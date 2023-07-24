«У Самсонова нет обид на клуб». Агент игрока — об арбитраже Ильи и «Торонто»

Агент российского голкипера Ильи Самсонова Дон Михан прокомментировал решение арбитража касательно контракта игрока и «Торонто Мэйпл Лифс». Напомним, после арбитража Илья получил однолетнее соглашение на $ 3,55 млн.

«Илья планирует вернуться в «Торонто» очень скоро и с нетерпением ждёт подготовки к новому сезону. Он был хорошо знаком с арбитражным процессом. Так что у него, безусловно, нет обид на «Торонто». Мы движемся дальше», — приводит слова Михана Toronto Sun.

В прошлом сезоне Самсонов в составе «Торонто» добрался до полуфинала Восточной конференции, где уступил в серии «Флориде Пантерз». В Кубке Стэнли вратарь сыграл девять матчей, в которых одержал четыре победы с 89,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,13. В прошлом сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 96 шайб. Зарплата по предыдущему соглашению россиянина с клубом составляла $ 1,8 млн.