Гениальный гол Макарова. Прошёл через всю площадку и на паузе забил Гашеку

Гений паузы – именно так многие называют блистательного советского нападающего Сергея Макарова. Ловкач, умевший работать руками и клюшкой так, что остальные молча завидовали. Уроженец Челябинска успел порадовать своей игрой не только болельщиков «Трактора», ЦСКА и клубов НХЛ, но и поклонников советской ледовой дружины.

В активе Макарова много замечательных голов, но есть те, которые стоят особняком. Мы решили вспомнить о чемпионате мира 1990 года в Швейцарии. Этот турнир символичен тем, что стал последним чемпионским для сборной СССР. Свой 22-й титул команда Виктора Тихонова выиграла в напряжённой борьбе, потерпев на групповом этапе поражение от сборной Швеции (1:3) и сыграв вничью с канадцами (3:3).

Зная характер и требовательность Тихонова, советские хоккеисты прекрасно понимали, что к решающим встречам для розыгрыша золотых медалей (в группе из четырёх команда с матчами по кругу) нужно прибавлять и подходить во всеоружии. Тем более что играть пришлось всё с теми же шведами, а также канадцами и чехословаками.

Чехословаки, кстати, были обыграны и на первом групповом этапе со счётом 4:1. Исторически неудобный и ложащийся костьми под сборную СССР соперник планировал взять реванш, но вместо этого проиграл ещё крупнее – 0:5. Лучшим бомбардиром турнира в составе сборной СССР стал форвард Александр Хомутов, набравший 16 (11+5) очков. Выше оказался только легендарный канадец Стив Айзерман – 17 (9+8).

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Однако автором самого красивого и эффектного гола турнира стали не Хомутов и не Айзерман, а Сергей Макаров. Случилось это как раз во втором, медальном противостоянии со сборной Чехословакии. В третьем периоде советская команда крупно выигрывала со счётом 4:0. Игра у хоккеистов Тихонова шла как по маслу, поэтому некоторые эпизоды получались до такой степени красивыми, что заставляли болельщиков стоя аплодировать игрокам.

В результате Макаров, получив шайбу в районе своего пятака, прошёл с ней через всю площадку, обыгрывая одного соперника за другим, затем выдержал паузу, посадил чехословацкого голкипера Доминика Гашека на пятую точку и эффектно поразил верхний угол ворот, доведя счёт до неприличного. Даже иностранные комментаторы, комментировавшие встречу, не верили, что всё можно исполнить так шедеврально. Гениальный гол, который навсегда вошёл в историю и стал неотъемлемой частью хоккейных учебников.

Видео гола Сергея Макарова в ворота Чехословакии

«Это феноменальнейший игрок. Для меня было привилегией и большой честью играть с такими партнёрами, как Крутов, Макаров, Фетисов, Касатонов. Сергей отличался тем, что всегда хотел быть сильнейшим в команде, лидером. И его стабильность, которая была на протяжении долгой карьеры, сказалась на том, что он стал одним из ярчайших игроков в XX веке», — рассказывал про Макарова его товарищ и партнёр по тройке КЛМ (Крутов – Ларионов – Макаров) Игорь Ларионов.

Правда, на чемпионате мира 1990 года Крутова и Ларионова в составе сборной СССР уже не было, а вот Макарова Виктор Васильевич Тихонов позвал. Сергей присоединился к команде уже по ходу соревнования, играя в тройке с Христичем и Пряхиным.

Семь очков и два непобитых рекорда. Легендарный матч Сергея Макарова в НХЛ Никто из русских, даже Овечкин с Фёдоровым, не смогли повторить это достижение.

В 2016 году было объявлено, что Сергей Макаров принят в Зал хоккейной славы в Торонто. Ничего удивительного, ведь список наград и заслуг перед хоккеем у этого хоккеиста огромный. Макаров является двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1988), восьмикратным чемпионом мира (1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1986, 1989 и 1990), обладателем Кубка Канады (1981), провёл 11 сезонов в составе ЦСКА и 7 неполных сезонов в НХЛ. За клубную карьеру он набрал 1099 (459+640) очков в 949 играх.

Сам Сергей Макаров отметил, что включение в Зал хоккейной славы является высшим признанием для него. Человек, добившийся в хоккее всего, заслуженно увековечен среди других легендарных игроков.