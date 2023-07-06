Меняет агентов и отвергает все предложения. Чего хочет русская звезда НХЛ Тарасенко?

На рынке НХЛ остаётся с десяток российских хоккеистов без контрактов в статусах ОСА и НСА, но самой интересной представляется дальнейшая судьба Владимира Тарасенко. 31-летний нападающий находится на перепутье, по-хорошему ему необходимо выбрать тот клуб, который предложит ему долгосрочный и финансово аппетитный контракт, который, очевидно, станет последним таковым в его карьере. Тарасенко может в лице себя предложить породистого снайпера с отличным накопленным (в том числе и победным) опытом в НХЛ, вроде оставившего позади все проблемы со здоровьем.

Сам Владимир был бы не прочь остаться в «Рейнджерс», где он заканчивал прошлый сезон и в плей-офф, в отличие от многих других лидеров «синерубашечников», выглядел достойно. Но у клуба из Нью-Йорка не так много средств под потолком, при этом без контрактов находятся проспекты «Рейнджерс» Лафреньер и Миллер, а через год истечёт срок соглашения с Каапо Какко. Понятно, что молодёжь «синерубашечников» пока не слишком-то оправдывает авансы, но всё же что Лафренье, что Какко больше похожи на будущее клуба, чем Тарасенко, лучшие годы которого, вполне возможно, остались в прошлом.

При этом проявлять лояльность «Рейнджерс» и идти на значительные уступки в деньгах Тарасенко тоже не хочется по понятным причинам: пока у форварда ещё нормальный возраст, хороший бэкграунд и на него есть спрос, глупо замыкаться на одном варианте. Вот Владимир и вышел на рынок, но первые дни его работы, очевидно, разочаровали россиянина.

Владимир Тарасенко Фото: Frank Franklin II/AP Photo/ТАСС

По сообщениям североамериканских журналистов, у Тарасенко было порядка шести конкретных предложений с разными сроками и от команд разного текущего статуса. В том числе на Владимира выходил самый «русский» клуб современной НХЛ «Каролина», которой для долгожданного прорыва в плей-офф, как кажется, не хватает именно такого забивного вингера, как Тарасенко. К тому же в стане «ураганов» недавно оказался Дмитрий Орлов, добавивший глубины и качества и без того шикарной обороне «Харрикейнз».

Говорилось о предметном интересе к Тарасенко со стороны «Оттавы» и «Питтсбурга», ходили слухи о «Колорадо», но вчера журналист New York Post Ларри Брукс сообщил, что Владимир отверг все предложения. И более того – сменил агента.

«У Тарасенко было множество предложений — от претендентов на Кубок Стэнли до команд в «перестройке» ценностью от $ 5,5 млн до $ 6 млн разной продолжительности. Он отклонил все — в том числе от «Каролины», а затем уволил агента. Это странно. Хотел остаться в «Рейнджерс», но там попросту нет места», — написал Брукс.

Похоже, россиянина не устраивает именно предлагаемая зарплата. По предыдущему контракту Тарасенко зарабатывал в среднем $ 7,5 млн за сезон, и, видимо, сейчас Владимир считает, что ему ещё не время снижать финансовую планку. Смена агента указывает на то, что отсутствие более привлекательных предложений на рынке форвард связывает со слабой работой своего уже бывшего представителя Пола Теофаноса – опытнейшего агента и, между прочим, фактически открытого сотрудника ЦРУ.

Интересно, что работать с Теофаносом Тарасенко стал не так давно – около двух лет назад. До этого долгое время интересы Владимира в НХЛ представлял глава компании «Октагон» Майк Льюит, который и подписал в 2015 году для Тарасенко восьмилетний контракт с «Сент-Луисом» на $ 60 млн.

Сотрудничество с Теофаносом для Владимира оказалось недолгим, и сейчас его новыми представителями стали Джей Пи Барри и Пэт Бриссон из агентства CAA. В НХЛ у них есть другие российские клиенты: Клим Костин и Евгений Малкин. Первый недавно был обменян из «Эдмонтона» и подписал хороший контракт с «Детройтом», второй в прошлое межсезонье в 35 лет заключил четырёхлетнее соглашение с «Питтсбургом» с кэпхитом $ 6,1 млн. Вероятно, эти примеры, когда Барри и Бриссон выбивали в не самых очевидных ситуациях идеальные условия для своих российских клиентов, и приманили Тарасенко. Теперь у Владимира есть шанс получить то, что он хочет.

Владимир Тарасенко Фото: Chris Seward/AP Photo/ТАСС

Вот только что он хочет на самом деле? Будет ли учитывать статус клуба или пойдёт в условную «Оттаву», лишь бы были оптимальные финансовые условия? Согласится на краткосрочный контракт или захочет обеспечить себя стабильностью до конца карьеры? Ответы на все эти вопросы мы сможем получить уже скоро.