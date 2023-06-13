Кто сорвал куш, а кто будет кусать локти? Рейтинг лучших трансферов КХЛ

Трансферное лето в КХЛ продолжается, но главные переходы уже состоялись. Неизвестной остаётся судьба нескольких звёздных хоккеистов. Из россиян в подвешенном состоянии Владимир Ткачёв, Никита Гусев и Никита Трямкин. Кроме того, не до конца определились с местом работы легионеры: Эдди Паскуале, Эрик О’Делл, Филипп Майе, Брендан Лайпсик. Кому из клубов лиги удалось сделать лучший трансфер? Выскажите своё мнение в нашем рейтинге.
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Дмитрий Яшкин, 30 лет
Из СКА в «Ак Барс»
Дмитрий Яшкин меняет синюю форму на зелёную. В Казани его, скорее всего, ждёт воссоединение с давними партнёрами по московскому «Динамо» — Вадимом Шипачёвым и Дмитрием Кагарлицким. Хотя не исключено, что форварда опробуют и рядом с Александром Радуловым — на месте уехавшего в НХЛ Дмитрия Воронкова. Так или иначе, с лучшим бомбардиром и снайпером прошедшего регулярного чемпионата «Ак Барс» должен стать ещё более агрессивным и стабильным.
Александр Самонов, 27 лет
Из «Северстали» в «Салават Юлаев»
Прошедший сезон получился для Александра Самонова крайне турбулентным. После неудачного выезда на Дальний Восток он впал в немилость Роману Ротенбергу и вскоре был обменян в «Северсталь». Не сразу придя в себя, голкипер стал важнейшим козырем скромной команды в плей-офф. Во многом именно его сейвы неожиданно подвесили интригу в противостоянии с будущим чемпионом — ЦСКА. Вместе с Самоновым череповчане продержались семь матчей, а теперь он отправляется помогать «Салавату». Молодой и психологически устойчивый — сочетания этих качеств во вратаре Уфе не хватало.
Александр Шаров, 27 лет
Из «Сибири» в «Салават Юлаев»
В предыдущем сезоне Александр Шаров с запасом побил снайперский рекорд «Сибири» для регулярных чемпионатов, и было заранее ясно, что на берегах Оби он не останется. Так и произошло — форвард переехал в Уфу. Здесь для Шарова нет такого стабильного оруженосца и подносчика снарядов, как Тейлор Бек. Но и без помощи канадца Александр способен на многое — например, идти в бесстрашные обводки и самоотверженно работать на добиваниях.
Евгений Аликин, 28 лет
Из «Амура» в «Автомобилист»
Слухи, что вратарь может покинуть Хабаровск, клубились ещё зимой, но «Амур» до последнего цеплялся за плей-офф и от идеи выгодного обмена отказался. В результате Евгений Аликин уехал в Екатеринбург на правах свободного агента. Не очень фактурный и в то же время подвижный голкипер с отличной реакцией — находка для «Автомобилиста». Во многом именно проблемы на последнем рубеже подвели команду в неудачной серии с «Металлургом».
Либор Шулак, 29 лет
Из «Адмирала» в «Авангард»
Сильнейший атакующий защитник лиги отправился в обедневший на звёзд Омск. Здесь Либору обеспечено место в первой паре и первой бригаде большинства. Суперспособности чеха протащить шайбу от одних ворот до других и от души вложиться в бросок изменят игровой рисунок «Авангарда» в лучшую сторону. Смущает только то, что в плей-офф Шулак смотрелся вовсе не так убедительно, как в гладком первенстве.
Игорь Гераськин, 24 года
Из «Северстали» в «Авангард»
Фаворит Андрея Разина мог последовать за своим наставником, но на переговорном поле «Авангард» победил «Металлург». Таким образом, омичи закрыли позицию в развалившемся топ-6, получив молодого быстрого хоккеиста, обладающего навыками плеймейкера и на ты обращающегося с шайбой. В прошлом сезоне Гераськин впервые в карьере набрал более 40 очков и стал без преувеличения системообразующим игроком «Северстали». Теперь осталось узнать, готов ли он исполнить аналогичную роль в более статусном клубе.
Павел Порядин, 26 лет
Из «Нефтехимика» в «Спартак»
Остроумный нападающий помог «Нефтехимику» войти в зону плей-офф и закуситься с самим «Ак Барсом». Порядин набрал четыре очка в серии с главной командой Татарстана, но теперь будет участвовать в других дерби. Пытающемуся выйти на новый уровень «Спартаку» очень пригодятся игровой интеллект Павла, его скорость и сочетание снайперских талантов с ассистентскими.
Алексей Береглазов, 29 лет
Из «Авангарда» в «Локомотив»
Нераскрученный, но при этом очень стабильный и довольно разносторонний защитник предсказуемо перебрался ближе к Москве. Алексей Береглазов способен точно бить как по сопернику, так и по шайбе; играет в обеих спецбригадах и имеет отличный победный опыт (в его коллекции два Кубка Гагарина). Кажется, Игорь Никитин имел в виду сделки именно с такими хоккеистами, когда говорил, что в «Локомотиве» нельзя оставлять всё как есть.
Никита Михайлис, 27 лет
Из «Барыса» в «Металлург»
Сильнейший нападающий Казахстана в последнее время не может похвастаться новыми достижениями: по ходу прошлого года он впадал в длительную безголевую спячку, а этой весной слабо проявил себя на чемпионате мира. Впрочем, очевидный регресс не заставил грандов отказаться от планов на Михайлиса. Форвард (скажем спасибо в том числе ужесточению лимита) вышел на рынок НСА в качестве одного из самых желанных лотов и получил щедрый контракт.
Дамир Жафяров, 29 лет
Из СКА в «Ак Барс»
Дамир Жафяров со временем растерял доверие тренеров СКА, но вряд ли в этом есть его большая вина. Изобретательный, скоростной, негабаритный нападающий не вполне вписывается в стандарты «Ак Барса», однако едва ли стоит сомневаться, что в Казани ему найдут достойное применение: как минимум потому, что такого переизбытка игроков, как в Петербурге, там нет, а клубная система сложилась раньше и работает с большей производительностью.
Александр Кадейкин, 29 лет
Из «Салавата Юлаева» в СКА
«Салават Юлаев» добровольно отказался от, пожалуй, самого продуктивного российского центрфорварда. В Уфе Александру Кадейкину даже не стали предлагать новый контракт, и сразу после открытия рынка свободных агентов он отправился в Санкт-Петербург. Опытный, габаритный и трезво мыслящий Кадейкин наверняка добавит СКА не только вариативности на льду, но и рассудительности за его пределами — в последние годы у армейцев есть с этим проблемы.
Сергей Толчинский, 28 лет
Из «Авангарда» в СКА
MVP плей-офф-2021 подписал сразу пятилетний контракт с питерским клубом. Сергей невыразительно провёл прошедший плей-офф, но вряд ли это хоть как-то могло подорвать отношение к нему как к звезде лиги. Неординарный техничный хоккеист с опытом побед над ЦСКА — редкость и большое достижение для армейцев с Невы.
Арсений Грицюк, 22 года
Из «Авангарда» в СКА
Один из самых многообещающих талантов российского хоккея стал фигурантом главного скандала межсезонья. Агент игрока Шуми Бабаев публично говорил, что не готов согласиться на финансовые условия «Авангарда», и упрекал клуб в тотальной недоговороспобности.
Поначалу Бабаев рассказывал о планах перевезти своего клиента за океан, но финал у этой версии «Санта-Барбары» получился довольно скучным. По примеру многих молодых хоккеистов Грицюк отправился в СКА. Как он проявит себя в новом клубе — непредсказуемый сюжет следующего сезона. В армейском клубе Арсению не гарантировано место под солнцем, и пробиваться наверх придётся через исполинский труд.
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