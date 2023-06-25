В Америке хвалят Мичкова, олимпийский чемпион не верит в ЦСКА. Итоги дня в хоккее

Глава скаутского бюро НХЛ: Мичков — один из главных талантов поколения

Глава скаутского бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дэн Марр заявил, что считает нападающего СКА Матвея Мичкова одним из главных талантов поколения.

«Если отодвинуть в сторону ситуацию, в которой оказался Матвей, и возвратиться на ЮЧМ-2021, то смело заявляю, что Мичков — один из главных талантов поколения. Поверьте, он продолжает им оставаться, просто два последних года мы не наблюдаем Матвея на международных соревнованиях, где он мог бы показать свои лучшие качества. В НХЛ всегда ждут от игроков развития. Взгляните на Бедарда, Фантилли, Смита, — все они растут. Подобная проекция осуществляется и на Мичкова.

Если у команды есть шанс получить одного из главных талантов, не имеет значения, когда он окажется там — сразу или через два сезона. Это усиление, такой хоккеист улучшит любую команду», — приводит слова Марра пресс-служба НХЛ на официальном сайте.

Фёдоров и Дацюк попали в топ-20 драфт-пиков в истории НХЛ

Нападающие «Детройта» Сергей Фёдоров и Павел Дацюк вошли в первую двадцатку драфт-пиков в истории НХЛ по версии официального сайта лиги. Фёдоров занял 19-е место, а Дацюк — 13-е.

Лучшая десятка драфт-пиков в истории НХЛ выглядит следующим образом.

Никлас Лидстрём («Детройт», 53-й выбор драфта 1989 года). Марк Мессье («Эдмонтон», 48-й выбор драфта 1979 года). Патрик Руа («Монреаль», 51-й выбор драфта 1984 года). Мартин Бродо («Нью-Джерси», 20-й выбор драфта 1990 года). Кен Драйден («Бостон», 14-й выбор драфта 1964 года). Яромир Ягр («Питтсбург», пятый выбор драфта 1990 года). Марио Лемье («Питтсбург», первый выбор драфта 1984 года). Майк Босси («Айлендерс», 15-й выбор драфта 1977 года). Стив Айзерман («Детройт», четвёртый выбор драфта 1983 года). Яри Курри («Эдмонтон», 69-й выбор драфта 1980 года).

Словацкий легионер подпишет новое однолетнее соглашение с «Торпедо»

Шуми Бабаев, агент словацкого вратаря Адама Гуски, рассказал, что его клиент подпишет новый годичный контракт с нижегородским «Торпедо».

«Адам скоро подпишет контракт. Мы согласовали условия соглашения с Нижним Новгородом, пришли к общему знаменателю. У Гуски была операция, руководство «Торпедо» следило за динамикой восстановления. Когда всё прояснилось и стало понятно, что в августе Адам присоединится в команде, вопрос сразу решился, загвоздок не было. Шёл нормальный переговорный процесс», — сказал Бабаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

26-летний Гуска выступает за нижегородскую команду с прошлого сезона. В нём словак принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата, пропустив 68 шайб и отразив 91,3% бросков.

Пашков: ЦСКА обречён на спад в следующем сезоне

Экс-голкипер сборной СССР, олимпийский чемпион Александр Пашков рассказал, какие команды, по его мнению, являются основными претендентами на завоевание Кубка Гагарина в следующем сезоне. Специалист рассказал, почему не считает ЦСКА главным фаворитом.

«Сказал бы, что фаворитов два — «Ак Барс» и СКА. Считаю, что СКА удалось провести самую мощную селекцию. Мне понятна её идея — насытить команду быстрыми и техничными нападающими. СКА и в прошлом сезоне доминировал за счёт командной скорости и интенсивности, обеспечив себе отрыв в регулярном чемпионате. Теперь команда стала ещё быстрее

Почему ЦСКА не фаворит? Думаю, что ЦСКА при всём своём мастерстве обречён на спад. Прежде всего в плане эмоций и, как следствие, функциональной формы. После двух таких энергозатратных побед ЦСКА, команде не самой молодой, будет тяжело выдержать ещё один затяжной сезон. Уже в прошедшем чемпионате ЦСКА чередовал подъёмы и спады, всё было на тоненького. Считаю, что второй сезон подряд армейцев Москвы вытянул на вершину вратарский фактор — сначала выше головы прыгнул Федотов, теперь — Рейдеборн. Но сейчас в этой линии — неопределённость. Швед вроде бы ушёл, а в каком состоянии вернётся Федотов — большой вопрос.

Ожидаю финал Кубка Гагарина «Ак Барс» — СКА? Да, пока так. Причём под ЦСКА этой весной Радулову, Шипачёву и Ко удалось подстроиться — за счёт тренерской работы и индивидуального мастерства. А вот удастся ли возрастным мастерам Казани подстроиться под скорости СКА — вопрос», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

Журналист НХЛ: трудно представить, что кто-то, кроме Макдэвида, выиграет «Харт Трофи»

Журналист НХЛ Дерек ван Дист считает, что капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид должен получить награду лучшему игроку прошедшего регулярного чемпионата. Двумя другими кандидатами на «Харт Трофи» являются нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук и форвард «Бостона» Давид Пастрняк.

«Я не уверен, что нужно много спорить об этой награде. Как эта награда может достаться кому-либо, кроме капитана «Ойлерз»? Его цифры статистики ошеломляют, если посмотреть, чего добился 26-летний центрфорвард в этом сезоне. Макдэвид набрал 153 (64+89) очка в 82 играх и стал третьим игроком в истории НХЛ, лидировавшим по очкам, голам и передачам за один сезон. Фил Эспозито сделал это с «Бостон Брюинз» в 1972–1973 годах, а Уэйн Гретцки — с «Ойлерз» в 1981–1982, 1982–1983, 1983–1984, 1984–1985 и 1986–1987 годах.

Только три игрока за один сезон набрали больше очков, чем Макдэвид: Стив Айзерман, Марио Лемье и Гретцки. Первые 13 мест в списке принадлежат Гретцки и Лемье. Макдэвид также стал первым игроком в истории НХЛ, набравшим в этом сезоне три отдельные результативные серии из не менее 15 игр. С такими цифрами трудно представить, что кто-то, кроме Коннора Макдэвида, выиграет награду лучшему игроку сезона в этом году», — цитирует журналиста официальный сайт лиги.