтле» пока даже нет контрактов выше $ 6 млн.

Эван Бушар («Эдмонтон») – $ 863 тыс.

Статистика в регулярном сезоне: 82 матча, 40 (8+32) очков, «+6»

Своей отличной результативности 23-летний защитник во многом обязан тем, что по ходу сезона стал основным защитником неукротимого большинства «Ойлерз», где от игрока на синей линии зависело не так много. Особенно впечатляюще выглядят 17 очков в 12 матчах плей-офф, но лишь два балла из них Бушар набрал «5 на 5» и не особенно классно выглядел в обороне: Джек Айкел в одном из матчей плей-офф просто усадил игрока на лёд своим финтом. При этом «Ойлерз» летом надо искать ещё одного защитника топ-4, а представители Бушара, ссылаясь на статистику, могут требовать от клуба немалых денег.

К’Андре Миллер («Рейнджерс») – $ 925 тыс.

Статистика в регулярном сезоне: 79 матчей, 43 (9+34) очка, «+12»

43 очка — великолепная статистика для оборонца, который практически не появляется на льду в большинстве. Именно Миллер — основной защитник «Рейнджерс» при игре в равных составах, где он набрал почти столько же очков, сколько и намного более раскрученный Адам Фокс. При этом Миллера нельзя назвать и полузащитником: несмотря на ошибки, он ответственно играет в своей зоне и не боится идти в силовую. Как и все команды, «Рейнджерс» прижаты потолком, а ведь у них есть немаленькие контракты Трубы и Фокса — и это делает прогнозирование переговоров очень сложным.

Другие фигуры: Мартин Фехервари («Вашингтон»), Боуэн Байрэм («Колорадо»), Кэм Йорк («Филадельфия»), Кален Эддисон («Миннесота»), Итан Бир («Ванкувер»)

Нападающие

Йеспер Братт и Тимо Майер (оба — «Нью-Джерси»)

Статистика Братта в регулярном сезоне: 82 матча, 73 (32+41) очка, «+14»

Статистика Майера в регулярном сезоне: 78 матчей, 66 (40+26) очков, «-19»

Йеспер Братт Фото: Noah K. Murray/AP Photo/ТАСС

Два лучших бомбардира среди ОСА представляют один клуб — и, вполне возможно, их контрактная судьба будет связана друг с другом. Сложно представить, что «Дэвилз» позволят сохранить себе двух весьма дорогостоящих вингеров. Квалификационное предложение Майеру — это $ 10 млн, на которые форвард после обмена из «Шаркс» явно не наиграл. В теории можно уменьшить «квалификацию» на 15%, но это сложный и не особо приятный процесс.

У Братта заканчивается годичный контракт, который был заключён на арбитраже, и вряд ли стоит ждать, что швед будет делать «дьяволам» скидку: как сообщалось, в этом не особо заинтересованы и его агенты. На бумаге у «дьяволов» полно места под потолком, но им надо подписывать чуть ли не половину состава, решать вопрос с вратарём, и вряд ли это обойдётся без потерь в команде.

Алекс Дебринкэт («Оттава») – $ 6,4 млн

Статистика в регулярном сезоне: 82 матча, 66 (27+39) очков, «-31»

«Оттава» очень рассчитывала на американского снайпера, которого летом приобрела у «Чикаго» по цене ниже рыночной. Однако команда из канадской столицы оказалась уж слишком несбалансированной и в целом плохо играла в равных составах, что и объясняет такую полезность Дебринкэта, который набирал очки в основном в большинстве. При этом сообщалось, что форвард не хочет оставаться в «Оттаве», но сейчас он желает якобы дождаться нового владельца клуба. Неопределённость с новым владельцем путает очень многие расклады вокруг «Оттавы», менеджмент которой уже прорабатывает варианты обмена игрока.

Пьер-Люк Дюбуа («Виннипег») — $ 6 млн

Статистика в регулярном сезоне: 73 матча, 66 (40+26) очков, «+5»

Капризный форвард в своё время устроил прямой саботаж в «Коламбусе», и клуб обменял его на один из самых непривлекательных рынков НХЛ. Возможно, в «Джетс» надеялись, что отец игрока, который работает в фарм-клубе, удержит Дюбуа, но не помогло. Если верить инсайдерам, Дюбуа хочет покинуть и канадскую команду, вокруг которой давно идут слухи о дрянной атмосфере в раздевалке, из-за которой «Джетс» давно играют ниже своего уровня. Клуб, как сообщается, готов обменять игрока, но уже на состоявшихся игроков НХЛ, а не пики и проспектов.

Алекси Лафреньер («Рейнджерс») — $ 925 тыс.

Статистика в регулярном сезоне: 81 матч, 39 (16+23) очков, «+10»

Алекси Лафреньер Фото: John Munson/AP Photo/ТАСС

Кто бы мог подумать три года назад, что первый взрослый контракт первого номера драфта-2020 будет волновать в основном болельщиков «Рейнджерс»! Франкоканадец не провалился откровенно, но ни в одном из сезонов в лиге он не выходил хотя бы на уровень 0,5 очка за игру — и в это в условиях, когда результативность в лиге подскочила. Возможным ориентиром для Лафреньера называется контракт Кирби Дака, который он подписал при переходе в «Монреаль» — $ 3,62 млн в год. Однако есть ли такие деньги у придавленных потолком «Рейнджерс»? Много говорилось о возможном интересе «Ванкувера», но есть одна проблема: «Кэнакс» этот потолок уже сами превысили.

Другие фигуры: Тревор Зеграс и Трой Терри («Анахайм»), Габриэль Виларди («Лос-Анджелес»), Егор Шарангович и Майкл Маклауд («Нью-Джерси»), Маттиас Маччелли («Аризона»), Клим Костин («Эдмонтон»), Росс Колтон («Тампа-Бэй»).