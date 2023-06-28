«Всё мимо ушей пропустил». Главные российские разочарования в истории драфтов НХЛ

В авторитетном североамериканском издании The Hockey News составили топ-10 главных разочарований в истории драфтов НХЛ. Четыре верхние строчки заняли представители России – и трудно назвать этот выбор несправедливым.

Наиль Якупов

Выбран в 2012 году «Эдмонтоном» под №1.

Статистика в НХЛ: 350 матчей, 136 (62+74) очков, «-89», 142 минуты штрафа.

Досадный список возглавил Наиль Якупов. В 2012 году «Эдмонтон» рискнул забрать форварда под первым номером. «Мы работали весь год и выбрали Наиля. Мы осознали, что это лучший игрок драфта-2012. Якупов – талантливый, динамичный игрок нападения. Ты колеблешься весь год, но в конце концов нужно взять и принять решение. Тяжело пройти мимо такого талантливого нападающего», – глава скаутской службы «Ойлерз» Стю Макгрегор не скрыл от публики лёгких сомнений, и десятилетие спустя ему можно лишь посочувствовать.

Генеральный менеджер «нефтяников» Стив Тамбеллини, напротив, источал уверенность в правильности своего решения: «Когда мы просматривали материалы по Якупову, то размышляли о появлении игрока с супернавыками в нашей команде. Наиль голоден до игры, до заброшенных шайб. Он эмоциональный, взрывной хоккеист. Мы пытались представить, как он будет выглядеть вместе с Ньюджент-Хопкинсом, Халлом, Эберле, Пяаярви, Гемски – это же будет что-то потрясающее».

Все представления жестоко разбились при столкновении с реальностью. Карьера Якупова пошла по такому кошмарному пути, который едва ли мог возникнуть даже в самом воспалённом воображении. При этом начиналось всё очень неплохо: в стартовом сезоне, ополовиненном из-за локаута, Наиль выбил 31 балл и стал лучшим бомбардиром клуба. «Весь сезон он был первым, кто приходил на тренировку, и последним, кто со льда уходил. Каждый день. Я мотивировал его продолжать в том же духе», – главный тренер Ральф Крюгер не стеснялся хвалить молодого подопечного.

Но потом что-то сломалось. Якупов утратил производительность на чужой половине площадке и был абсолютно неэффективен на своей. Вместо рекордов первый номер драфта ставил антирекорды: его показатели полезности пробивали дно, порой достигая отметки в «-40». В «Эдмонтоне» до последнего не верили, что Наиль команде не помощник. Его терпели ещё три года, а затем обменяли в «Сент-Луис». Но ни там, ни в «Колорадо» нападающий не смог реанимировать себя и теперь недоумевает, почему оказался ненужным «Авангарду».

Александр Свитов

Выбран в 2001 году «Тампой» под №3.

Статистика в НХЛ: 186 матчей, 37 (13+24) очков, «-24», 229 минут штрафа.

Заокеанская глава в жизни Александра Свитова получилась менее насыщенной, а старт совсем не таким безмятежным, как у Якупова. Нападающий уезжал из России на фоне громкого армейского скандала. После того как Свитов заключил соглашение с «Тампой», ему угрожали призывом на службу и на непродолжительное время даже отправили в настоящую казарму.

Когда Александру всё же удалось выпутаться, он присоединился к «Лайтнинг». В течение полутора лет местные тренеры пытались раскрыть его потенциал, но, отчаявшись, обменяли в «Коламбус». Именно в «жакетах» форвард провёл единственный полноценный сезон в НХЛ. Выступление вышло средним, но в июле 2007 года «Коламбус» продлил с ним контракт. Тем удивительнее, что в августе игрок передумал и вернулся домой, откуда больше не уезжал.

Станислав Чистов

Выбран в 2001 году «Анахаймом» под №5.

Статистика в НХЛ: 208 матчей, 69 (23+46) очков, «-20», 122 минуты штрафа.

Пожалуй, один из самых техничных игроков в истории российского хоккея покинул драфт немногим позже Свитова. Форвард отправился на подмогу самой оборонительной команде лиги — «Анахайму». Несмотря на стиль, Чистов в первом же матче за океаном набрал 4 (1+3) очка — даже Александр Овечкин мог лишь мечтать о таком резвом дебюте. Продолжение получилось несравнимо более блёклым. Нападающий набрал ещё 26 баллов и сыграл в «серебряном» для «Дакс» плей-офф Кубка Стэнли. Однако дальше его карьера устремилась в пропасть, и через шесть лет перемещений между НХЛ и АХЛ Станислав осел в России.

«Не знаю, — в интервью официальному сайту КХЛ Чистов пытался найти причины неудач. — Во многом это связано с требованиями, которые стал предъявлять главный тренер. Если в первом сезоне мне многое позволяли на льду, то в следующем вдруг стали заставлять играть проще. Всё это очень давило. Претензии были смешные: «Ты завязывай уже входить с шайбой в зону. Всегда вбрасывай». Ну и так далее».

Никита Филатов

Выбран в 2008 году «Коламбусом» под №6.

Статистика в НХЛ: 53 матча, 14 (6+8) очков, 20 минут штрафа.

Чуть ранее «Коламбус» уже обжёгся на многообещающем российском форварде: выбор в пользу Николая Жердева принёс «жакетам» страдания, а не счастье. Но негативный опыт не заставил их отказаться от притязаний на Никиту Филатова.

«Он очень сильный и талантливый хоккеист. Обладает отличной скоростью, техникой. Когда он играл с хоккеистами своего возраста, то очень сильно выделялся на их фоне», — объяснял генеральный менеджер «Блю Джекетс» Скотт Хоусон.

Филатов действительно сколотил себе репутацию благодаря шикарным выступлениям на юниорском и молодёжном чемпионатах. На турнирах одногодок он в списке бомбардиров обгонял самого Стивена Стэмкоса. Однако довольно скоро выяснилось, что Доусон ошибся в своей ставке.

Никита Филатов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В послужном списке Филатова есть гол в дебютном матче в лиге и хет-трик за 10 минут, но за исключением этих вспышек нападающий ничем не оправдывал возложенные на него надежды. Годы спустя он нашёл в себе силы откровенно проанализировать провал:«Я всё-таки уехал слишком рано, совершенно неготовым к игре в НХЛ. Да-да, тогда я этого не понимал, но сейчас считаю, что поторопился. Представьте, приезжает мальчик, у которого вес 69 килограммов, он думает, что звезда, всё умеет на льду…

Помню, после того как я сделал хет-трик, тренер вызвал меня и говорит: «Никита, это хорошо, что ты забросил три шайбы, но меня больше всего порадовало то, что ты заблокировал бросок в третьем периоде». Я думаю, ну что же он несет такое! Три шайбы, а он про блок-шот говорит. Но Кен требовал разностороннего хоккея. Он прекрасно понимал, что со своим багажом я долго не продержусь…

Один раз он позвал меня и говорит: «Никита, я хочу тебе предложить компромисс. Давай так: всё, что касается игры от красной линии до наших ворот — ты слушаешь меня. Всё, что происходит от красной линии до чужих ворот — твое. Я сам в хоккей не играл, вижу, какие у тебя данные, и в атаке тебе советовать ничего не буду». Всё мимо ушей пропустил. Думаю, ну что же он говорит такое, я форвард, который умеет забивать, не надо меня трогать. Сейчас-то понимаю, что главный тренер делал мне одолжение, объяснял, что хочет видеть, а я его не слушал и делал всё иначе. Молодой был, слишком молодой».

Вдобавок у Никиты появились проблемы с внеигровой дисциплиной. Позднее он сам признавался, что стал слишком частым гостем в казино и слишком легко расставался с деньгами. В 2020 году, только-только отметив тридцатилетие, Филатов расстался и с профессиональным хоккеем, объявив о завершении карьеры.