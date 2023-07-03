Всё ещё безработные. 10 русских хоккеистов, остающихся без контрактов в НХЛ

1 июля официально открылся трансферный рынок в НХЛ, и первые дни его работы традиционно принесли немало сделок, в том числе и с участием российских хоккеистов.

Но не все наши свободные агенты уже определились со своим будущим. Рассказываем о тех россиянах, которые по-прежнему остаются без контрактов.

Владимир Тарасенко

Статистика в прошлом сезоне: «Сент-Луис»/«Рейнджерс», 69 матчей, 50 (18+32) очков и 7 игр, 4 (3+1) очка в плей-офф

Русский Танк – безусловно, главный российский хоккеист, остающийся сейчас без контракта. В прошлом сезоне Тарасенко вырвался из ударившегося в перестройку «Сент-Луиса», переехал на Бродвей к давнему товарищу и партнёру по золотой молодёжке Панарину, но в конечном счёте «Рейнджерс» от этой сделки вряд ли стали счастливее, хотя конкретно к Тарасенко в провальном плей-офф мало вопросов.

Сейчас Владимир вышел на рынок, и вероятность «Рейнджерс» заключить новый контракт с россиянином минимальна – у «синерубашечников» попросту нет места под потолком зарплат. Тарасенко претендует на контракт с кэпхитом $ 6–6,5 млн, а делать скидку клубу в тот момент, когда у хоккеиста есть возможность заключить, вероятно, последнее «жирное» соглашение в карьере, вряд ли разумно. К тому же спрос на Владимира большой – слухи отправляют его в «Питтсбург», «Колорадо», «Оттаву», но это наверняка не полный список претендентов на россиянина. Сейчас он спокойно выбирает и взвешивает разные варианты, но вряд ли эта эпопея затянется надолго.

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Илья Самсонов

Статистика в прошлом сезоне: «Торонто», 42 матча, 27 побед, КН 2,33 и 91,9% ОБ; 9 игр, 4 победы, КН 3,13 и 89,8% ОБ в плей-офф

Голкипер отлично перезагрузился в «Торонто» после «качелей» в «Вашингтоне», выдал весьма сильный сезон, под конец которого стал первым номером «листьев» и завоевал любовь требовательных болельщиков. Кроме того, именно с Самсоновым в воротах канадский клуб выбил из плей-офф «Тампу», впервые за много лет пройдя первый раунд Кубка Стэнли.

Илья Самсонов Фото: Frank Gunn/AP/ТАСС

Концовка получилась для Самсонова смазанной из-за глупой травмы, но Илья однозначно произвёл впечатление на боссов «листьев», которые уже сделали своему ограниченно свободному агенту квалификационное предложение. Его условия неизвестны, но пока Самсонов его не принял, что намекает на некие разногласия и даже на возможный в будущем арбитраж. Впрочем, вряд ли россиянин и «Торонто» не смогут договориться в ближайшее время.

Семён Дер-Аргучинцев

Статистика в прошлом сезоне: «Торонто», 1 игра, 0 очков

Дер-Аргучинцев – железобетонный игрок АХЛ, которому пока позволили лишь дебютировать в лучшей лиге мира. На российского центрфорварда есть большой спрос на родине, хотя права на Семёна принадлежат «Торпедо».

«Торонто» уже сделал Дер-Аргучинцеву квалификационное предложение, но это вовсе не значит, что он останется за океаном. Перспективы заиграть в «листьях» в ближайшее время минимальные, в России же 22-летний нападающий получит и игровую практику, и неплохой контракт, и возможность заявить о себе, чтобы в следующий раз ехать в Америку с более сильной позицией.

Павел Дорофеев

Статистика в прошлом сезоне: «Вегас», 18 игр, 9 (7+2) очков

Дорофеев воспользовался своим шансом в конце сезона, проявив себя в верхних звеньях «Вегаса», но выиграть конкуренцию у кого-то из топ-6 чемпиона НХЛ на долгосрочной перспективе вряд ли возможно, а для игры в боттоме Павел явно не подходит. «Голден Найтс» сделали россиянину квалификацию, но россиянин пока не спешит её принимать. Возможно, Дорофеев адекватно оценивает свои шансы и не видит реальной возможности закрепиться в основном составе чемпиона НХЛ. К тому же у него всегда есть вариант вернуться в КХЛ, где права на форварда принадлежат «Трактору».

Алексей Торопченко

Статистика в прошлом сезоне: «Сент-Луис», 69 игр, 19 (10+9) очков

Перестройка и распродажа прошлых лидеров в «Сент-Луисе» явно сыграли на руку Торопченко, который закрепился в составе «Блюз» в роли крепкого, силового форварда нижних звеньев. Весьма вероятно, что россиянин станет важной частью новой команды «музыкантов», и в «Сент-Луисе» уже сделали Торопченко квалификацию. Правда, пока Алексей её не принял.

Алексей Торопченко Фото: Jeff Roberson/AP/ТАСС

Денис Гурьянов

Статистика в прошлом сезоне: «Даллас»/«Монреаль», 66 игр, 17 (7+10) очков

Карьера Гурьянова в НХЛ идёт по наклонной. После нескольких хороших сезонов в «Далласе» Денис резко деградировал, к чему могли привести и какие-то личные проблемы – в конце декабря «Старз» даже пришлось отправить Гурьянова в бессрочный отпуск по семейным обстоятельствам.

Затем последовал обмен в «Монреаль», где Гурьянов ненадолго пришёл в себя, однако к концу сезона снова растворился. Сейчас «Канадиенс» не стали делать квалификацию Денису, он вышел на рынок свободных агентов, где у него, несмотря ни на что, есть варианты подписать краткосрочный контракт с невысокой зарплатой. Запасной аэродром – возвращение в КХЛ, где Гурьянова давно хочет заполучить ЦСКА, обладающий правами на игрока.

Евгений Свечников

Статистика в прошлом сезоне: «Сан-Хосе», 59 игр, 14 (8+6) очков

Евгений Свечников давно и безуспешно пытается закрепиться в НХЛ, меняет команды, но прорывной сезон всё никак не наступает. Прошлый чемпионат Свечников-старший провёл на своём привычном уровне в «Сан-Хосе», и в результате «акулы» не стали делать форварду квалификационное предложение.

Евгений Свечников Фото: AP/TASS

В прошлые годы Евгений отчаянно отказывался возвращаться в Россию, подписываясь даже на минимальные контракты с клубами, которые ни на что не претендуют. Но сейчас, возможно, на рынке НХЛ для Свечникова не окажется даже таких вариантов. В КХЛ же права на Свечникова принадлежат «Ак Барсу».

Дмитрий Саморуков

Статистика в прошлом сезоне: «Сент-Луис», 2 игры, 0 очков

Саморуков в последние сезоны неплохо выглядел в фарме «Сент-Луиса», но закрепиться в «Блюз» ему так и не удалось, и сейчас «музыканты» не стали предлагать российскому защитнику квалификацию. Дмитрий стал НСА, и для него выглядит логичным вариант возвращения в КХЛ, где его ждёт ЦСКА, но по некоторой информации Саморуков по семейным обстоятельства ещё как минимум на год задержится в Америке.

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Иван Просветов

Статистика в прошлом сезоне: «Аризона», 7 игр, 4 победы, КН 3,98 и 88% ОБ

Год назад Просветов отказался возвращаться в ЦСКА, выбрав борьбу за место в основе «Аризоны», но за прошедший сезон Иван не сильно продвинулся в этом начинании, что видно из статистики. Армейцы теперь уже тоже не ждут вратаря, зато «Аризона» предложила Просветову квалификацию, и мало сомнений в том, что Иван её примет и снова попытается навязать конкуренцию Веймелке и Ингрэму.

Егор Соколов

Статистика в прошлом сезоне: «Оттава», 5 игр, 2 (1+1) очка

Соколов провёл отличный сезон в АХЛ, но в «Оттаве» этого как будто не заметили. Аутсайдер НХЛ предоставил россиянину лишь пять матчей в основе, а сейчас не сделал Егору квалификационное предложение. Возможно, ему будет даже лучше вырваться из системы «сенаторов», при этом у Соколова есть также вариант вернуться в Россию, где права на него принадлежат «Автомобилисту». Впрочем, топ-6 уральцев забит под завязку, а Соколов нуждается в игровой практике в креативных звеньях.