«У Самсонова нет обид на клуб». Агент игрока — об арбитраже Ильи и «Торонто»

Агент российского голкипера Ильи Самсонова Дон Михан прокомментировал решение арбитража касательно контракта игрока и «Торонто Мэйпл Лифс». Напомним, после арбитража Илья получил однолетнее соглашение на $ 3,55 млн.
«Илья планирует вернуться в «Торонто» очень скоро и с нетерпением ждёт подготовки к новому сезону. Он был хорошо знаком с арбитражным процессом. Так что у него, безусловно, нет обид на «Торонто». Мы движемся дальше», — приводит слова Михана Toronto Sun.
В прошлом сезоне Самсонов в составе «Торонто» добрался до полуфинала Восточной конференции, где уступил в серии «Флориде Пантерз». В Кубке Стэнли вратарь сыграл девять матчей, в которых одержал четыре победы с 89,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,13. В прошлом сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 96 шайб. Зарплата по предыдущему соглашению россиянина с клубом составляла $ 1,8 млн.
- 24 июля 2023
-
11:10
-
11:07
-
11:05
-
11:00
-
10:54
-
10:42
-
10:40
-
10:40
-
10:36
-
10:25
-
10:15
-
10:02
-
09:50
-
09:33
-
09:24
-
09:12
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:15
- 23 июля 2023
-
23:34
-
23:06
-
23:00
-
22:38
-
22:22
-
22:14
-
22:10
-
21:44
-
21:12
-
20:40
-
20:21
-
19:43
-
19:30
-
19:13
-
18:44