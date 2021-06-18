«У них в голове компьютер». Как русский дуэт совершил главную сенсацию Кубка Стэнли — 1994

Розыгрыш Кубка Стэнли 1994-го года стал примечательным по многим причинам. В том постсезоне впервые за 54 года заветный трофей подняли над головой игроки «Нью-Йорк Рейнджерс», победившие в финале «Ванкувер». Выступавший тогда в составе «Кэнакс» Павел Буре установил снайперский рекорд среди россиян, который держится до сих пор. А великий Уэйн Гретцки впервые в карьере не попал в плей-офф. Но главную сенсацию того розыгрыша сотворили, пожалуй, хоккеисты «Сан-Хосе Шаркс». А помогли им в этом два легендарных россиянина.

К началу регулярного чемпионата-1993/1994 «акулы» успели провести два сезона с момента вступления в НХЛ и оба раза оказывались худшей командой, во втором случае разделив это звание с «Оттавой». В солнечной Калифорнии безоблачно дела шли только у соседей «Сан-Хосе» из «Лос-Анджелеса», а с нового сезона к лиге присоединился ещё и «Анахайм», которому на драфте расширения достался, к примеру, Алексей Касатонов. В общем, конкуренция усиливалась, и «Шаркс» было необходимо срочно что-то делать, чтобы не утонуть в пучине дивизиона Смайта, который к старту очередной регулярки был переименован в Тихоокеанский.

В межсезонье руководству «акул» удалось провернуть две сделки, которые предопределили последующее выступление «Сан-Хосе». Из «Калгари» был выменян 35-летний Сергей Макаров. Цена за одного из величайших хоккеистов в истории даже со скидкой на возраст была смехотворной — выбор в четвёртом раунде драфта. И это притом, что россиянин всё ещё набирал более 50 очков за сезон. К нему в пару из Швейцарии был привезён Игорь Ларионов — партнёр Макарова по легендарной армейской пятёрке, носившей фамилию Профессора.

Чемпионат «Шаркс» начали из рук вон плохо — всего одно очко в первых 10 матчах. Но стоило лишь звёздным россиянам взять под контроль дела в команде, которой руководил неопытный Кевин Константин — ровесник Макарова, — результаты «Сан-Хосе» тут же пошли в гору. Российский дуэт организовал сочетание с Юханом Гарпенлёвым, а в обороне их поддерживали Сандис Озолиньш и Джефф Нортон. «Ларионов, когда отрабатывали игру в большинстве, говорил: «Как посмотрю на тебя — беги к дальней штанге. Пока я разгонялся, Ларионов пасовал Макарову, тот — не глядя — отправлял шайбу на дальнюю. Мне оставалось подставить клюшку. Тогда я понял — у этих ребят в голове компьютер», — рассказал латвиец спустя 15 лет в интервью «СЭ».

Это звено сыграло главную роль в выходе «акул» в первый в истории клуба плей-офф, а Сергей Макаров стал лучшим бомбардиром и снайпером команды, первым из хоккеистов «Шаркс» преодолев отметку в 30 шайб за регулярку.

В первом раунде Кубка Стэнли «Сан-Хосе» попал на «Детройт». Казалось, шансов у калифорнийцев не было никаких. В атаке «крыльев» зажигали лучший бомбардир регулярки Сергей Фёдоров, Рэй Шеппард и Стив Айзерман, который, правда, примет участие лишь в трёх матчах серии, в обороне выделялись Пол Коффи, Владимир Константинов и Никлас Лидстрём, а руководил командой опытнейший Скотти Боумэн. В «Ред Уингз» видели серьёзных претендентов на чемпионство, и первый раунд для них должен был стать не более чем небольшим препятствием на пути к финалу. Однако уже в стартовой игре «крылья» капитулировали на своей площадке, уступив «акулам» со счётом 5:4, а Макаров и Ларионов по разу отличились заброшенными шайбами. «Детройт», казалось бы, быстро взял игру в свои руки, забрав две следующие встречи, но потом также дважды проиграл и сумел лишь довести серию до седьмого матча.

Решающая встреча проходила на «Джо Луис Арене» при неистовой поддержке болельщиков «Ред Уингз». Но «акулам», кажется, не было до этого абсолютно никакого дела, ведь уже на 47-й секунде они открыли счёт. В голевой контратаке приняли участие четыре из пяти игроков главного звена «Шаркс». Макаров, Ларионов, Озолиньш и Гарпенлёв попросту поиздевались над обороной хозяев и голкипером Крисом Осгудом, выведя шведа уже на пустые ворота. Российский дуэт в середине периода удвоил преимущество гостей: Ларионов в своей зоне отправил шайбу Макарову, а тот, продемонстрировав фирменные катание и контроль игрового снаряда, проехал через всю площадку и с неудобной руки бросил прямо между щитков голкипера «крыльев». Для Сергея Михайловича та шайба стала шестой в серии.

«Детройт» ещё в первой трети отыграл один гол, причём сделал это в меньшинстве после удаления Фёдорова, а после перерыва отыгрался усилиями Вячеслава Козлова, подкараулившего шайбу после неразберихи на пятачке у ворот Артура Ирбе. Собравшаяся на трибунах публика пришла в восторг и придала сил своим игрокам, придавившим «Сан-Хосе» к воротам. «Ред Уингз» нанесли 30 бросков в створ за матч, допустив всего 17, но всё равно умудрились проиграть. Ошибка при выносе шайбы в исполнении всё того же Осгуда за шесть с половиной минут до конца третьего периода привела к голу Джейми Бэйкера и оставила «Детройт» за бортом плей-офф.

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«Сан-Хосе» потратил очень много сил, чтобы пройти порог первого раунда, и, возможно, это сказалось в их противостоянии с «Торонто». Та серия также затянулась на семь матчей, но закончилась уже не в пользу «Шаркс».

Для Сергея Макарова этот плей-офф стал одним из последних. Легендарный нападающий через год ещё раз поможет «акулам» выйти в постсезон, где им снова не удастся пройти дальше второго раунда, а затем, проведя последний полноценный сезон в НХЛ, покинет команду. Вместе с ним это сделает и Игорь Ларионов, но его самые большие победы в Северной Америке будут ещё впереди.