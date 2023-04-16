Русская звезда «Вашингтона» гаснет на глазах. Почему Кузнецов «завалил» сезон НХЛ?

Неудача команды всегда складывается из неудач её игроков. «Вашингтон» впервые за восемь лет не попал в плей-офф НХЛ, а большинство его лидеров не проявили и половины собственного потенциала. Основной причиной деградации возрастных хоккеистов стали тяжёлые травмы. Повреждения не дали провести даже 50 матчей Бекстрёму, Уилсону и Карлсону.

30-летний Евгений Кузнецов пропустил всего лишь один матч регулярного чемпионата, но вряд ли может быть доволен собой. «На данный момент мне нечего сказать. Извините. Мне нужно немного больше времени, чтобы всё взвесить. Мне нужно будет посидеть и подумать, почему так получилось. Уверен, что в следующем году сыграю сильнее», — так нападающий подвёл итоги несложившегося чемпионата.

Четвёртый человек «Кэпиталз» по величине контракта завершил сезон с 55 (12+43) очками. Центрфорвард с кэпхитом в $ 7,8 млн заработал худший в заокеанской карьере показатель полезности — «минус 26». Кроме того, Кузнецов установил личный антирекорд по штрафному времени — 56 минут.

Неудивительно, что критика в адрес Евгения льётся сплошным потоком. Накануне генеральный менеджер «столичных» Брайан Маклеллан негативно отозвался о динамике выступлений своего игрока: «Вероятно, я разочарован в нём. Я думаю, что этот сезон был не таким хорошим, как прошлый. Мне понравился его прошлый год, он играл хорошо. По какой-то причине он так и не нашёл свою игру. Я имею в виду, что есть моменты, когда я думал, что он играл хорошо, но в целом он хуже показал себя в этом году. Что нужно Кузнецову, чтобы вернуться в форму? Я не знаю. Это вопрос к нему».

Прежде Кузнецову крепко досталось от Уэйна Гретцки. Обычно сдержанный мэтр не стеснялся в выражениях, оценивая коронные медленные буллиты россиянина. «Я ненавижу это, — говорил Гретцки. — Моё мнение, что должно быть правило, как в бейсболе — есть семь или восемь секунд на выполнение броска. Даже вращение клюшки мы бы ненавидели на скамейке. Я знаю, что мы живём в другую эпоху, но, по моему мнению, в игре должно быть достоинство. Если бы я сделал что-то в таком стиле, то 20 ребят из другой команды перепрыгнули бы через борт, а если бы кто-то сделал это против нас, 20 ребят из нашей команды перепрыгнули бы. Если ты не успеваешь доехать до ворот за восемь секунд, ты не заслуживаешь права выполнить буллит».

Неодобрительные высказывания в адрес нападающего неслись и из России.

Два с половиной года назад Кузнецов уже признавался, что устал от игры. В ноябре 2022-го Андрей Николишин в эфире «Скользкого льда» уточнил, что нападающий имел в виду. «Хоккей поменялся резко, — объяснял Евгений. — После комбинационного хоккея заставляют бегать как куриц без головы. Так и было: ты не получаешь удовольствия. Человек открытый едет — хочется отдать, получить, какое-то наслаждение… А сейчас всё на результат. Лига настолько сильная, что одну игру проиграешь, потом этого очка не хватит в конце. Это всё накопилось, накопилось, накопилось. Как-то нужно было разгрузиться. Само пришло. Лето прошло. Надо перегруппироваться, и желание хоккея периодически появляется».

Если желание периодически появляется, значит, периодически оно пропадает. И едва ли стоит искать причину падения Кузнецова вне пределов его морального состояния. Все остальные основания третьестепенны, хотя и дополняют общую картину. Возможно, Евгению не было комфортно в системе слишком прямолинейного Питера Лавиолетта. Его хоккей с типичными акцентами на простоту и грубую силу в ущерб витиеватости и фантазии — то, чем легче всего демотивировать Кузнецова.

Евгений Кузнецов Фото: nhl.com

Не исключено, что нападающего подломило и положение команды. «Столичные» вступили в неоднозначный период своего существования — не ушли в перестройку и при этом потеряли возможности для качественного усиления. Из полупозиции, в которой оказался «Вашингтон», можно было низко скатиться, но не резко взлететь. Наверняка и этот фактор имел важную роль в сознании зависимого от настроения Кузнецова.

Со следующего сезона «Кэпиталз» постараются перегруппироваться, как говорил Евгений. Для глобальных изменений предпосылок нет, а вот локальные модификации неизбежны. Как минимум в «Вашингтон» зайдёт другой тренер. И, кажется, Кузнецов не особенно скрывает надежды, связанные с заменой руководителя.

«Каждый раз, когда у вас появляется новый тренер, игроки по какой-либо причине находят другой уровень мотивации, чтобы, выйдя на лёд под руководством нового парня, который никогда вас не тренировал, показать ему, сколько времени на льду вы заслуживаете и на что вы готовы, чем готовы жертвовать, чтобы выигрывать матчи, — прокомментировал россиянин отставку Лавиолетта. — Показать, какого типа ты игрок, какого типа твои товарищи по команде. Таким образом, новый тренер может изменить команду намного больше, чем новый игрок или пара новых игроков. Я думаю, вы увидите небольшие изменения в нашем менталитете».

Если новый специалист сможет воодушевить Кузнецова, позволит ему творить больше, чем работать, то нападающий вновь может стать неудержимым. По внутреннему ресурсу, по способностям, количеству уникальных навыков Евгений остаётся элитным хоккеистом. Мартовские слухи об обмене форварда из «Кэпиталз» затихли. Похоже, в клубе всё же решили попытаться зажечь свою потухшую звезду.