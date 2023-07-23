«Кокаиновая» дисквалификация Кузнецова истекла. Чем он запомнился в сборной России

Накануне в ВАДА подтвердили, что отстранённый от международных соревнований Евгений Кузнецов вернул себе право на выступления за сборную России под эгидой ИИХФ.

Чуть более четырёх лет назад в Сеть утекло скандальное видео, на котором нападающий запечатлён на фоне дорожек из белого порошка. Позднее выяснилось, что ролик был сделан ещё в 2018 году. НХЛ и «Вашингтон» вряд ли испытывали восторг из-за увиденного, но наказание лиги оказалось гораздо менее суровым: россиянин получил всего лишь трёхматчевую дисквалификацию.

Видео вышло вскоре после чемпионата мира — 2019 — это последний турнир, на котором Кузнецов надевал майку сборной России. Национальная команда заняла только третье место, но для самого игрока первенство получилось относительно успешным. Евгений набрал шесть очков и достиг лучшего показателя полезности — «+7». Проба на допинг, взятая у Кузнецова во время турнира, дала положительный результат на кокаин. Вторую пробирку хоккеист попросил не вскрывать.

В моменте дисквалификация Кузнецова стала настоящим потрясением как для него самого, так и для всего российского хоккея. Во-первых, исключительно важным игрока делало его амплуа — подсчёт хороших центрфорвардов мы всегда начинали и заканчивали на пальцах одной руки. Во-вторых, в тот момент нападающий «Кэпиталз» находился на пике собственных возможностей — и чем больше времени проходит, тем очевиднее это становится. Менее чем за год до поездки на ЧМ Кузнецов выиграл Кубок Стэнли и был настолько горяч в плей-офф, что, если бы не безоговорочный авторитет Александра Овечкина, наверняка стал бы обладателем «Конн Смайт Трофи».

Дисквалификация лишила Кузнецова возможности отправиться на Олимпиаду — тогда НХЛ ещё рассматривала вариант участия в пекинских Играх. По этой причине за хоккеиста было вдвойне обидно. Ведь к Пхёнчхану-2018 он уже успел перебраться за океан, а в феврале 2014-го ему, молодой звезде «Трактора», отказал в вызове главный тренер Зинэтула Билялетдинов.

В действительности дисциплинарные меры отняли у Кузнецова только один чемпионат мира — в 2021-м. За год до этого турнир не состоялся из-за бушующей пандемии коронавируса, а в 2022 и 2023 годах в участниках не оказалось сборной России.

При этом в копилке Кузнецова есть два золота ЧМ. В 2014 году он внёс совсем скромный вклад (два очка в 10 матчах), а в 2012-м — более ощутимый (шесть очков). Любопытно, что тогда он стал первым чемпионом мира в составе сборной России, родившимся не в Советском Союзе.

Но, пожалуй, самое яркое событие в международной жизни Кузнецова — его единственный гол на ЧМ-2017, куда форвард приехал к концу группового этапа. В полуфинале Никита Кучеров и Артемий Панарин буквально раскатали оборону канадцев и вывели Кузнецова на пустые ворота. После второго перерыва «кленовые» «горели» со счётом 0:2, однако смогли отыграться и одержать победу в рамках основного времени — 4:2.

Сегодня не так много предпосылок к тому, что Кузнецов сможет сделать что-то подобное в джерси с гербом на груди. Даже если российская сборная каким-то чудом попадёт на следующую Олимпиаду или на Кубок мира, нет никаких гарантий, что Евгений разожжёт в себе прежний огонь. В мае нападающему исполнился 31 год, регресс в его игре уже давно бросается в глаза, а слухи об обмене из «Вашингтона» становятся всё более громкими.