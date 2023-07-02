Все радуются, что Иван жив-здоров. И уже не надеются увидеть его в форме «Филадельфии».

«К его виску приставили пушку». Что пишут в Америке о вратаре-солдате Федотове и ЦСКА

Вратарь Иван Федотов, который год назад вместо «Филадельфии» попал в армию, закончил срочную службу и уже отдыхает в Дубае. Его контракт с «Флайерз» был автоматически перенесён на сезон-2023/2024, но, по последней информации, голкипер должен вернуться в ЦСКА. Рассказываем, как эту новость восприняли за океаном.

Федотов после дембеля отправился в Дубай: Фото Вратарь Иван Федотов опубликовал фотографию со своего отдыха

«Он мог сделать это только по принуждению. «Подписывай или поедешь в Сибирь!»

Болельщики «Филадельфии» радуются, что Иван жив и здоров. И уже смирились с мыслью, что не увидят его в чёрно-оранжевой форме.

«Отстой. Я надеялся, что он приедет».

«Сомневаюсь, что он когда-нибудь приедет сюда, нам надо двигаться дальше. Вы на его месте стали бы рисковать своей жизнью или тем, что с вами сделают что-то плохое или даже ужасное? Это несправедливо, но такова реальность».

«Страшная ситуация».

«Не думаю, что он когда-либо сыграет за «Флайерз». Слишком большой риск для него и его семьи. Очень сложная ситуация, это ужасно».

«Это Россия. Они делают, что хотят».

«А выкрасть его нельзя, как «Детройт» выкрал Сергея Фёдорова?»

«Получается, единственный реальный шанс для него уехать, если он захочет, это поехать на Олимпиаду или другой турнир за границей и попытаться сбежать».

«Выбор двух вратарей на драфте теперь приобретает ещё больший смысл. Видимо, они знали, что он останется в России».

«Этого больше всего боюсь и с Мичковым».

«Это что получается, клубы НХЛ обязаны ждать, пока игрок не доиграет контракт в КХЛ, а клубам КХЛ разрешено так не делать с контрактами НХЛ?»

«К его виску приставили пушку».

«Он мог сделать это только по принуждению. «Подписывай или поедешь в Сибирь!»

«Даже так ему всё равно будет лучше, чем в армии».

«Лучше быть в России, чем даже на минуту оказаться в «Филадельфии».

«Это безумие».

«Федотов обречён навсегда остаться в КХЛ»

Филадельфийская пресса тоже не тешит себя надеждами увидеть Федотова в составе команды, но напоминает, что права на него в любом случае остаются за клубом. А также отмечает, что у седьмого номера драфта-2023 Матвея Мичкова не должно возникнуть сложностей, когда он отправится играть в США.

«Хотя Мичков тоже русский, это не значит, что он обязательно попадёт в такую же ситуацию, как Федотов.

Вероятно, он доиграет свой контракт и без проблем уедет в Северную Америку. Федотов, как утверждают, нарушил российский закон, а Мичков не делал ничего противозаконного. Для контекста, у «Вашингтона», например, не возникло никаких проблем с подписанием Ивана Мирошниченко», — отмечал недавно The Inquirer.

«Федотов закончил свою службу в армии. Маловероятно, что он сыграет за «Филадельфию» в обозримом будущем, но если он всё же решит приехать в Северную Америку, то права на него принадлежат «Филли». Самое главное, что он по крайней мере в безопасности», — отметили в блоге Flyers Nitty Gritty.

«Федотов закончил служить и, кажется, обречён остаться в КХЛ навсегда. Думаю, его карьера в «Филадельфии», да и вообще в НХЛ, накрылась медным тазом в тот момент, когда его насильно оставили в России.

Он казался блестящим основным вратарём, но, к сожалению, в дело вмешалась политика. Жаль, что мы можем никогда не увидеть его в форме «Филадельфии», потому что у него были все составляющие для успеха. По крайней мере, несколько других вратарских проспектов «Флаейрз» подсластили эту пилюлю», — писал Flyers Nation.