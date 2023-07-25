Ушла легенда. Канадец, вошедший в историю НХЛ, завершил великолепную карьеру в 38 лет

Патрис Бержерон так и не выиграл второй Кубок Стэнли с «Бостоном», но у него масса других поводов для гордости.

20 лет назад в НХЛ состоялся драфт, который по прошествии времени смело можно назвать легендарным. «Бостон Брюинз» на той ярмарке талантов впервые выбирал в начале третьего десятка и закрепил права на защитника Марка Стюарта. Американец построил неплохую карьеру, сыграл почти 700 матчей в лучшей лиге мира, вот только Кубок Стэнли упустил обидным образом: по ходу чемпионского для «мишек» сезона они обменяли Стюарта в «Атланту» ради форварда Рича Певерли, который, кстати, сыграл немаловажную роль в итоговом успехе «Бостона».

Но свой бриллиант на драфте-2003 «Брюинз» всё же выудили. Во втором раунде под общим 45-м номером «Бостон» выбрал Патриса Бержерона, обеспечив себя на долгие годы авторитетным, самоотверженным, духовитым, преданным и невероятно мастеровитым игроком, который в итоге вписал себя не только в историю не только клуба, но и всей лиги.

Патрис Бержерон Фото: nhl.com

Бержерон начал играть за «Бостон» сразу после драфта и с тех пор менял джерси «Брюинз» только на свитер сборной Канады. В клубной карьере у Патриса была только одна команда, и лишь локауты в НХЛ заставляли его поиграть в других клубах: в сезоне-2004/2005 центрфорвард выступал в АХЛ, а начало турнира-2012/2013 он провёл в Швейцарии в составе «Лугано». В остальном же – 1464 игры в НХЛ (регулярка + плей-офф), и все за «Бостон», ставший родным для уроженца канадской провинции Квебек.

Бержерон не был гениальным бомбардиром или сверхталантливым снайпером – лучшим по статистике для него стал сезон-2018/2019, когда в 33 года Патрис набрал 79 (32+47) очков в регулярке. Но его ценность была в другом. Бержерон – это фундамент, скелет, дух «Бостона», образец мужества, преданности своему делу. Легендарной в этом смысле стала финальная серия Кубка Стэнли — 2013 с «Чикаго», по ходу которой канадец повредил рёберный хрящ, сломал ребро, выбил плечо, заработал коллапс лёгкого, но доиграл раунд до конца. Ещё и с несколькими швами на брови и порезом на носу. Бержерон тогда выглядел очень колоритно, но после конца серии не думал переживать о своём здоровье. «Гораздо больше боли мне принесло осознание того, что мы проиграли Кубок Стэнли», — вспоминал Патрис.

Боец. Вот первое, что приходит в голову, когда говоришь о Бержероне. Но живой легендой НХЛ он стал не только из-за мужицких и лидерских качеств. Всё-таки Патрис – вероятно, лучший двусторонний центрфорвард в истории НХЛ. Умная, правильная игра на обеих сторонах площадки стала главной фишкой Бержерона, а наградой за редкий талант стало повсеместное признание – канадец за карьеру собрал шесть «Селке Трофи», став абсолютным рекордсменом НХЛ в этой номинации.

С «Брюинз» форвард прошёл через несколько тяжёлых поражений, но счастливых моментов за карьеру пережил гораздо больше. В первую очередь, это выстраданный «Бостоном» Кубок Стэнли — 2011, в котором Бержерон стал вторым бомбардиром своей команды после Давида Крейчи. Дотянуться до второго трофея «Бостону» не удалось, что стало определённой трагедией для пула великих ветеранов «мишек» (Бержерон, Крейчи, Хара), зато канадец сумел «добрать» почестей в составе национальной команды. Ещё в 2004-м Бержерон стал чемпионом мира, в 2010-м с «кленовыми» выиграл домашнюю Олимпиаду, так что завоевание с «Бостоном» Кубка Стэнли открыло Патрису путь в Тройной золотой клуб.

Патрис Бержерон Фото: Andre Ringuette/Getty Images

Бержерон – игрок эпохи и целая эпоха для «Бостона». Всю карьеру в НХЛ Патрис провёл в одном клубе, для которого стал системообразующим хоккеистом, при этом канадец никогда не зарабатывал в Массачусетсе баснословных денег. Самый крупный контракт Бержерон заключил в 28 лет, получив восьмилетнее соглашение с кэпхитом $ 6,8 млн. Современные звёзды «Торонто» в голос смеются над такими суммами, однако Бержерон всю карьеру доказывал, что в хоккее есть вещи поважнее денег.

Сейчас 38-летний Патрис оказался на рынке свободных агентов, но выжимать из себя последние соки не стал, хотя в прошлом сезоне он вовсе не выглядел ветераном. Было бы красиво, если бы Бержерон ушёл из хоккея чемпионом, выиграв-таки второй Кубок Стэнли с «Бостоном», но фантастические в регулярке «Брюинз» мощно споткнулись в первом же раунде о «Флориду» и Сергея Бобровского, и теперь уже окончательно ясно, что новые победы франшизы придётся ковать другому поколению.