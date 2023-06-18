Таких тусовок не видел даже Вегас! Чемпионы НХЛ бурно празднуют историческую победу

17 июня — редкий день, когда всё, что происходит в Вегасе, выходит далеко за его пределы вместо того, чтобы там остаться. Хоккеисты «Голден Найтс» празднуют завоевание Кубка Стэнли — и справляются с этим ничуть не хуже, чем со своими непосредственными обязанностями.

Чемпионский парад «рыцарей» прошёл по стандартной схеме: при свете солнца игроки прокатились по городу на автобусе, а в сумерки переместились на большую сцену перед домашним стадионом.

Наиболее эффектно победу отметили трио спортсменов. Лучший бомбардир прошедшего плей-офф Джек Айкел активно взаимодействовал с болельщиками. Например, за полминуты живого общения американец успел сфотографироваться, дать автограф, подарить цепочку, найти в толпе клубный флаг и пробежать с ним в руках.

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На долю Джонатана Маршессо выпала более тяжёлая ноша. MVP плей-офф, как и полагается, пришёл на парад со своим личным трофеем — призом имени Конна Смайта. Периодически он передавал награду партнёрам, но только для того, чтобы покружиться перед зрителями с командной чашкой.

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Сильнее остальных «оторвался» Вильям Карлссон. В дневное время шведский форвард, пожалуй, чаще других позировал с Кубком Стэнли.

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К вечеру добыча всё реже оказывалась в его распоряжении. Вильям очевидно перебрал с алкоголем и к концу торжества очень медленно складывал слова в предложения. В один момент Карлссону потребовалось 40 секунд, чтобы произнести две фразы и передать слово Маршессо. Во избежание дальнейших языковых сложностей организатор даже забрала у нападающего микрофон.

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То ли на выходе со сцены, то ли на входе Вильям потерял равновесие под грузом положительных эмоций.

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Иван Барбашёв четыре года назад тоже падал, празднуя победу с «Сент-Луисом». На этот раз россиянин исправился. «Пока я ещё не падал. Надеюсь, этого не произойдёт. У меня есть пара классных ремней безопасности, которых я, правда, не вижу», — рассказал Иван журналистам из Вегаса.

Устроители чествования тоже нашли способ продемонстрировать свои умения. С помощью нескольких десятков дронов им удалось построить Кубок Стэнли в небе.

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При этом с оригинальной версией трофея ничего не произошло. В отличие от игроков «Колорадо», которые в прошлом году обошлись с кубком не самым бережным образом, «рыцари» вели себя в высшей степени благородно и оставили трофей невредимым. Впрочем, впереди у него длинное путешествие по разным городам и странам, и кто знает, что ещё может случиться.