СКА – самый активный на трансферном рынке КХЛ. Но что Питеру делать с потолком зарплат?

В нынешнем межсезонье СКА привычно даёт жару. Команда Романа Ротенберга проявляет большую активность на трансферном рынке. Состав армейцев уже пополнили братья Федотовы, вратарь Маттссон, защитники Земчёнок, Сергеев и Сапего, нападающие Лайпсик, Дедунов, Кадейкин, Толчинский, Грицюк, Алистров и другие игроки.

Однако не стоит забывать про наличие в КХЛ жёсткого потолка зарплат в 900 млн рублей. Да, армейцы уже расстались с Никитой Гусевым, Дмитрием Яшкиным, Дамиром Жафяровым, Александром Волковым, завершил карьеру Евгений Кетов. Вот только превышение допустимого лимита всё равно существенное. По приблизительным оценкам сумма зарплат – более 1 млрд рублей.

О чём это говорит? О том, что трансферов на выход в СКА не избежать, и прощаться придётся со многими. Как петербуржцы будут в дальнейшем разгружать свою платёжку и с кем могут расстаться? Рассказываем в этом материале.

Вратарь

Владислав Подъяпольский (зарплата в сезоне-2023/2024: 45 млн рублей, контракт до 30.04.2025)

С приходом Юхана Маттссона и при наличии Дмитрия Николаева необходимость во Владиславе Подъяпольском у СКА точно отпала, а ведь есть ещё молодые Иванов и Плешков. Предполагаем, что Влад отправится в «Ладу», вернувшуюся в КХЛ и уже превратившуюся в неформальный фарм-клуб армейцев. Особенно с учётом того, что вратарей уровня КХЛ в Тольятти сейчас нет.

Защитники

Игорь Ожиганов (65 млн рублей, контракт до 30.04.2026)

Михаил Пашнин (45 млн рублей, контракт до 30.04.2024)

Роман Рукавишников (40 млн рублей, контракт до 30.04.2026)

Никита Зоркин (23 млн рублей, контракт до 30.04.2024)

Поговаривают, что Игорь Ожиганов уже одной ногой в московском «Динамо», но в зарплате и, возможно, в сроке контракта опытному игроку обороны придётся упасть. Это работа агента Игоря и менеджмента бело-голубых.

Пашнина в последние годы постоянно мучат травмы, хотя жёсткий силовой защитник подобного плана вполне пригодится сильной команде. Рукавишников, по слухам, тоже заканчивает свои выступления в Санкт-Петербурге, ну а добротного защитника Зоркина можно снова отправить получать игровое время в ХК «Сочи» или в минское «Динамо». Сложно найти ему место в основе СКА при нынешней сумасшедшей конкуренции во всей армейской системе.

Михаил Пашнин Фото: Вячеслав Цуранов, photo.khl.ru

Нападающие

Николай Прохоркин (70 млн рублей, контракт до 30.04.2025)

Артём Швец-Роговой (35 млн рублей, до контракт 30.04.2026)

Данила Моисеев (35 млн рублей, контракт до 30.04.2026)

Андрей Алтыбармакян (20 млн рублей, контракт до 30.04.2024)

Дмитрий Бучельников (трёхсторонний контракт до 30.04.2025)

Никита Попугаев (без контракта)

Прохоркин – мастеровитый и обученный нападающий, но с такой зарплатой регулярно находиться в лазарете (ещё и на длительные сроки) просто непозволительно. Аналогично можно сказать и про Швеца-Рогового, пропустившего весь прошлый сезон. Правда, жалованье Артёма ровно в два раза меньше. Данилу Моисеева планировали использовать в сделке с «Авангардом» по Грицюку, но в итоге решили вопрос другим способом. Сейчас Моисеев доступен для обмена.

Алтыбармакян, как и защитник Зоркин, – хороший актив для дальнейших сделок, Андрея можно использовать в обменах или же отправить обратно в «Сочи». Молодой Бучельников и ограниченно свободный агент Попугаев, который и вовсе без контракта, не несут нагрузки на платёжку и почти наверняка окажутся в «Ладе» для получения игровой практики на уровне КХЛ. Поговаривали, что СКА может покинуть Михаил Воробьёв, но в начале мая с ним заключили новый двухлетний контракт, да и отдавать третьего хоккеиста на дефицитной позиции центрального нападающего (вслед за Прохоркиным и Швецом-Роговым) было бы чересчур.