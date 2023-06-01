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Дмитрий Яшкин и Дамир Жафяров покинули СКА: причины, что случилось, где теперь будут играть

Разочаровали босса. СКА начал чистку состава, расставшись с двумя звёздами КХЛ
Лев Лукин
Яшкин и Дамир Жафяров покинули СКА
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Яшкин и Жафяров не оправдали доверия Романа Ротенберга, которому сейчас нужно освобождать место в составе и в платёжке под новых фаворитов.

Санкт-петербургский СКА провёл май под знаком агрессивной и массовой трансферной работы. Несмотря на слова Романа Ротенберга после очередного поражения от ЦСКА в финале Западной конференции о том, что молодая команда с берегов Невы находится в процессе роста и ей нужно только время, армейцы Невы в первый же месяц нового межсезонья обновили значительную часть состава и, похоже, снова сменили вектор селекции. Теперь им нужна не талантливая молодёжь, не прошедшие через систему воспитанники, а опытные, готовые игроки, особенно те, кто на личном примере знает, как обыгрывать ЦСКА в плей-офф. Так в Петербурге высадился десант из «Авангарда» (Дедунов, Толчинский, Грицюк), переехали защитник Сергеев, отыгравший в ЦСКА последние три года, находящийся в расцвете сил центрфорвард Кадейкин, а также целая пачка новичков с более скромным послужным списком.

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Принцип СКА Романа Ротенберга при комплектовании команды – это даже не ковровая, а дёрганая и нервная селекция, череда сугубо эмоциональных решений без намёка на какую-либо чёткую стратегию. Почти каждый год в Петербурге рушат всё чуть ли не до основания, набирают новый состав, чтобы после нового поражения от давно и мощно структурированного ЦСКА разочароваться во вчерашних надеждах и начать всё с нуля.

Дмитрий Яшкин

Дмитрий Яшкин

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Понятно, что регулярно проворачивать революции с составом, имеющие мало общего с нормальной, конкурентной работой на рынке, СКА помогает привилегированное положение в лиге. Ведь только у невских армейцев есть несколько неофициальных фарм-клубов в КХЛ, куда всегда можно спихнуть тех, кто нарвался на плохое настроение главного тренера. Или тех, с кем опрометчиво заключили слишком длинный контракт. Поэтому даже в ситуации, когда 95% состава из прошлого сезона имеют действующие соглашения, СКА может себе позволить набирать ещё полкоманды новичков и увеличивать платёжку до полутора миллиардов рублей к июню. Ведь к старту сезона армейцы без каких-либо проблем распихают тех, в ком разочаровались, и приведут «кепку» в порядок.

Вчера как раз СКА и начал чистку, причём под раздачу сразу попали лидеры прошлогодней команды. Так, армейцы не стали продлевать контракт с Дмитрием Яшкиным. Капитан, лучший бомбардир и снайпер клуба в регулярке напрочь завалил серию финала конференции с ЦСКА (0+0 в шести матчах) и, по сути, перестал быть интересен Ротенбергу. Комментируя расставание с Яшкиным, Роман Борисович вспомнил про потолок зарплат, но очевидно, что если бы русский чех был по-настоящему нужен СКА, то в Петербурге с ним бы договорились.

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Теперь Яшкин, вероятно, подпишется на долгий срок в Казани, хотя супруга Дмитрия убеждает, что форвард ещё ни с кем ни о чём не договорился. Посмотрим, как будет, но в любом случае Яшкин в КХЛ не пропадёт.

При этом в расставании с Яшкиным со стороны СКА нет никакой хитрости: у НСА закончился контракт, о новом не договорились, и игрок вышел на рынок – всё. Но следом за экс-капитаном «на мороз» отправился ещё один лидер прошлогоднего состава Дамир Жафяров, имевший контракт до конца апреля следующего года. И вот здесь уже классический СКА: хоккеист разочаровал Ротенберга (прежде всего игрой в плей-офф, но и в регулярке Дамир выглядел слабее, чем «торпедовские» времена) и, значит, его нужно скинуть ради места в платёжке и составе для новичков, невзирая на контрактные обязательства.

Конечно, подобными «расторжениями по обоюдному согласию» грешит не только СКА, но уж слишком часто в Петербурге подобным образом расстаются с теми, кого долго хотели и кому выдавали мощные авансы и «жирные» контракты. Жафяров – уже не игрок СКА, чуть раньше открестились от Никиты Гусева, а ещё, как говорят, на подходе разлука с Игорем Ожигановым и Николаем Прохоркиным. Настроение у некоторых людей в Северной столице меняется очень быстро.

Дамир Жафяров

Дамир Жафяров

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru/

Чистка состава в СКА продлится ещё долго, и осенью мы увидим практически новую команду. Насколько новый вектор комплектования приблизит петербуржцев к чемпионству? Это посмотрим следующей весной. Вряд ли тотальная суета и постоянные метания помогут СКА обыграть-таки главного соперника, но со следующего сезона в КХЛ вводится перекрёстный плей-офф (за эту инициативу очень «топил» Роман Борисович), что повышает шансы команды Ротенберга обойти ненавистную преграду хотя бы до финала.

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А если ещё ненадолго вернуться к Жафярову, то стоит отметить интересный факт. Дамир – клиент агента Шуми Бабаева, который в это межсезонье не только поскандалил на всю лигу с «Авангардом», но и значительно посодействовал в переезде главных омских активов (Толчинского и Грицюка) в Санкт-Петербург. Сергей уже заключил со СКА пятилетний контракт, наверняка надолго пропишется в Северной столице и Арсений, но оба экс-«ястреба» должны держать в уме пример Жафярова, которому даже шикарные отношения агента с Ротенбергом не помогли продержаться в клубе до конца всего лишь двухлетнего соглашения.

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