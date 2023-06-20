Каким будет «Салават Юлаев» в новом сезоне. Интервью с гендиректором клуба

В последнее время о «Салавате Юлаеве» говорили по большей части в ключе финансовой задолженности перед хоккеистами и сроков её погашения, однако эта история осталась в прошлом. В клубе продолжают трансферную кампанию и планируют побороться за высокие места, не скрывая, что процесс перестройки продолжается.
Генеральный директор уфимцев Ринат Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» рассказал, как команда планирует жить в следующем сезоне, и объяснил произошедшие изменения в составе.
«Нам не удалось правильно спрогнозировать период, когда может возникнуть кассовый разрыв»
— Почему в клубе вообще возникла ситуация с задолженностями по зарплатам, как такое произошло? Есть ли гарантия, что ситуация не повторится, какие меры для этого принимаются?
— Финансовое планирование бюджета клуба сам по себе непростой процесс. Ещё сложнее получается, когда финансовый год наших спонсоров не совпадает с календарными сроками сезона КХЛ. Нам не удалось правильно спрогнозировать период, когда может возникнуть кассовый разрыв. Сейчас мы с правительством республики работаем над выработкой механизма, который сможем задействовать при наступлении аналогичных ситуаций.
— Правда ли, что расплатились только по зарплатам, а бонусы ещё не погашены?
— На сегодняшний день у нас нет задолженности по заработной плате и бонусам.
— Всё это время вы были в контакте с лигой. Действительно ли вам временно запрещали регистрировать контракты хоккеистов?
— Да, действительно, нам было направлено решение лиги о временном запрете на регистрацию контрактов. Хотел бы сказать, что лига проявила максимум тактичности и терпения. Они понимали ситуацию и поэтому были уверены в скором разрешении проблемы.
— Сами игроки приходили к руководству за объяснениями? У вас был разговор с лидерами команды? Например, с Григорием Паниным и другими ребятами.
— Мы были на связи с капитаном команды Григорием Паниным. Он общался с ребятами. Я благодарен Григорию за то, что он взял на себя эту не самую приятную миссию. Хочу также поблагодарить всех ребят за терпение и понимание. Не было никого, кто говорил, что хотел бы покинуть команду. Формально такое могло произойти в соответствии с регламентом лиги. Не могу сказать, что всё было просто. Всё-таки ситуация для нас непривычная. Тем не менее мы тоже не сидели сложа руки. Наши предложения по решению вопроса в итоге были приняты, и правительство республики нам очень помогло. Премьер-министр Андрей Назаров лично занимался решением вопроса.
«Вариант с Рейдеборном действительно рассматривался. Но нам не хотелось терять легионерскую позицию»
— Почему было принято решение оставить тренерский штаб Виктора Козлова в прошлогоднем варианте, не требовалось ли определённое усиление?
— Мы говорили об этом с Виктором Николаевичем. Здесь дискуссии не получилось. Главный тренер уверен в своём тренерском штабе.
— Ждать ли в системе клуба Андрея Зюзина, про которого ходило много слухов?
— У нас не планируется никаких изменений в управлении клуба. В любом случае это прерогатива Совета клуба. Пока в повестке этого вопроса нет.
— Какие новости по Джошу Хо-Сэнгу, с ним планируют подписать новый контракт? Этот игрок вас устраивает?
— Джош пока не принял никаких решений по продолжению своей карьеры в КХЛ. Пока он готовится к сезону и продолжает реабилитацию после известной травмы. Конечно же, мы бы хотели, чтобы он играл у нас. В конечном счёте хотелось бы дать ему возможность сыграть полный сезон.
— Если Хо-Сэнг всё же останется, то на какую позицию будут искать третьего иностранца? Есть ли уже какие-то планы в этом направлении?
— Сейчас всё так же сложно что-то прогнозировать по легионерам. В отличие от прошлого межсезонья, мы не стали формировать команду с оглядкой на возможные подписания иностранцев. Риски значительные. Когда будут гарантированные варианты, мы подпишем этих игроков.
— Действительно ли был вариант с приглашением вратаря Рейдеборна, от которого вынужденно отказались в ЦСКА? Почему всё же решили взять Самонова, а не шведа?
— Вариант с Рейдеборном действительно рассматривался. Но нам не хотелось терять легионерскую позицию. Вариант с Самоновым для нас выглядел перспективнее.
— В «Северсталь» в обмен на Самонова пришлось отдать талантливого Аймурзина. Не жалко было расставаться с молодым уфимским воспитанником?
— Безусловно, нам было жаль расставаться с Данилом. Определяющим было его желание иметь постоянное место в составе. Здесь многое совпало. Считаем, что этот обмен стал выгодным для всех сторон.
«Матвей Гуськов — именно тот хоккеист, который был необходим нашей команде»
— После ухода Кадейкина из топ-центров остался только Александр Хмелевски, работаете ли над поиском центрального нападающего?
— У нас уже достаточно перспективных центральных нападающих, которые справятся со своей работой.
— Да, пригласили Матвея Гуськова, но есть ли уверенность, что он сможет закрыть позицию центра в топ-6 в «Салавате»?
— Матвей — именно тот хоккеист, который был необходим нашей команде. Мы уверены в нём независимо от того, на какой позиции он будет играть.
Матвей Гуськов
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
— «Салават Юлаев» продолжает оставаться одной из самых возрастных команд лиги, вас это не смущает? Тому же Бирюкову уже предлагали тренерскую работу в Магнитогорске, но он остался у вас в качестве игрока.
— Совсем не смущает. Мне кажется, у нас всё в меру: в команде хороший баланс опыта и молодости. В плей-офф это может стать определяющим фактором.
— Какие ожидания от новичков в лице Василевского, Шарова и Лещенко?
— Считаем, что эти хоккеисты значительно усилят нашу команду. Возможно, таких игроков нам не хватило в прошедшем плей-офф.
«Будем совмещать выполнение больших задач и процесс построения команды»
— Молодые Алалыкин, Сучков, Башкиров, Цулыгин уже неплохо себя проявили. Они должны прибавить и подняться ещё на один уровень в новом сезоне?
— У каждого из них свой путь развития. Они знают, над чем им нужно работать. Задача тренерского штаба сделать всё необходимое для того, чтобы эти ребята стали основой команды на многие годы.
— «Салават Юлаев» повёл себя очень порядочно и красиво по отношению к Родиону Амирову, предложив ему годичный контракт. Как рождалась эта идея и кому она принадлежит?
— Нам кажется, что это был естественный ход событий. По-другому мы и не могли поступить. Уверены в том, что Родион вернётся в состав команды и мы получим значительное усиление. Пока он продолжает лечение в московской клинике.
Родион Амиров
Фото: hcsalavat.ru
— Много разговоров о том, что в «Ак Барсе» собрали топ-состав, в то время как у «Салавата Юлаева» он намного скромнее. Не обидно слышать такое, учитывая давнее соперничество двух клубов?
— Действительно, «Ак Барс» серьёзно усилился в это межсезонье. Но мы всё-таки выйдем играть на «зелёное дерби».
— В следующем сезоне мы увидим более сильный и сбалансированный «Салават», способный замахнуться на большие задачи, или процесс перестройки продолжится?
— Уже известно, что для построения чемпионской команды необходимо шесть лет. Однако у нас нет этого времени. Будем совмещать выполнение больших задач и процесс построения команды. Не скажу, что такое положение нас устраивает.
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