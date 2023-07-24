Русский вратарь получил долгожданный контракт. Теперь «Торонто» надо срочно чистить состав

Решение энхаэловского арбитража по Илье Самсонову вряд ли кого-то удивило. Независимые арбитры в последнее время почти всегда присуждают игрокам среднее арифметическое от запроса клуба и игрока. Самсонов хотел $ 4,9 млн, клуб настаивал на сумме в два раза меньше ($ 2,4 млн) — вердикт оказался чуть в пользу клуба, на $ 100 тыс. меньше среднего — $ 3,55 млн. Контракт лишь годичный, летом 2024-го Самсонов будет НСА, и в этом сезоне ему надо будет доказывать, что прошлый сезон не был всплеском.

«Можно утверждать, что Самсонов был самым ценным игроком команды на протяжении длительного периода прошлого сезона, первого для него в «Торонто». Учитывая это, Илья будет вратарём номер один «Лифс» в начале сезона», — пишет журналист The Athletic Джош Клок. В принципе, никакого другого выбора у «Торонто» и нет: тот факт, что стороны вообще зашли так далеко в своих контрактных тяжбах, вызывает удивление. С кем тогда «Торонто», превышавший потолок, пошёл бы в сезон — с травматичным Мюрреем или с неопытным Уоллом?

Прямо сейчас «Торонто» превышает потолок на $ 12,3 млн. С учётом того, что защитник Джейк Маззин фактически закончил с хоккеем и отправился в LTIR, эта сумма уменьшается до $ 6,75 млн, что всё равно очень и очень много. Теперь перед менеджментом «Торонто» открывается тактическое перепутье.

Мэтт Мюррей отвечает на вопросы журналистов Фото: Nathan Denette/AP/ТАСС

Вопрос номер один — что делать с Мэттом Мюрреем? Трансфер этого игрока изначально вызывал вопросы, на него не было никаких рациональных причин, кроме того факта, что Мюррей играл в юниорской команде Кайла Дубаса. Теперь «покровитель» ушёл, и у клуба нет никаких причин для того, чтобы держать в составе бэкапа ценой под $ 5 млн. Ждать, что Мэтт внезапно вернётся к форме 2017-го, максимально наивно — после всех травм и сотрясений это вряд ли произойдёт.

Вариантов здесь два. Во-первых, Мюррея, как и Маззина, можно отправить в LTIR – история травматичности Мэтта даёт повод для этого. Во-вторых, можно не ждать хворей и выкупить контракт вратаря: арбитражное решение Самсонова открывает «форточку» для такого решения. В первом случае клуб легально сэкономит все $ 4,68 млн контракта вратаря, во втором — только $ 4 млн, а остальная часть будет штрафом под потолком. Впрочем, даже после этого деньги остаются. Проблема только в том, что Мюррея в LTIR можно отправить только перед стартом сезона, а «Торонто» уже сейчас пробивает потолок на сумму бóльшую, чем разрешённые в межсезонье 10% от потолка. Решать вопрос надо срочно.

И здесь второй ключевой вопрос — продление контракта с Вильямом Нюландером. В своё время швед и так устроил мыльную оперу, когда в 2018-м протянул с продлением контракта до самого дедлайна, после которого ОСА не могли играть в лиге. Сейчас Вилли не соглашается на компромиссы, и его можно понять: «местным» Марнеру и Мэттьюсу сразу же выдали всё, что они хотели. При этом Нюландер в плей-офф играет стабильнее всех из «большой четвёрки», получает меньше всех в денежном отношении, но больше всего от местной прессы, которая чуть ли не раз в месяц прикидывает, на какого бы лучше защитника поменять Нюландера. В общем, швед логично оценивает себя выше, чем его оценивают в «Торонто» — поэтому прямо сейчас очень многие ожидают обмена Вилли, который получает почти $ 7 млн в год.

Если такой обмен случится, то он может высвободить те $ 2 млн, которые так нужны «Торонто». Однако прошлые сезоны говорят, что претендующие на что-то команды в таких ситуациях далеко не всегда меняют игроков на истекающих контрактах, предпочитая использовать их ресурс до конца — даже с риском их бесплатной потери. Тогда «Торонто» может банально начать сезон с усечённой заявкой, отправив в АХЛ два контракта чуть выше минимальных: например, форварда Сэма Лафферти и защитника Коннора Тимминса. Да, это оставит клуб лишь с 18 полевыми, запасных не будет вообще, но из-за потолочной ситуации в лиге уже не один клуб так входил в сезон.

Илья Самсонов в матче с «Бостоном» Фото: Frank Gunn/AP/ТАСС

Ну а что же сам главный герой дня? Делать какие-то прогнозы по Самсонову сложно, потому что вратарская позиция в современной НХЛ давно превратилась в лотерею, причём чаще всего безвыигрышную. Совсем бесталанные голкиперы в НХЛ не взлетают — тот же Эдин Хилл, который поразил всех в плей-офф, неплохо котировался во время игры в «Аризоне», ездил в сборную на ЧМ. Только вот что нужно сделать, чтобы раскрыть этот потенциал в полной мере, до сих пор остаётся загадкой для многих команд. Система игры, правильный тренер, душевное здоровье, мелкие тактические нюансы — на игру вратарей влияет гораздо больше факторов, чем на полевых хоккеистов.

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Сложно делать выводы, не находясь рядом с Самсоновым в ежедневном режиме, но в прошлом сезоне вратарю надо было очень многое доказывать. Карьера в «Вашингтоне» после выбора в первом раунде (огромная редкость для вратарей) так полноценно и не завелась, по пути Илья натыкался на проблемы (авария на квадроцикле, например). Если бы Самсонов провалил сезон в «Торонто», то вероятность возвращения в КХЛ была бы огромной. В новом чемпионате такой угрозы уже не будет, и как это повлияет на мотивацию голкипера, непонятно. Надо помнить, что в современной НХЛ вратарю порой хватает 20 матчей, чтобы из звезды превратиться в человека, которого ненавидят фанаты — впрочем, и обратный путь может занять такое же время.