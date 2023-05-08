Кошмарный эпизод в НХЛ! Свой же партнёр сломал российского вратаря в главный момент сезона

Яму очень большой глубины игроки «Торонто Мэйпл Лифс» вырыли себе в серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз», дважды подряд уступив на домашнем льду на старте противостояния. В ходе предыдущего матча «кленовые листья» даже вели с преимуществом в две шайбы, но даже этого отрыва не хватило подопечным Шелдона Кифа, чтобы довести дело до победного результата. В Санрайз «Торонто» отправился выправлять своё положение, но ситуация стала только хуже.

Роковой момент, который может стоить «Мэйпл Лифс» всего сезона, произошёл с ними на старте второго периода, когда «Торонто» ещё вёл в счёте после гола Сэма Лафферти. Спустя 37 секунд после завершения перерыва защитник гостей Люк Шенн в отчаянном прыжке пытался помешать лидеру хозяев Картеру Вераге сыграть на добивании после того, как российский голкипер Илья Самсонов потащил бросок Энтони Дюклера.

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Двухметровый габаритный защитник бросился головой вперёд и на полной скорости врезался в Самсонова, который после этого долго лежал без движения и с видимым трудом встал со льда. Продолжить матч после сильнейшего контакта со своим партнёром по команде 26-летний голкипер оказался не в состоянии, по причине чего он оказался заменён на Джозефа Уолла. Вполне возможно, что в этом эпизоде Илья получил рецидив той травмы, которая беспокоила его ещё в начале регулярного чемпионата.

Канадский защитник Шенн в этом эпизоде провинился дважды. Помимо того, что он нанёс травму основному голкиперу своей команды и убрал его со льда, 33-летний хоккеист заодно получил две минуты штрафного времени за фол против Вераге, впервые в матче оставив команду в меньшинстве. Вышедший на замену Уолл толком ещё не успел разогреться, а его партнёры под занавес игры в меньшинстве умудрились выпустить Энтони Дюклера один на один со своим голкипером. Канадский форвард эффектно раскачал американского голкипера и сравнял счёт на табло.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Спустя пять минут «Торонто» вернул себе преимущество в счёте благодаря голу шведского защитника Эрика Густафссона, который проводил всего второй матч в нынешнем плей-офф. Но на этом позитивные новости для болельщиков «Мэйпл Лифс» на сегодня были исчерпаны. В начале третьего периода пресс-служба канадского клуба объявила, что Самсонов в игру уже точно не вернётся.

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Вторым номером «Торонто» вообще-то является канадский голкипер Мэтт Мюррей, но 28-летнего вратаря как обычно в последние годы продолжают мучить бесконечные проблемы со здоровьем. В этом плей-офф он ещё ни разу не попадал даже в заявку на матч, но после травмы Самсонова ему пришлось спуститься с трибуны и отправиться в раздевалку, чтобы страховать Уолла на тот случай, если и с ним произойдёт какая-либо медицинская неприятность. Напомним, что в плей-офф командам разрешается «одевать» третьего голкипера, который имеет контракт с НХЛ, а не резервного голкипера, если первые два вратаря получают травмы.

24-летний Уолл доиграл матч до конца, но счастья «Торонто» это не принесло. В середине второго периода Джозеф не справился с броском Вераге, а исход встречи решился в начале дополнительного времени. Роковой для всей организации «Мэйпл Лифс» бросок пришёлся на четвертую минуту овертайма, когда Сэм Райнхарт получил шайбу за воротами гостей, резко выкатился на ближнюю штангу и с близкого расстояния загнал её в цель, принеся «Флориде» третью победу в серии и поставив «кленовых листьев» на грань вылета (счёт в серии 0–3).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«У меня нет информации по Самсонову. Но Джозеф Уолл сыграл великолепно, мы убедились, что он полностью готов», — высказался после матча главный тренер «Торонто» Шелдон Киф.

Что касается «Флориды», то для южной команды ситуация складывается невероятно успешным образом. Ещё несколько недель назад подопечные Пола Мориса находились на грани завершения сезона, уступая в серии первого раунда 1-3 лучшей команде регулярного чемпионата «Бостону». Однако с тех пор «пантеры» не потерпели ни одного поражения, выиграв шесть матчей кряду. Все победы были одержаны с Сергеем Бобровским на последнем рубеже.

34-летний вратарь повторил достижение голкипера «Колорадо Эвеланш» Павла Францоуза в прошлогоднем плей-офф НХЛ, став первым голкипером после чеха, которому удалось выиграть шесть матчей кряду в плей-офф НХЛ. Нынешний плей-офф Бобровский начинал в запасе, будучи сменщиком Алекса Лайона. Впервые в розыгрыше Кубка Стэнли-2023 Сергей сыграл в третьем матче серии первого раунда с «Бостон Брюинз», выйдя на замену в третьем периоде. Следующий матч Бобровский начал в старте и потерпел поражение, после чего выиграл шесть следующих игр. Теперь «Флорида» уже в следующем матче может закрыть серию с «Торонто» и стать первым участником финалов конференций в НХЛ.