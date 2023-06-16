Инсайдер НХЛ Лебрюн рассказал, какую зарплату агент будет стремиться выбить для Барбашёва

Журналист и инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн прокомментировал ситуацию с контрактом российского нападающего «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашёва.

«Возможно, на предстоящем рынке неограниченно свободных агентов нет более популярного имени, чем Иван Барбашёв — после его захватывающего чемпионского плей-офф в составе «Голден Найтс». Как и у большинства претендентов, у «Вегаса» почти нет места под потолком зарплат, поэтому удержать Барбашёва будет сложно. Хотя, увидев, как проницательно генеральный менеджер Келли Маккриммон ориентируется в водах потолка зарплат в последние несколько лет, я, конечно, не стал бы упускать из виду «Найтс», они могут найти путь.

Какова его рыночная цена? Мильштейн (агент Барбашёва. — Прим. «Чемпионата») не сказал, но я подозреваю, что агент будет стремиться выбить от $ 5,5 млн до $ 5,75 млн за сезон по многолетнему контракту для своего 27-летнего клиента», — приводит слова Лебрюна The Athletic.