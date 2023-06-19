Гений на все времена. Макаров стал легендой в ЦСКА и успел зажечь в НХЛ

Сергей Макаров – уроженец Челябинска, но за родной «Трактор» форвард выступал очень недолго. В главный клуб города Сергей пришёл вместе с братом Николаем и в 18-летнем возрасте дебютировал в высшей лиге, наколотив за два сезона 19 шайб. В сезоне-1978/1979 последовал переход в ЦСКА, и в том же году великий Виктор Тихонов пригласил братьев Макаровых в сборную СССР, где Сергей вышел на лёд вместе с Вячеславом Фетисовым, Алексеем Касатоновым и Владимиром Крутовым. Пятый игрок в этом знаменитом звене – центрфорвард Игорь Ларионов – присоединился к этой великолепной четвёрке только через два года.

«Мне не хотелось бы нас расхваливать — это нескромно. Наверное, оценки должны давать вы, журналисты. И всё же, если настаиваете, скажу, что, на мой взгляд, наша сила была в импровизации. Мы не признавали никаких схем и старались постоянно придумывать что-то новенькое. Что касается заслуги Тихонова, то он смог увидеть нас в одном звене, собрал вместе. Это может далеко не каждый специалист», — вспоминал те времена сам сегодняшний юбиляр.

Макаров всегда отличался скромностью. Он и сейчас не горит желанием общаться с прессой, хотя занимает должность вице-президента «Трактора» по связям с общественностью.

Сам по себе Сергей — ярчайший советский хоккеист 80-х годов, главный снайпер поздней сборной СССР, наколотивший за национальную команду 190 шайб. На чемпионате мира дебютировал в 1978 году, выиграв золото, а последним турниром для Макарова стал финальный мировой форум в истории сборной СССР в 1991 году, на котором наша команда завоевала бронзовые медали. Легендарный челябинец четырежды становился лучшим бомбардиром чемпионатов мира.

Олимпиада в Лейк-Плэсиде стала первой в карьере Макарова, впоследствии он выиграл две золотые награды с советской сборной в Сараево и Калгари. На клубном уровне Макаров успешно выступал и после развала СССР, но за сборную России Сергей Михайлович не провёл ни одной игры.

Примечательно, что Сергей Макаров стал не только легендой ЦСКА и сборной СССР, но и отлично зарекомендовал себя в НХЛ. Жаль, что добраться до Кубка Стэнли так и не удалось. Главными командами форварда в Северной Америке стали «Калгари Флэймз» и «Сан-Хосе Шаркс».

Великолепных матчей за океаном у Макарова хватало. Была действительно историческая и незабываемая игра в составе «Калгари», были отличные матчи в составе «Сан-Хосе», бок о бок со своим давним другом и партнёром Игорем Ларионовым. Интересно, что несколько матчей в одной тройке с двумя вундеркиндами посчастливилось сыграть челябинцу Андрею Назарову, задрафтованному «акулами».

Сергей Макаров Фото: Игорь Уткин, Александр Яковлев/ТАСС

«Никогда не забуду ценный опыт игры с отличным форвардом Сергеем Макаровым, впечатления от совместного выступления за «Сан-Хосе» замечательные. В сезоне-1994/1995 мне, на тот момент совсем молодому парню, посчастливилось сыграть несколько матчей в одной тройке с ним и Игорем Ларионовым. И, конечно, особняком стояла русская баня в Сан-Хосе. Она была незабываема. Баня стояла на жилом участке Сергея, мы все туда ходили париться. Поздравляю Сергея с днём рождения, с 65-летием. Здоровья моему старшему товарищу!» — выступил с поздравлениями Андрей Викторович.

В 2016 году было объявлено, что Сергей Макаров принят в Зал хоккейной славы в Торонто. Ничего удивительного, ведь список наград и заслуг перед хоккеем у этого хоккеиста огромный. Макаров является двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1988), восьмикратным чемпионом мира (1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1986, 1989 и 1990), обладателем Кубка Канады (1981), провёл 11 сезонов в составе ЦСКА и семь неполных сезонов в НХЛ. За клубную карьеру он набрал 1099 (459+640) очков в 949 играх. Великолепный результат!

В день 65-летия хочется пожелать Сергею Михайловичу крепкого здоровья и всего самого доброго!