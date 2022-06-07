В НХЛ уволили одного из лучших тренеров лиги. Что стоит за странным решением «Бостона»?

В 2010-х за «Бостоном» закрепился статус топ-клуба: «Брюинз» выиграли Кубок Стэнли в 2011-м, ещё дважды добрались до финала (в 2013-м и 2019-м), стабильно обладали хорошим подбором игроков, включая как героев чемпионского сезона, так и новых звёзд, а также главных тренеров, которых за этот период у «мишек» было всего двое – до 2017 года «мишками» управлял Клод Жюльен, после которого команду возглавил Брюс Кэссиди, на протяжении восьми лет готовившийся в АХЛ к переходу на новый уровень.

Но в любом клубе, дела которого идут хорошо, рано или поздно наступает период перестройки, когда в команде на смену старым лидерам разом приходит большое количество новых игроков. «Бостон» довольно долго обходился без неё – вместе с уже зажигавшими Бержероном, Маршаном, Крейчи, Харой и Томасом, ставшими настоящими легендами «Брюинз» в Массачусетсе, выросли Лучич, Пастрняк, Крюг, Макэвой, Раск, которые провели или ещё проводят там значительную часть своей карьеры, а также Сегин, Сёдерберг и Хэмилтон, сделавшие себе имя в Бостоне, но очень скоро покинувшие команду – в общем, разительных перемен в клубе не было. Но избегать ребилда постоянно невозможно – и теперь это страшное слово в ближайшие несколько лет будет бок о бок идти с «мишками».

Первые сигналы о грядущей перестройке пошли ещё год назад, когда «Брюинз» разом лишились Крейчи и Раска, а вырастить, как обычно это происходило, или хотя бы найти на рынке адекватную замену «Бостон» не смог. И на этом моменте настаёт пора задать вопрос – а чем же всё это время занимался генеральный менеджер команды Дон Суини?

Дон Суини Фото: Getty Images

Бывший защитник «мишек» занял свой пост в мае 2015 года и уже на первом же драфте навсегда вошёл в историю решением обменять Лучича и Хэмилтона на 13-й и 15-й выборы соответственно (вдобавок к уже имевшемуся 14-му), а после потратить пики на Якуба Зборжила и Закари Сенишина, которые на двоих провели 70 матчей за «Бостон». «Родной» выбор был потрачен на Джейка Дебраска, который оказался более полезен, но в последние годы сдал и оказался на грани обмена. Интересная деталь – под 16-м, 17-м и 18-м номерами тогда были выбраны Мэтью Барзал, новоиспечённый обладатель «Леди Бинг Трофи» Кайл Коннор и Тома Шабо.

Из выбранных на семи драфтах при Суини игроков в «Брюинз» раскрылись всего двое – уже упомянутый Макэвой и Джереми Свейман, который только-только становится претендентом на пост первого номера. Большая часть и вовсе не добралась до НХЛ. При этом и получить кого-то очень перспективного возможности почти не было – после 2017 года «мишки» только дважды (по разу в 2019-м и 2021-м) выбирали в числе первых 32 команд.

Первый пик 2018-го и ещё несколько активов, включая одного из нынешних лидеров обороны «синерубашечников» Райана Линдгрена, «Бостон» слил в «Рейнджерс» в обмен на Рика Нэша, на закате карьеры отыгравшего 23 матча в чёрно-жёлтом свитере; право выбора в первом раунде драфта-2020 «мишки» отдали «Анахайму» в обмен на Ондржея Каше, проведшего в «Бостоне» 20 матчей; на предстоящей ярмарке вместо «Брюинз» в первом раунде вновь будут выбирать «утки», отправившие в обратном направлении Хампуса Линдхольма. Кстати, вместе с первым пиком на драфте-2022 «Дакс» достался и форвард Урхо Вааканайнен, которого «Бостон» выбрал под 18-м номером в 2017 году – ещё немного об эффективности Суини на драфтах.

Брюс Кэссиди Фото: Getty Images

Дон завоевал награду лучшему генменеджеру сезона-2018/2019 (это решение до сих пор непонятно), когда «Бостон» в последний раз дошёл до финала Кубка Стэнли, но больше ему похвастаться практически нечем. Можно предположить, что Суини хорошо уместил всех звёзд клуба под потолком зарплат – по нынешним меркам Пастрняк, Бержерон и Маршан получают меньше игроков их калибра. Но Патриса подписывал не он, а кэпхиты Давида и Брэда на момент заключения сделок составляли 8,9% и 8,4% от общего фонда – не так уж и мало.

В результате и получилась описанная ситуация – звёзды прошлого потихоньку уходят, в то время как адекватной замены им не находится. И даже при таких условиях, когда в команде осталось только одно рабочее звено, Брюс Кэссиди всё равно вывел «Бостон» в плей-офф. Но активная фаза перестройки почему-то началась именно с него – ночью по московскому времени «Брюинз» объявили об освобождении Кэссиди от тренерских полномочий.

Понять логику такого хода трудно – проблема «мишек» заключалась явно не в тренере. Да, после 2019 года «Бостон» ни разу не забирался дальше второго раунда плей-офф. Но претензии к Кэссиди за это не предъявить – в 2020-м путь «мишкам» преградила шедшая к первому с 2004 года чемпионству «Тампа»; в 2021-м, когда глубина состава «Брюинз» резко уменьшилась, их выбили из борьбы «Айлендерс» — системная команда с хорошим подбором игроков, которая под руководством Барри Тротца была угрозой для любой команды НХЛ; а в этом плей-офф «Бостон» и вовсе с осиротевшим после уходов Крейчи и Раска ростером и разбитым ударным звеном продержались семь матчей с крепкой «Каролиной», потенциал которой позволял решать исход противостояния за меньшее количество встреч.

В таких условиях, когда новых талантов клуб не выбирает, а фармы, соответственно, не поставляют, увольнять главного тренера довольно странно. В конце концов, это не «Детройт», где при постоянном потоке талантливой молодёжи Джефф Блэшилл занимался непонятно чем — Кэссиди в каждом из своих сезонов у руля «Бостона» выводил команду в плей-офф и выжимал максимум из текущих возможностей.

Может быть, в данной ситуации увольнение – правильное решение. Но тогда «Брюинз» уволили не того человека. Бостонская рыба точно гниёт с головы.