«Амур» никак не решит вопрос с Николишиным. Права на игрока пора менять в другой клуб

На календаре 29 июля, а «Амур» до сих пор не решил вопрос с капитаном команды прошлого сезона, нападающим Иваном Николишиным. У 27-летнего хоккеиста закончился контракт, но права на игрока продолжают оставаться у хабаровского клуба, так как форвард является ограниченно свободным агентом.

История, как говорят, началась из-за того, что в хабаровском клубе отказались оплатить операцию Ивану, которую он сделал в Германии.

«Клуб не имел никакого права и возможности оплатить операцию Ивана в Германии. Мы предложили оплатить её в любой российской клинике на выбор игрока. Он принял решение ехать за границу и оформил письменный отказ от любых претензий к клубу по этому поводу. Документ лежит в нашем архиве. Заявления уважаемых журналистов о том, что клуб обещал оплатить операцию позднее по предоставленным Иваном чекам и прочим документам, к реальности отношения не имеют», — прокомментировал эту информацию генеральный менеджер «тигров» Вадим Покотило, заявивший, что Ивану предлагали двухлетний контракт на сумму, превышающую прошлогоднюю в семь раз, но Николишин от соглашения отказался.

Как развивается ситуация с Иваном Николишиным: «Ситуация сложная». Генменеджер «Амура» — о контракте с Иваном Николишиным

Иван — сын известного в прошлом нападающего Андрея Николишина. В последние годы Николишин-младший, после ухода из системы ЦСКА поигравший в «Северстали», Высшей лиге, «Куньлуне» и даже финском чемпионате, сильно прибавил и вышел на новый для себя уровень. Николишин в прошедшем сезоне КХЛ стал лучшим бомбардиром «Амура» с 42 (17+25) очками, что уже говорит о многом. Улучшение условий контракта Иван явно заслужил (и эти улучшения, по словам Покотило, были предложены), а в Хабаровске в нынешнем межсезонье как раз проводят громкую и достаточно успешную селекцию.

Дальневосточный клуб, вдохновлённый прошлогодним успехом своего главного конкурента – «Адмирала» – решил пошуметь и значительно увеличить свой бюджет. На большие деньги подписали легионера Бродхёрста, приглашён вратарь Бобков, есть в обойме нападающий Коршков, другие серьёзные ребята. В Хабаровске уже не первый год грезят Кубком Гагарина, но эти разговоры пока преждевременны. Для начала нужно попасть в плей-офф и пройти хотя бы первый раунд, как это сделал уже упомянутый «Адмирал». Но за то, что амбиций у «Амура» и его руководства много, можно только похвалить.

Однако доводить дело до таких ситуаций, как в случае с Николишиным, однозначно нельзя. Нужно уметь договариваться и искать компромиссные решения, устраивающие обе стороны.

Иван Николишин и Никита Серебряков Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

«Иван Николишин? Я скажу так – кто на контракте, они все в команде. Ему предложили контракт, и я так понимаю, что он его по каким-то причинам не подписывает. Я работаю с теми, кто у меня есть. Иван не мой игрок, и в этой ситуации он даже не имеет права появиться на предсезонном сборе.

Хочешь подписать контракт? Ради бога, мы будем рассматривать. Если не хочешь? Что ж, насильно мил не будешь. Именно так я отношусь к данной ситуации. Есть парни, с которыми мы сейчас занимаемся и с которых мы требуем. А Николишин сейчас находится в таком же статусе, как и любой арендованный игрок, которого нам могут в теории предложить. Как дальше будет развиваться его ситуация, я не знаю», – прокомментировал нам ситуацию главный тренер хабаровчан Андрей Мартемьянов, вернувшийся на Дальний Восток после увольнения из «Сибири».

Сейчас Николишин находится в самом расцвете сил. Кроме того, это хоккеист, выступающий на дефицитной позиции центрального нападающего. Уже ходили разговоры о том, что Иван может оказаться в «Авангарде», есть интерес со стороны других команд КХЛ, однако вопрос до сих пор висит в воздухе. Всё тот же генменеджер Покотило говорил, что в «Амуре» будут действовать исключительно в интересах клуба. Это, конечно, правильно, но проблема явно затянулась, и её давно пора решить. По всей видимости, выступать в Хабаровске Иван больше не хочет, иначе ситуация давно урегулировалась бы. Похожая ситуация была у «Торпедо» с Семёном Дер-Аргучинцевым, из которой нижегородцы с достоинством вышли и обменяли права на хоккеиста в «Трактор», получив компенсацию. По аналогичному пути нужно идти и «Амуру, ведь насильно, как верно заметил Мартемьянов, мил не будешь.