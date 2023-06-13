Кто сорвал куш, а кто будет кусать локти? Рейтинг лучших трансферов КХЛ

Трансферное лето в КХЛ продолжается, но главные переходы уже состоялись. Неизвестной остаётся судьба нескольких звёздных хоккеистов. Из россиян в подвешенном состоянии Владимир Ткачёв, Никита Гусев и Никита Трямкин. Кроме того, не до конца определились с местом работы легионеры: Эдди Паскуале, Эрик О’Делл, Филипп Майе, Брендан Лайпсик. Кому из клубов лиги удалось сделать лучший трансфер? Выскажите своё мнение в нашем рейтинге.

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