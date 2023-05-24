Перегруз системы. СКА грандиозно обновляется в межсезонье, но не учится на ошибках

Каждый год в Петербурге решают менять всё и вся, но именно отсутствие стабильности мешает клубу побеждать.

Новости межсезонья КХЛ обдают нас уже слегка забытым ощущением «все звёзды едут в Питер». СКА проводил массовые звёздные закупки и в первые годы КХЛ, и в годы перед Пхёнчханом. Сейчас трансферная машина клуба, который словно забыл про потолок зарплат, снова завелась на полную.

Все переходы СКА в это межсезонье

Защитники: Артём Сергеев, Артём Земчёнок, Сергей Сапего, Арсений Бринкман

Нападающие: Сергей Толчинский, Владимир Алистров, Александр Кадейкин, Иван Зинченко, Степан Старков, Павел Дедунов

Сделано контрактное предложение: Арсений Грицюк

Слухи: Юхан Маттссон, Брендан Лайпсик

«Наша команда только рождается. У нас средний возраст намного ниже, чем у ЦСКА. У нас молодая, дерзкая команда, у которой всё только начинается», — оптимистично говорил Роман Ротенберг после финала конференции. Но на деле всё оказывается иначе — прямо сейчас «молодая, дерзкая команда» фактически целиком обновляет топ-6. Если «Авангард» не будет повторять предложение Грицюку, что после публичной свары уже видится маловероятным, и если настойчивые слухи о Лайпсике верны, то топ-6 СКА поменяется почти полностью.

После подписания Толчинского (который ориентировочно получит под 80 млн) платёжка СКА уже перевалит за миллиард — а ведь ожидаются ещё три упомянутых выше человека, плюс пока неизвестны точные данные по бывшим игрокам минского «Динамо», плюс 25 млн Марата Хуснутдинова с нового сезона тоже попадут под потолок. Как ни крути, СКА надо будет скинуть контрактов миллионов на 250.

Сергей Толчинский Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Конечно, на помощь готова прийти «Лада», куда спортивным директором отправился Рафик Якубов, до этого отвечавший в СКА за команды МХЛ и ВХЛ. «Мы будем сотрудничать, возможно, они будут помогать нам игроками, но фарм-клубом точно не будем», — заявил опытный спортивный функционер и этим признанием фактически опроверг собственные слова. В Тольятти якобы должно уехать чуть ли не полтора десятка человек из системы Петербурга — в такие масштабные командировки не верится, но расчистка платёжки благодаря «Ладе» явно случится. В Петербурге уже делали такое на примере связки «Зенит» — «Сочи», не привыкать.

Но что будет делать сам СКА? Над «системой», «яркой атакой» и «железобетонной обороной» в прошлом году слегка хихикали, но вообще стиль СКА был вполне понятен: постоянная игра в давление, стремление бросать, а не пасовать, активный прессинг, нацеленность на силовую игру и блокшоты (под это специально выписали немало крупных домоседов). При этом креативщикам типа Жафярова рисовать более-менее дозволялось — и в регулярке это давало феноменальный результат., но в который раз подряд разбилось об ЦСКА.

В результате СКА резко разворачивается и меняет концепцию на 180 градусов. Судя по всему, приедет омская связка Толчинский — Грицюк: руководство СКА воспользовалось непорядками в омском королевстве и давними хорошими отношениями с Шуми Бабаевым, их агентом. Ожидается подписание Лайпсика — как о нём говорили, «советского» хоккеиста. Топтать соперников тут некому, это должна быть бегущая и техничная команда. Но её реально хотят выстроить за один год?

Как показал последний сезон, говорить о каком-то долгосрочном планировании в СКА не приходится вообще. Один неудачный матч Самонова — обмен. Поражение — игрок собирает чемодан и едет по маршруту «Сочи-Петербург». Другое поражение — ещё один игрок повторяет то же действие. В этом плане вообще нет уверенности, что Толчинский свой контракт доработает. Нет, это не какая-то претензия к его уровню — а где гарантия, что через год в Питере не решат снова сделать команду, которая всех топтала бы, а ещё через год — строиться на основе людей, которые прошли бы клубную фарм-систему?

Александр Самонов Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

При этом трансферы защитников эту линию не совсем продолжают. Кто будет кормить Толчинского точными и креативными передачами для быстрых контратак? У большинства новичков СКА крен всё-таки непосредственно в защиту. Возможно, клуб использует легионерскую вакансию на иностранца? Но тогда состав надо будет расчищать ещё сильнее. С этим не должно быть проблем административных, в отличие от спортивных.

В этом году СКА уже не наткнётся на ЦСКА в третьем раунде плей-офф, но странно, что команда Игоря Есмантовича не послужила живым примером питерскому Ахиллесу, который вроде бы тратит бешеное количество энергии на бег, но никак не может обогнать московскую черепаху — далеко не всегда интересную, но эффективную. ЦСКА хватило одной большой закупки, планомерной работы, точечных трансферов и работы в более-менее одном тактическом стиле.

СКА бегает кругами, ходит на голове, причём спиной вперёд, в одно межсезонье покупает 11 человек, продаёт или отпускает ещё дюжину, по ходу сезона приобретает ещё восемь хоккеистов. Не забываем и о куче клубов системы, где игроки скоро будут буквально сидеть друг у друга на голове. Кажется, постоянное броуновское движение — смысл существования питерского клуба.

Как пример обратной работы можно вспомнить уже такой давний 2014-й. После фантастической закупки годом ранее (Ковальчук, Червенка, Шипачёв и пр.) клуб снова вылетел во втором раунде, поменял тренера, но не стал ломать всё напропалую. СКА совершил лишь три трансфера: вернул из НХЛ Антона Белова, плюс подписал Евгения Дадонова и слегка забытого уже Джимми Эрикссона. Конечно, по ходу чемпионата были и ещё обмены, но летом костяк клуба, который уже выглядел неплохо, крушить не стали.

Евгений Дадонов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

А здесь что — Роман Ротенберг, который всё это время ставил один хоккей и везде расхваливал его, возьмёт и переключится на совершенно другой стиль с наполовину (а может, и ещё больше) другим составом? Почему нельзя было подождать хотя бы чуть-чуть, дать лидерам этого состава шанс, добавив точечные (главное слово — точечные) усиления, ведь «чемпионское окно ЦСКА почти закрылось»?

Конечно, можно полностью поменять состав и стратегию и ждать, что всё это выстрелит за один год. А почему за один? Потому что если не выстрелит, через год СКА снова ждёт тотальное обновление. Умения терпеливо ждать в Петербург пока не завезли — и не верится, что оно вдруг появится за один год.