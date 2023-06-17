Сколько миллионов дадут русскому чемпиону? Шансы остаться в лучшей команде НХЛ минимальны

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв в завершившемся сезоне НХЛ сумел продлить российскую чемпионскую традицию. Восьмой год подряд как минимум один российский хоккеист неизменно становился обладателем Кубка Стэнли. При этом сам 27-летний форвард на этом временном интервале дважды становился чемпионом НХЛ. И если Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Никита Кучеров (все – «Тампа-Бэй Лайтнинг») выиграли по два Кубка Стэнли с одной и той же командой, то Барбашёв сумел добраться до главного трофея в клубном хоккее с двумя разными организациями.

Обладатель Кубка Стэнли 2019 года в составе «Сент-Луиса» поменял обстановку в ходе нынешнего сезона, когда «блюзмены» отправились в перестройку и обменяли целый ряд хоккеистов. В новой команде Барбашёв с ходу начал реализовывать весь свой потенциал, а затем выдал максимально качественный плей-офф. В своей прежней команде Иван играл очень заметную роль в нижних звеньях, выполняя большой объём черновой работы.

В «Вегасе» же воспитанник московского «Динамо» сумел раскрыться в новой роли. В стане «Голден Найтс» Иван являлся ведущим хоккеистом, которому находилось место на льду даже при игре в большинстве. В победном розыгрыше Кубка Стэнли Иван провёл 22 матча, в которых набрал 18 (7+11) очков, установив личные статистические рекорды для плей-офф по всевозможным показателям от голов до результативных действий в совокупности.

Барбашёв занимал место в первом звене чемпионов рядом с Джеком Айкелом и Джонатаном Маршессо. Кроме довольно результативной игры, российский форвард отличился и силовой. Благодаря сокрушительным хитам Иван регулярно попадал в хайлайты и заголовки новостей. А его силовой приём, проведённый в начале второго матча финала плей-офф против защитника Радко Гудаса, фактически вывел ключевого оборонца «пантер» из игры до конца серии. Формально Гудас продолжал принимать участие в серии, но выглядел уже бледной тенью самого себя.

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Можно не сомневаться в том, что в американском клубе остались полностью довольны проведённым обменом. И в этой связи в слова отца российского хоккеиста, который рассказал, как лучший бомбардир плей-офф НХЛ – 2023 Айкел просил агента Барбашёва сохранить игрока в американской команде, верится довольно легко.

«Когда мы уже стояли в раздевалке, к нашему агенту подошёл Айкел и попросил его, мол, попробуйте, чтобы Ваня остался в нашей команде, потому что мне с ним комфортно играется. Через 20 минут, когда я остался один, Айкел подошёл ко мне, спросил, отец ли я Барбашёва, и тоже попросил меня, чтобы он остался. Я, конечно, ответил, что это надо решать с генменеджером, это работа агента», — говорил Барбашёв-старший.

Джек Айкел Фото: John Locher/AP Photo/ТАСС

Вот только сделать это будет довольно сложно, если не сказать, что просто невозможно. Зарплата россиянина в минувшем сезоне составляла $ 2,25 млн, что являлось только 14-м результатом в платёжной ведомости клуба. Согласно ожиданиям многих экспертов, после с блеском проведённого плей-офф зарплата Ивана должна вырасти примерно в 2,5 раза.

По информации издания The Athletic, Дэн Мильштейн, представитель Барбашева, будет искать для своего клиента многолетнее соглашение с зарплатой в диапазоне $ 5,5–5,75 млн в год. И это абсолютно адекватные деньги для двукратного обладателя Кубка Стэнли, доказавшего свою полную состоятельность в двух разных командах, в двух совершенно разных ролях.

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С такой зарплатой Барбашёва на рынке свободных агентов оторвут с руками. Уже ходят разговоры об активном интересе со стороны той же «Каролины Харрикейнз», которой игрок подобного игрового амплуа необходим как воздух. Но что же «Вегас»? Американский клуб и сам бы хотел удержать Барбашёва в своих рядах, но потолок зарплат давит на свежеиспечённого чемпиона НХЛ со страшной силой.

По состоянию на данный момент под потолком зарплат у «Вегаса» остаётся всего $ 8,642 млн. Этой суммы с запасом хватило бы, чтобы удержать Барбашёва, если бы не вопрос вратарской бригады. Одним из главных героев «Голден Найтс» в плей-офф стал 27-летний голкипер Эдин Хилл, никогда не котировавшийся как топ-вратарь на уровне НХЛ. Перед началом нынешнего сезона в послужном списке Эдина значилось меньше 100 матчей в лиге, да и сам плей-офф канадец начинал за спиной Лорана Броссуа. Но после травмы соотечественника Хилл занял место на последнем рубеже «Вегаса» и идеально справился со своей задачей.

Теперь Эдин также претендует на солидный контракт, но, чтобы приступить к переговорам с ним, руководству «Вегаса» нужно определиться с вопросом, а что делать дальше с Робином Ленером. Вы не забыли этого 31-летнего вратаря, который вообще-то и является первым номером «Голден Найтс»? Целиком пропустивший нынешний сезон после операции на бедре Ленер не объявлял о завершении карьеры. Его действующий контракт с «Вегасом» рассчитан ещё на два сезона со среднегодовой зарплатой в $ 5 млн.

Если Ленер возвращается в хоккей, то он выводится из списка долгосрочно травмированных, и $ 8,642 млн быстро превращаются в $ 3,642 млн. Если Ленер продолжает своё восстановление, то «Вегасу» нужно переподписывать Хилла, а он после прорыва в плей-офф претендует на зарплату в районе $ 4 млн. То есть под потолком у чемпиона НХЛ в любом случае останется меньшая сумма, чем пожелания Барбашёва.

Робин Ленер Фото: John Locher/AP Photo/ТАСС

К тому же, помимо россиянина, из игроков основного состава «золотых рыцарей» без контракта находится ещё и Бретт Хауден, также очень удачно проявивший себя в плей-офф. 25-летний канадец, получавший всего $ 1,5 млн, прекрасно вписался во второе звено к Чандлеру Стивенсону и Марку Стоуну и в плей-офф набрал 10 очков в 22 матчах. Для сравнения, в 54 матчах регулярки он отметился 13 очками. Такой прорыв в решающих матчах сезона позволяет Бретту также рассчитывать на увеличение зарплаты хотя бы до $ 2 млн, что ещё сильнее снижает перспективы Барбашёва остаться в команде. Тем более что каждый из уже находящихся на действующем контракте в клубе игроков не давал повода для своего обмена или выкупа соглашения.

Таким образом, можно сделать вывод, что на новый контракт Барбашёва денег нет уже сейчас, а ведь смотреть на решение данного вопроса нужно ещё и с прицелом на долгосрочное планирование. Через год истекает контракт у самого ценного игрока плей-офф Маршессо, который сейчас получает всего $ 5 млн. Тогда же завершатся соглашения у Стивенсона и Каррье, и даже с учётом вероятного ухода 35-летнего ветерана-защитника Алека Мартинеса ситуация под потолком зарплат для «Вегаса» всё равно будет продолжать оставаться максимально тяжёлой. Таким образом, вероятнее всего, 27-летний россиянин в предстоящее межсезонье покинет «Голден Найтс», став одним из самых лакомых кусков на рынке свободных агентов НХЛ.